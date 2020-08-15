Дочери королевы принцессе Анне - 70 лет. Ей присвоили звание генерала и маршала авиации

Правообладатель иллюстрации John Swannell/Camera Press Image caption Официальные фотографии принцессы были сделаны в феврале

Принцесса Анна, единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II, празднует 70-летний юбилей.

По традиции, юбилеи членов королевской семьи сопровождаются присвоением им очередных воинский званий: принцесса стала главным маршалом авиации и генералом. Она уже имеет звание адмирала королевских ВМС.

В этом году повышение должен был получить и ее брат, принц Эндрю, но из-за скандала вокруг его дружбы с обвиненным в педофилии американским миллиардером Джеффри Эпштейном этого не случилось.

Другая традиция королевской семьи - выпуск официальных фотографий ко дню рождения. Фотографии принцессы Анны были сделаны в ее резиденции Гэткомб-парк в графстве Глостершир.

Правообладатель иллюстрации John Swannell/Camera Press Image caption Из-за пандемии принцесса отказалась от торжеств

Портреты сделал фотограф Джон Суоннелл в феврале, еще до начала карантина. 73-летний Суоннелл - автор знаменитых портретов королевы и членов ее семьи, а также обложек глянцевых журналов и пластинок рок-групп.

Зять принцессы, бывший игрок сборной Англии по регби Майк Тиндалл, рассказал, что из-за пандемии большая часть торжеств в честь юбилея была отменена.

Правообладатель иллюстрации John Swannell/Camera Press Image caption В поместье принцессы на западе Англии есть озеро и 295 гектаров земли

"У нас были планы, все должно было пройти в Шотландии, но, понятно, коронавирус, Абердин немного закрыли, и в общем все немного свернули", - сказал бывший регбист Тиндалл в интервью The One Show на телеканале Би-би-си. Тиндалл женат на Заре, дочере принцессы.

Шотландский город Абердин был закрыт на карантин в августе после резкого роста инфекций.

"Ужасно жаль. Я уверен, что мы семьей как-то отметим этот замечательный 70-летний юбилей, она потрясающая женщина, которая успевает столько всего сделать за год", - сказал зять принцессы.

"Мы что-нибудь устроим, но я держу рот за замком, потому что я не знаю, знает ли она", - добавил Тиндалл.

Правообладатель иллюстрации Cpl Rob Bourne RAF Image caption Королева одобрила присвоение новых званий принцессе

А в министерстве обороны Британии рассказали, что новые звания отражают бесценный вклад принцессы и ее поддержку британской армии.

К юбилею принцессы на канале ITV вышел документальный фильм о ее жизни.

Анна также выступила приглашенным редактором нового номера журнала Country Life. В интервью изданию она рассказала о своем увлечении природой и важности заботы об окружающей среде.

Правообладатель иллюстрации Country Life Image caption Обложка журнала Country Life с фотографиями принцессы разных лет

Анна Елизавета Алиса Луиза родилась в 1950 году. Второй ребенок королевы и принца Филиппа и их единственная дочь, она занимает 14-е место в порядке престолонаследия.

Принцесса увлекается конным спортом и была членом британской команды на Олимпиаде 1976 года.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Принцесса Анна помогла Британии получить право на проведение Олимпиады-2012

В 1973 году принцесса вышла замуж за капитана Марка Филлипса, кавалериста и спортсмена-олимпийца. У них родилось двое детей, Питер и Зара.

Принцесса решила, что у детей не будет королевских титулов.

В 1974 году принцесса и ее муж пережили попытку похищения, но все закончилось благополучно.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Принцесса навещает телохранителя Джеймса Битона, раненного во время попытки похищения

Пара развелась в 1992 году. Анна вышла замуж второй раз - за сэра Тима Лоренса, ныне вице-адмирала королевского ВМС.

В 2002 году принцесса Анна стала первым членом королевской семьи, осужденным по уголовной статье - ее собака Дотти покусала двоих детей в Большом Виндзорском парке. Принцесса признала вину.