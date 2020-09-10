Беларусь: Колесниковой угрожали расправой в СИЗО, Алексиевич защищают дипломаты
В среду вечером адвокат Колесниковой Людмила Казак подтвердила, что та находится в следственном изоляторе в Минске. По словам Казак, у Колесниковой есть ушибы, и ей угрожали физической расправой. "На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали", - сказала адвокат агентству Интерфакс.
"Мария столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, воспринимать, кроме как реальными, не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления", - также сказала Казак.
В четверг Казак направила в Следственный комитет Беларуси заявление Колесниковой о похищении, угрозе убийством и попытках силой выдворить ее из Беларуси "живой или по частям".
Мария Колесникова заявила также, что ей угрожали 25-летним тюремным сроком и она серьезно опасалась за свою жизнь. Она была похищена в Минске 7 сентября.
Разгром Координационного совета
Единственный член президиума Координационного совета оппозиции, который остается на свободе на терртории Беларуси, - писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе.
Ее считают моральным авторитетом оппозиции, однако Алексиевич не координирует протесты и не занимается активной политической борьбой.
Все остальные были задержаны или покинули страну - как бывший министр Павел Латушко, рассказывавший о давлении в интервью Би-би-си.
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В среду белорусские силовики продолжили разгром Координационного совета оппозиции. Двое членов президиума, Мария Колесникова и Максим Знак, арестованы по делу о захвате власти. А в штабе и квартирах оппозиционеров проходят обыски.
Пропавшая в понедельник Мария Колесникова находится в минском СИЗО-1. Ее арест санкционировала прокуратура.
Знак пропал в среду утром. Вместе с Колесниковой и еще одним юристом оппозиции Ильей Салеем они арестованы по делу о захвате власти.
Это дело белорусская прокуратура возбудила против Координационного совета оппозиции и уже допрашивала по нему членов президиума, но прежде лишь в статусе свидетелей.
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Следственный комитет Республики Беларусь заявил, что располагает доказательствами дестабилизации обстановки в стране.
Обращение Алексиевич
В среду утром Алексиевич пожаловалась на звонки в дверь и на мобильный телефон с неизвестных номеров.
В тот же день дома у писательницы собрались европейские дипломаты, чтобы не допустить ее ареста. Министр иностранных дел Швеции опубликовала в "Твиттере" фото, на котором журналисты узнали, помимо шведского посла, дипломатов из Германии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии.
Дипломаты остаются в ее квартире. Они решили дежурить там днем и ночью, сказал DW представитель одной из стран ЕС.
Алексиевич также выступила с обращением, в котором призналась в любви к белорусскому народу и потребовала поддержки от русской интеллигенции.
"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последним Максима Знака, - заявила Алексиевич. - Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна".
Алексиевич отвергла обвинения в захвате власти, выдвинутые против совета оппозиции. Она заявила, что на улицы вышел народ, который верит в свою победу.
"Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ?"
"Мы все еще ваши братья", - пишет Алексиевич.
Что с Колесниковой?
Пропавшая в понедельник член президиума Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО-1 в Минске. Об этом сообщило издание TUT.by со ссылкой на ее отца, информацию подтвердили в штабе Виктора Бабарико.
По словам оппозиционеров, власти хотели заставить ее покинуть страну, но Колесникова порвала свой паспорт, чтобы это предотвратить.
"В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - заявили в Следственном комитете Республики Беларусь.
"В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей", - говорится в сообщении.
Салей - юрист избирательного штаба Бабарико.