Евросоюз: выборы в Беларуси сфальсифицированы, начинаем работу над санкциями

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Пойман с поличным". Демонстрации у посольств Беларуси прошли в столицах многих стран ЕС

Европейский союз не признает результаты выборов президента Беларуси и начинает разрабатывать санкции против причастных к их фальсификации и насилию над оппозицией, говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания Европейского совета.

"Эти выборы не были ни свободными, ни честными. Евросоюз считает их результаты сфальсифицированными и поэтому не признает результаты выборов, объявленные Центральной избирательной комиссией Беларуси", - говорится в коммюнике по итогам совещания министров иностранных дел.

Министры также согласились с необходимостью ввести санкции против тех, кто ответственен за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов.

Работа над дополнительными списками в рамках существующего режима санкций против Беларуси начинается немедленно, заявили участники встречи.

Министры также решили предложить Беларуси помощь в налаживании диалога между властью и оппозицией. Этим займется внешнеполитическое ведомство ЕС во главе с Жозепом Боррелем.

Контент недоступен

"По Беларуси: ЕС не признает результаты выборов. Начинается работа над санкциями в отношении ответственных за насилие и фальсификации", - написал в "Твиттере" Жозеп Боррель.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал Латвийскому телевидению, что министры решили начать подготовку санкций, но пока не приняли конкретных решений, против кого именно они будут введены.

Польское агентство PAP уточнило со ссылкой на свои источники в ЕС, что санции будут персональными.

Именно такого решения от экстренного совещания от глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС и ожидали: всю эту неделю и политики, и аналитики, в том числе опрошенные Би-би-си, говорили, что Евросоюз должен вернуть отмененные четыре года назад персональные (запрет на въезд и заморозка активов) санкции против Александра Лукашенко и его чиновников и силовиков, но не вводить экономические санкции, поскольку они могут ударить по рядовым гражданам.

Боррель и министры говорят о подготовке санкций, а не об их введении, поскольку официальное решение о санкциях принимает саммит глав государств и правительств ЕС - министры лишь согласовывают позиции и поручают подготовить список санкций.

Кроме того, страны Балтии и Польша предлагают, чтобы Евросоюз назначил специального представителя по Беларуси, который занялся бы организацией переговоров между властями и оппозицией этой страны.

Четверть века санкций

Европейский союз впервые ввел санкции против правящей верхушки Беларуси еще в 1997 году и с тех пор то ослабляет их, то снова ужесточает в зависимости от перемен в риторике и политике Александра Лукашенко.

В начале 2016 года ЕС отменил санкции против Лукашенко и еще 169 белорусских чиновников, судей и силовиков, а также четырех белорусских компаний.

Это было сделано после того, как Александр Лукашенко отказался открыто поддержать аннексию Крыма Россией, предложил себя в качестве посредника в урегулировании конфликта на востоке Украины, а также выпустил в августе 2015 года на свободу шестерых политзаключенных.

С тех пор в силе остаются только эмбарго на продажу Беларуси оружия и персональные санкции в отношении четырех силовиков, причастных к похищениям и убийствам политических оппонентов Лукашенко в 1999-2000 годах.