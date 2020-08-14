Лукашенко нельзя признать законным президентом - глава МИД Литвы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Владимир Путин уже поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. ЕС может эту победу не признать

ЕС не может признать Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси, сказал Би-би-си глава МИД Литвы Линас Линкявичюс накануне совещания министров иностранных дел Евросоюза, на котором будут обсуждаться санкции в отношении белорусского руководства.

"Мы все подошли к общему, наверное, мнению, что мы не можем считать эти выборы демократическими, свободными, и результаты выборов мы тоже не можем признать", - сказал Линас Линкявичюс Русской службе Би-би-си, рассказывая о своих разговорах с министрами иностранных дел других стран Европейского союза.

В пятницу днем министры иностранных дел ЕС проводят видеосовещание, на котором в числе прочего обсуждают и ответ Евросоюза на предполагаемую фальсификацию итогов президентских выборов и последующее жесткое подавление массовых протестов в Беларуси.

Европейские политики и опрошенные Би-би-си эксперты предполагают, что Евросоюз введет персональные санкции против Лукашенко и белорусских чиновников и силовиков, отмененные четыре года назад.

"Тут уже в очередной раз "проявить озабоченность", наверное, недостаточно - нужны какие-то действия", - считает министр иностранных дел Литвы.

С жесткими заявлениями о событиях в Беларуси уже выступили глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и политики многих отдельных стран Евросоюза.

Image caption Хватит "выражать озабоченность", Евросоюзу пора действовать, сказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Русской службе Би-би-си

Линас Линякявичюс поддерживает распространенную в Европе точку зрения, что ЕС должен ввести персональные санкции, но воздержаться от неизбирательных экономических санкций, которые могут ударить по рядовым гражданам.

"(Надо вводить) индивидуальные санкции против тех лиц, должностных лиц и политиков, которые имеют прямое отношение к тому , что происходит", - сказал Линкявичюс Русской службе Би-би-си.

При этом глава МИД Литвы признал, что разговаривать с Лукашенко, несмотря на непризнание его законным президентом, все равно придется.

"Де-факто он все равно контролирует ситуацию в стране и силовые структуры и так далее, и надо прагматично смотреть на вещи, и каналы коммуникации должны быть - если есть какая-то польза, но это не значит, что можно признавать [Лукашенко в качестве] нормальным путем избранного лидера. Это немножко меняет статус", - пояснил глава МИД Литвы.

Литва больше всех остальных стран ЕС заинтересована в сохранении экономических связей с соседней Беларусью: литовский транзит зависит от белорусских грузов, которые занимают значительный объем перевалки в порту литовской Клайпеды.

При этом Клайпеда конкурирует за грузы с латвийскими Вентспилсом и Ригой.

В 2020 году из Латвии обещали уйти российские Уралхим и Уралкалий, что обострит конкуренцию в регионе. А в случае ухудшения отношений между Литвой и Беларусью Латвия будет очень рада заменить литовские терминалы своими.