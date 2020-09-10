Беларусь: Колесниковой угрожали расправой в СИЗО, Алексиевич защищают дипломаты

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Колесникова была похищена в понедельник, о ее местонахождении стало известно лишь в среду

В среду вечером адвокат Колесниковой Людмила Казак подтвердила, что та находится в следственном изоляторе в Минске. По словам Казак, у Колесниковой есть ушибы, и ей угрожали физической расправой. "На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали", - сказала адвокат агентству Интерфакс.

"Мария столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, воспринимать, кроме как реальными, не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления", - также сказала Казак.

В четверг Казак направила в Следственный комитет Беларуси заявление Колесниковой о похищении, угрозе убийством и попытках силой выдворить ее из Беларуси "живой или по частям".

Мария Колесникова заявила также, что ей угрожали 25-летним тюремным сроком и она серьезно опасалась за свою жизнь. Она была похищена в Минске 7 сентября.

Разгром Координационного совета

Единственный член президиума Координационного совета оппозиции, который остается на свободе на терртории Беларуси, - писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Ее считают моральным авторитетом оппозиции, однако Алексиевич не координирует протесты и не занимается активной политической борьбой.

Все остальные были задержаны или покинули страну - как бывший министр Павел Латушко, рассказывавший о давлении в интервью Би-би-си.

В среду белорусские силовики продолжили разгром Координационного совета оппозиции. Двое членов президиума, Мария Колесникова и Максим Знак, арестованы по делу о захвате власти. А в штабе и квартирах оппозиционеров проходят обыски.

Пропавшая в понедельник Мария Колесникова находится в минском СИЗО-1. Ее арест санкционировала прокуратура.

Знак пропал в среду утром. Вместе с Колесниковой и еще одним юристом оппозиции Ильей Салеем они арестованы по делу о захвате власти.

Это дело белорусская прокуратура возбудила против Координационного совета оппозиции и уже допрашивала по нему членов президиума, но прежде лишь в статусе свидетелей.

Следственный комитет Республики Беларусь заявил, что располагает доказательствами дестабилизации обстановки в стране.

Обращение Алексиевич

В среду утром Алексиевич пожаловалась на звонки в дверь и на мобильный телефон с неизвестных номеров.

Media playback is unsupported on your device Светлана Алексиевич: "Улица – это народ"

В тот же день дома у писательницы собрались европейские дипломаты, чтобы не допустить ее ареста. Министр иностранных дел Швеции опубликовала в "Твиттере" фото, на котором журналисты узнали, помимо шведского посла, дипломатов из Германии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии.

Дипломаты остаются в ее квартире. Они решили дежурить там днем и ночью, сказал DW представитель одной из стран ЕС.

Алексиевич также выступила с обращением, в котором призналась в любви к белорусскому народу и потребовала поддержки от русской интеллигенции.

"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли последним Максима Знака, - заявила Алексиевич. - Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Максим Знак был последним активным членом президиума на свободе и в Беларуси

Алексиевич отвергла обвинения в захвате власти, выдвинутые против совета оппозиции. Она заявила, что на улицы вышел народ, который верит в свою победу.

"Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ?"

"Мы все еще ваши братья", - пишет Алексиевич.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin\TASS Image caption В штабе экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико проходят обыски

Что с Колесниковой?

Пропавшая в понедельник член президиума Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО-1 в Минске. Об этом сообщило издание TUT.by со ссылкой на ее отца, информацию подтвердили в штабе Виктора Бабарико.

По словам оппозиционеров, власти хотели заставить ее покинуть страну, но Колесникова порвала свой паспорт, чтобы это предотвратить.

"В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - заявили в Следственном комитете Республики Беларусь.

"В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей", - говорится в сообщении.

Салей - юрист избирательного штаба Бабарико.