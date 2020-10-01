В Мосгорсуде впервые за 20 лет сменился председатель

Автор фото, SOUTHERN DICTRICT MILITARY COURT

Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру Михаила Птицына на пост председателя Мосгорсуда. Глава Южного окружного военного суда Птицын был единственным претендентом на эту должность. Ольга Егорова, бессменно возглавлявшая Мосгорсуд последние 20 лет, отказалась от выдвижения своей кандидатуры.

"В Верховном суде, чьей креатурой является господин Птицын, его характеризуют как "квалифицированного судью и грамотного руководителя", отмечая, что именно ростовские военные судьи первыми начали слушать дела о преступлениях террористической направленности" - писала ранее газета "Коммерсант".

Егорова всегда считалась не соратником, а оппонентом председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, отмечал ранее собеседник Би-би-си. С конца 2019 года Верховный суд вынес в адрес Егоровой четыре частных определения, в которых шла речь о тех или иных нарушениях в работе московских судов.

В итоге во время подготовки необходимых для участия в конкурсе на свою должность документов Егорова получила отрицательную характеристику от Верховного суда и, не сумев добиться ее изменения, не стала выдвигать свою кандидатуру.

Михаил Птицын, который сменит ее на посту главы Мосгорсуда, начал карьеру военного судьи в 1992 году в возрасте 29 лет. Он выпускник Горьковского высшего зенитно-ракетного командного училища войск ПВО и военно-юридического факультета Военного института минобороны.

Первое место работы судьи Птицына - 52-й военный суд Московского военного округа, где он спустя два года дослужился до должности заместителя председателя. В первой половине 2000-х он возглавлял Балашихинский гарнизонный военный суд, а с 2010-го руководил Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону.

В Южный окружной военный суд, которым Птицын руководил последние 10 лет, стекаются дела из 15 российских регионов, в том числе и те, которые связаны с терроризмом.

Среди громких дел, рассмотренных там в период председательства Птицына, например, дело против бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, получившего пожизненный срок по обвинениям в организации теракта в Каспийске, убийстве следователя и других тяжких преступлениях.

Там же, в Южном окружном военном суде, который тогда назывался Северо-Кавказским, был вынесен приговор украинскому режиссеру Олегу Сенцову и крымскому анархисту Александру Кольченко, обвинявшихся в терроризме.