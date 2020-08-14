Самые богатые семьи правительства и Кремля. Кто больше всех заработал за 2019 год

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В этом году впервые отчитывается российское правительство премьер-министра Михаила Мишустина. Оно оказалось существенно богаче, чем предыдущее правительство Дмитрия Медведева. Самыми двумя богатыми его членами стали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В январе 2020 года правительство премьер-министра Дмитрия Медведева ушло в отставку. Кресло премьера занял бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, который, если верить декларациям, оказался в несколько раз богаче своего предшественника.

Он привел в правительство и несколько богатых новичков - вице-премьера Дмитрия Чернышенко с годовым доходом в 432,3 млн рублей (почти 6 млн долларов) и министра связи Максута Шадаева с годовым доходом более 90,7 млн рублей (1,25 млн долларов) в год.

В итоге совокупный доход семей нового правительства составил более 2 млрд рублей - выше, чем доходы предыдущего правительства, которое в 2019 году заработало более 1,8 млрд рублей. Эти данные учитывают доходы супругов министров и их детей.

Самым "бедным" членом правительства стал министр спорта Олег Матыцин, чей доход за 2019 год составил чуть более 934,7 тысячи рублей, в среднем он зарабатывал в месяц меньше 78 тысяч рублей. До прихода в правительство Матыцин возглавлял Международную федерацию университетского спорта и не отчитывался о своих доходах.

При этом часть бывших министров перешла на работу в аппарат президента России. Число сотрудников аппарата выросло с 72 до 78 человек. А их общие доходы увеличились с 1,4 млрд до 1,8 млрд рублей.

Кто самый богатый в правительстве?

Супруги Мантуровы, 595,1 млн рублей

Самым богатым членом правительства оказался министр промышленности и торговли Денис Мантуров: его доход за прошлый год составил 586 млн рублей. Супруга Мантурова, согласно декларации, за год заработала 9,1 млн рублей, на нее записан земельный участок и жилой дом.

В декларации за 2018 год было указано, что Мантуров заработал 443,4 млн рублей, а его супруга - 7 млн. Русская служба Би-би-си отправила запрос с минпромторг с просьбой уточнить, за счет чего доход министра за год вырос более чем на 100 млн рублей.

В собственности у у самого министра значится земельный участок площадью 11,4 тыс. кв. м., квартира площадью 481 кв. м., четыре машино-места, два хозяйственных здания и два гостевых дома. В 2019 году он не продал какую-либо недвижимость.

Мантуровы продали несколько автомобилей. 2018 году в собственности у Дениса Мантурова значились автомобили "ИЖ Москвич 412", "ВАЗ 2103" и "ГАЗ 21", которых нет в новой декларации. У него остались три автомобиля - "Лэнд Ровер", "Лада Веста" и "ИЖ Москвич 408".

Супруги Чернышенко, 499,1 млн рублей

Вторым по размеру годового дохода в прошлом году стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко: его годовой доход составил 432,2 млн рублей. Его супруга заработала за прошлый год 66,8 млн рублей.

Для Чернышенко, который до этого возглавлял холдинг "Газпром медиа", это первая декларация в качестве чиновника. Он также возглавлял заявочный комитет "Сочи-2014" и оргкомитет Олимпийских игр. До этого Чернышенко занимался бизнесом. В 1990-е годы он вместе с однокурсниками после окончания университета создал рекламный холдинг Media Arts, которым управлял 12 лет. Компания входила в десятку крупнейших игроков по объему закупок рекламы на российском рынке.

Представитель вице-премьера рассказал изданию РБК, что такой доход он получил за работу в бизнесе.

В собственности у чиновника числится машино-место площадью 16 квадратных метров, квартира площадью 143,7 кв. м., а также автомобиль "Ленд Ровер". При этом на супругу Чернышенко записано три земельных участка, жилой дом, две квартиры, два машино-места и два нежилых помещения.

Издание "Проект" сообщало, что Чернышенко и Мишустин - соседи, их дома в элитном поселке на Рублевском шоссе разделяет несколько сотен метров. Они дружат со студенчества, сообщала "Медуза" со ссылкой на неназванный источник.

Супруги Трутневы, 182,6 млн рублей

На третьем месте по доходам расположился вице-премьер и полномочный представитель президента в ДВФО Юрий Трутнев, который заработал 180 млн рублей. Доход супруги вице-премьера составил 2,6 млн рублей.

В 2018 году Юрий Трутнев заработал в разы больше - 538,4 млн рублей, а доход его супруги составил 2,2 млн рублей. Представитель вице-премьера говорил Би-би-си, что основные доходы Трутнева в тот период были сформированы за счет продажи ценных бумаг, которые находились в доверительном управлении, и продажи жилого дома.

Правообладатель иллюстрации Tass/Taisia Borshigova Image caption Юрий Трутнев в прошлом году заработал меньше, чем в 2018-м, но все равно вошел в топ

На Трутнева в совместной собственности с супругой записан земельный участок, жилой дом, квартира, котельная, вспомогательное здание и два нежилых помещения. Супруги Трутневы также владеют четырьмя автомобилями класса люкс, в собственности у вице-премьера также прописан квадроцикл, снегоход и автоприцеп.

Кто самый богатый в Кремле?

Минхи, 281 млн рублей

Самой богатой семьей в администрации президента оказалась чета Минхов. На двоих полпред президента в госдуме Гарри Минх и его супруга Ольга задекларировали 267 млн рублей, хотя в прошлом году их доход составил 14 млн рублей.

В декларации не указан источник доходов, но из декларации супругов исчезла недвижимость - две квартиры площадью 144 и 122 кв. м и два машино-места.

В собственности Минхов осталась другая недвижимость: земельный участок площадью 1,7 тыс. кв. м., три квартиры, большая из которых - площадью 151 кв. м., два дома площадью 325 и 130 кв. м., хозяйственные постройки.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка, 250 млн рублей

На втором месте - семья пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которая оказалась в топе благодаря доходам его жены Татьяны Навки. Доход семьи - 250 млн рублей, из них доход Пескова - 14,6 млн рублей. В прошлом году они заработали 231 млн рублей.

Правообладатель иллюстрации Tass/Vladimir Gerdo Image caption Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка оказалась гораздо богаче своего мужа

Мединские, 92 млн рублей

Бывший министр культуры Владимир Мединский, который был назначен в январе помощником Путина, задекларировал вместе с супругой 92 млн рублей. В прошлом году их декларация была меньше - каждый отчитался о 42 млн рублей доходов.

Кто самый богатый в Госдуме?

Аникеев, 2,4 млрд рублей

Больше всего за 2019 год заработал депутат от ЕР, основатель компании-производителя мясных продуктов ABI Group Григорий Аникеев (2,4 млрд руб.). В его декларации указаны 12 объектов недвижимости, иномарки Mercedes-Benz и Hummer, мотоцикл, вертолет, вездеход, моторные лодки и даже два автомобиля медицинской службы АМС-49415Н.

У Аникеева в декларации не указана супруга, но присутствует ребенок.

Симановские, 1,14 млрдрублей

Леонид Симановский - это совладелец "Новатэка". Как и Аникеев, он состоит в "Единой России". В 2019 году он заработал более 1,1 млрд рублей, а его супруга - почти 30,4 млн. У них несколько квартир, домов и земельных участков, а также несколько автомоблей, катер и лодка.

Саблины, 803,2 млн рублей

Если считать семейные доходы, то в топ людей с самыми высокими доходами входит единорос Дмитрий Саблин. Его жена - самая богатая из всех супруг в Госдуме, она задекларировала 629 млн рублей. Как писал Forbes, Алла Саблина - крупная предпринимательница, она владеет долями в десятке московских компаний, занимающихся недвижимостью и телекоммуникациями.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption У Дмитрия Саблина одна из самых богатых жен среди депутатов

В январе 2016 года Саблин отсудил 408 тыс. рублей у Алексея Навального. Он подал в суд после расследования ФБК, где утверждалось, что у него есть незадекларированное имущество.

"На сайте Навального были опубликованы порочащие, по мнению Саблина, сведения о том, что он женат на племяннице губернатора. Кроме того, было указано, что все денежные средства получены им за счет взяток и махинаций. Отмечалось, что он разворовал бюджет Московской области. Саблин посчитал, что эти сведения порочат его честь и достоинство и, безусловно, ложны", - объясняли тогда представители Саблина.

Другие депутаты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин за год заработал 100 млн рублей, а в прошлом году - 71,7 млн рублей.

Среди руководителей думских фракций больше всего заработал Владимир Жириновский (22,4 млн рублей). Лидер Компартии Геннадий Зюганов показал доход в 7,9 млн рублей, руководитель думской фракции единороссов Сергей Неверов - 5,5 млн рублей, а главный справоросс Сергей Миронов - 4,2 млн рублей.

Женщина-космонавт Валентина Терешкова, предложившая поправки в Конституцию для обнуления президентских сроков, заработала за прошлый год 14 млн рублей.

Наибольший доход среди депутатских жен показала супруга коммуниста Александра Некрасова (677 млн руб.). Некрасов возглавляет строительную компанию "Лидер Групп". У его жены задекларированы более десятка земельных участков, пять квартир, дюжина нежилых помещений, четыре автомобиля. Доход ее супруга в 120 раз ниже (5,4 млн руб.), а из собственности указаны только квартира в 44 кв.м. и прицеп.

Богачи в Совете Федерации

Наибольший доход в верхней палате - у совладельца "Океанрыбфлота", сенатора от Камчатки Валерия Пономарева (2,7 млрд рублей). Вслед за ним идет сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков с 512 млн рублей, а затем Игорь Зубарев от Карелии с 484,5 млн рублей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в прошлом году 16,7 млн рублей (15 млн рублей она декларировала годом ранее), следует из опубликованных на сайте верхней палаты парламента деклараций. Матвиенко задекларировала два дачных участка, дом в 729 кв.м и нежилое помещение в 255 кв.м., квартиру в 290 кв.м., место на стоянке, три нежилых здания и один недострой.

Вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заработал 5,3 млн руб., а его супруга - 123 млн руб.

Наиболее состоятельной сенаторской супругой оказалась жена вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева от Вологодской области с заработком в 536 млн руб. Она задекларировала дом, гараж, несколько построек, два участка и элитные иномарки.