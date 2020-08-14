Трамп сказал, что Камала Харрис, возможно, родилась не в США. Это неправда

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Камала Харрис стала кандидатом в вице-президенты США от демократов как сторонница Джо Байдена

Конспирологические теории о месте рождения детей мигрантов, претендующих на ключевые посты государства, вспыхнули в США с новой силой, в очередной раз благодаря Дональду Трампу.

Трамп, отвечая на вопрос на пресс-конференции в Белом доме, сказал, что "слышал" о том, что кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис якобы не соответствует критериям на этот пост, озвучив таким образом нишевую конспирологическую "теорию о месте рождения", которую критики называют расистской.

Харрис родилась в городе Окленд в штате Калифорния 20 октября 1964 года. Ее отец - выходец с Ямайки, а мать родом из Индии. По американским законам, граждане, рожденные в США, могут баллотироваться в президенты.

Однако профессор права из калифорнийского университета, известный своими консервативными взглядами, усомнился в том, что Харрис имеет право выдвигаться в вице-президенты. Об этом он написал колонку в журнале Newsweek.

В разгар первой президентской кампании предыдущего президента США Барака Обамы любители конспирологических теорий пустили слух, что Обама мог родиться не в США, а значит не имел права баллотироваться на пост главы государства. Эту идею подхватил Дональд Трамп, в 2011 году призвавший Обаму показать свидетельство о рождении.

Ставший кандидатом в президенты в 2016 году, Трамп объявил, что изменил свою точку зрения и считает, что Барак Обама родился в США.

Во вторник будущий соперник Трампа на выборах от Демократической партии Джо Байден выбрал Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США.

Она стала первой темнокожей женщиной за всю историю США, получившей эту позицию в предвыборной кампании одной из основных партий-претендентов на руководство страной.

Что именно сказал Трамп?

На пресс-конференции в четверг один из журналистов попросил Трампа прокомментировать аргумент против Харрис, о котором писал профессор права в журнале Newsweek.

Трамп ответил: "Я только сегодня услышал, что она не подходит под критерии, и кстати этот юрист, который написал эту статью, он очень высококвалифицированный, очень талантливый юрист".

"Я понятия не имею, правда ли это. Могу предположить, что демократы все это проверили, прежде чем выбирать ее вице-президентом".

"Но это очень серьезно, вы говорите, что они говорят, что она не подходит под критерии, потому что не была рождена в этой стране", - отметил Трамп.

Журналист подчеркнул, что Камала Харрис родилась в США, и это никто не оспаривает. Автор статьи лишь ставит под вопрос юридический статус ее родителей на момент ее рождения - был ли у них постоянный вид на жительство в США.

В четверг советник от предвыборной кампании Трампа, Дженна Эллис перепостила твит главы консервативной организации Judicial Watch Тима Фиттона, в которой тот усомнился о правомерности назначения Камалы Харрис в соответствии с пунктом о гражданстве в конституции США. Фиттон также поделился ссылкой на статью профессора Университета Чапмана в Калифорнии, напечатанную журналом Newsweek.

Какие аргументы у профессора против Харрис?

Профессор Джон Истман цитирует вторую статью Конституции США, по которой "ни один человек, кроме граждан, рожденных в США, не имеет права стать президентом".

Он также указывает, что по 14-й поправке к Конституции, "все люди, рожденные… в США и и подчинённые юрисдикции оных, являются гражданами".

Аргументы профессора Истмана заключаются в том, что, возможно, Камалу Харрис нельзя считать субъектом юрисдикции США, если ее родители - к примеру - на момент рождения их дочери находились в Калифорнии со студенческими визами.

В 2010 году профессор Истман баллотировался от республиканцев на пост главного прокурора штата Калифорния. Его обошел другой республиканец, Стив Кули, который в свою очередь позже проиграл Камале Харрис на всеобщих выборах.

После шквала критики в адрес журнала Newsweek, его главный редактор Нэнси Купер выступила с защитой решения опубликовать статью-мнение профессора Истмана, настаивая, что она "никак не связана с расистской теорией о месте рождения".

Мнения других экспертов по Конституции США

Эрвин Чемерински, декан Школы права Университета Беркли, назвал аргументы Истмана "поистине глупыми".

"В соответствии с первым разделом 14-й поправки, любой человек, рожденный в США, является гражданином США. Верховный суд руководствуется этим с 1890-х. Камала Харрис родилась в США", - заявил эксперт в интервью Си-би-эс.

Лоуренс Трайб, профессор конституционного права из Гарварда, регулярно критикующий Трампа, пошел еще дальше. По его мнению, аргументы Истмана - это "мусор" и "возвращение расистской теории места рождения".

"Давайте начистоту, это просто избитое клише, которое мы снова и снова вытаскиваем на поверхность, когда перед нами кандидат, чьи родители не были гражданами [США]", - сказала Джессика Левинсон из Школы права при Университете Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе агентству Ассошиэйтед пресс.

Как Трамп помог популяризировать теорию о месте рождения Обамы?

Еще в 2011 году Трамп был один из ярых сторонников теории о том, что Барак Обама на самом деле родился в Кении, и потому не имеет права быть президентом США.

Даже когда Белый дом опубликовал копию свидетельства о рождении Обамы, выданного властями Гавайев - штата США, Трамп продолжал называть ее подделкой.

Но во время пресс-конференции в 2016 году, уже как кандидат в президенты от республиканцев, Трамп сказал: "Я закончил с этим. Прездент Обама родился в США. Все, точка".

В 2016-м Трамп также настаивал, что его соперник на звание кандидата от Республиканской партии, Тед Круз, не имел права участвовать в процессе, так как родился в Канаде в семье гражданки США и отца кубинского происхождения.