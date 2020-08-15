32 "вагнеровца", задержанные под Минском, вернулись в Россию. На Украине возмутились этим решением

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Передача граждан России Москве была осуществлена в рамках жеста доброй воли

Граждане России, которые были ранее задержаны в Беларуси, вернулись на родину, сообщила генеральная прокуратура РФ. В Минске их называли участниками "ЧВК Вагнера".

Возвращение россиян на родину соответствует международному праву, заявили в генпрокуратуре. Но в Офисе президента Украины решение вызвало сожаление.

Ранее Киев отправил запрос на экстрадицию 28 из 32 задержанных наемников.

На Украине их подозревают в участии в боевых действиях на стороне донбасских сепаратистов и утверждают, что девять из них имеют украинское гражданство.

"Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь", - цитирует Интерфакс генрокуратуру.

33-й задержанный гражданин России имеет также белорусское гражданство и остался на территории Беларуси, добавили в ведомстве.

"Украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - заявили в Офисе президента Украины (цитата по Интерфакс-Украина.

По данным источника Интерфакса, все вернувшиеся на родину россияне разъезжаются по домам. "Уголовное или иное процессуальное преследование им не грозит", - сказал он агентству.

"Никаких условий белорусская сторона не выдвинула. Передача граждан России Москве была осуществлена в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве", - добавил собеседник агентства.

Задержание россиян под Минском

О том, что в санатории под Минском задержаны 32 россиянина, которые предположительно являются бойцами "ЧВК Вагнера", белорусское государственное агентство БЕЛТА сообщило 29 июля. Позже эту информацию подтвердил Комитет государственной безопасности Беларуси. Еще один россиянин был задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием и потребовал получить разъяснения в связи с этой ситуацией от российской стороны.

30 июля Следственный комитет Беларуси объявил, что задержанных россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. При этом из заявления ведомства следовало, что речь идет о тех же беспорядках, подготовка к которым вменяется арестованному блогеру Сергею Тихановскому, мужу главной соперницы Лукашенко на прошедших президентских выборах Светланы Тихановской.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в тот же день заявил, что россияне находились в санатории под Минском, потому что опоздали на рейс. По его словам, они должны были лететь из Минска в Стамбул.

"По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое - в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту - призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом - отнюдь не в Беларуси", - сообщил тогда посол.

После того как задержанных передали российской стороне, их экстрадиция на Украину стала невозможной, сказали в МИД Украины.