Главные события в Беларуси: митинг за Лукашенко в Минске, марши свободы и новый звонок Путину

Media playback is unsupported on your device “За батьку” или “позор”? Как прошли две акции в Минске

В воскресенье во многих городах Беларуси прошли массовые шествия с требованием отставки Лукашенко и привлечения силовиков к ответственности за пытки и насилие. До этого в Минске был организован митинг в поддержку Александра Лукашенко, на котором он настаивал, что набрал на выборах 80% голосов, и пугал нашествием войск НАТО.

По официальным данным, на митинг в поддержку действующей власти пришли от 50 (версия самого Лукашенко) до 70 (версия государственного агентства БелТА и госканала "Беларусь 1") тысяч человек.

В то же время портал TUT.BY с помощью сайта MapChecking посчитал, что на площади Независимости могли собраться от 10 до 31 тысячи человек в зависимости от плотности толпы.

А у стелы "Минск - город-герой", где проходил митинг оппозиции, собрались около 220 тысяч, рассчитал TUT.BY.

МВД Беларуси пока отказывается комментировать численность оппозиционного митинга.

Би-би-си ведет онлайн-трансляцию обо всех событиях в Беларуси и вокруг нее.

Два митинга

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Александр Лукашенко выступал на митинге полчаса

Накануне стало известно, что в 12:00 на площади Независимости в центре Минска должен пройти митинг в поддержку действующей власти. Журналисты, допущенные на площадь, сообщали, что народ начали свозить туда автобусами из других городов.

Александр Лукашенко появился на митинге в 14.00 и начал вспоминать голодные 90-е, когда "вместо империи, без которой не решался ни один вопрос, мы получили кровавый обрубок", и припомнил свою борьбу с бандами.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption У сторонницы Лукашенко на плакатах написано: "Лукашенко - любовь и мир" и "Беларусь - не Ирак, Запад - ты нам не нужен"

Он резко отверг возможность проведения новых выборов, сказав, что "сфальсифицировать 80% невозможно" и что именно новых выборов хотят на Западе.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На митинг в поддержку Лукашенко людей свозили из других городов

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Натовские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль", - сказал Лукашенко под крики "Батька - молодец!"

Протестующих он сравнил с крысами, которыми "управляют чужие люди".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Митинг оппозиции в Минске начался вскоре после провластного

В это время у стелы на проспекте Победителей, где прошел самый первый митинг несогласных, начался сбор оппозиционеров. Среди собравшихся наши корреспонденты отметили колонну учителей и колонну юристов. На перекрестке проспектов Машерова и Победителей выстроилась военная техника, в том числе несколько автозаков, микроавтобусов. Замечены также бронеавтомобиль и спецмашина "Рубеж".

Около 17 часов митингующие стали постепенно расходиться от стелы и двинулись в сторону площади Независимости, где до этого была провластная акция. Там памятник Ленину обклеили плакатами против Лукашенко.

Вечером стали поступать сообщения о задержании отдельных протестующих, однако МВД Беларуси отрицает эту информацию.

Правообладатель иллюстрации Natalia Fedosenko/TASS

Акции в других городах

Митинги оппозиции прошли также в Бобруйске, Могилеве, Бресте и многих других городах.

Мэр Бреста Александр Рогачук вышел к протестующим с начальниками местного МВД и Следственного комитета, а также с прокурором города. Как только Рогачук начал представлять силовиков, толпа принялась скандировать "Убийцы! Убийцы!" и "Выпускай". Мэру пришлось замолчать.

Затем он попытался поблагодарить горожан "за активную общественную позицию". Протестующие в ответ стали скандировать "В отставку!"

На слова мэра о том, что "работники правопорядка осуществляют охрану общественного порядка", толпа недовольно загудела.

"Я услышал ваши требования, я услышал ваши лозунги, все, что в рамках моей компетенции, будет решено", - сказал Рогачук. В ответ ему снова начали кричать "В отставку!" и "Пустослов".

В Гомеле протестующие сняли с флагштока официальный флаг Беларуси и замении его на бело-красно-белый.

Бело-красно-белый флаг был флагом Беларуси до прихода к власти Александра Лукашенко.

Image caption В воскресенье Брест выразил солидарность с несогласными в Минске и других городах страны

Акции также прошли в Пинске, Могилеве и ряде других городов.

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Новый звонок Путину

В субботу Лукашенко имел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В воскресенье он позвонил в Москву второй раз. После это он заявил, что "при первом же запросе" получит помощь из России.

Вместе с тем, в сообщении пресс-службы Кремля содержание разговора изложено намного более обтекаемо: "Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на Республику давления извне.

С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности" (цитата по Интерфаксу).