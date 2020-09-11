Американцы бегут от пожаров: в Орегоне эвакуировано полмиллиона человек

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пожары в Орегоне распространились на тысячи квадратных километров и уничтожили сотни домов

Власти штата Орегон на западе США распорядились об эвакуации более полумиллиона человек (это более 10% населения штата), дома которых оказались под угрозой из-за рекордно сильных лесных пожаров. За неделю там выгорели тысячи квадратных километров территории, сотни домов уничтожены, по меньшей мере 4 человека погибли. Полиция штата расследует по меньшей мере один случай возможного умышленного поджога.

Media playback is unsupported on your device "Похоже на апокалипсис": горящие леса в Калифорнии и Орегоне

В соседней Калифорнии, где стоит невероятно высокая для этого времени температура и дуют сильные ветры, жертвами пожаров стали 7 человек.

Инферно в Орегоне

В четверг вечером Управление по чрезвычайным ситуациям Орегона подтвердило, что эвакуировано более 10% населения штата, в котором проживает 4,2 млн человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Орегоне одновременно бушуют десятки пожаров

Власти требуют, чтобы во временных лагерях для людей, спасающихся от пожаров, соблюдались меры социального дистанцирования из-за пандемии Covid-19 - для этого рекомендовано не устраивать спальни более чем на 50 человек. Больше людей можно собирать в одном месте только в случае крайней необходимости.

В общей сложности власти штата организовали 19 временных убежищ для людей, пострадавших от пожаров.

Тем, кто провел какое-то время в таких убежищах, рекомендуется самоизоляция, поскольку они могли заразиться коронавирусом.

"Мы еще никогда не сталкивались с такими не поддающимися контролю пожарами на территории штата, - заявила на пресс-конференции губернатор Орегона, демократ Кейт Браун. - Но этот случай не станет единичным, к сожаленю, это намек на будущее, мы уже ощущаем последствия резкого изменения климата".

Среди эвакуированных - более 1300 заключенных исправительного учреждения Коффи Крик в Вилсонвилле, большинство среди которых - женщины. Их тюрьма оказалась на пути сразу двух лесных пожаров, которые, как опасаются власти, могут перерасти в один.

Жертвами пожаров стали 12-летний мальчик и его бабушка. Уайат Тофт, Пегги Моссо и их собака погибли, пытаясь спастись от огня в машине. Мать мальчика получила сильные ожоги и находится в реанимации.

Один из самых сильных пожаров, начавшийся в Эшленде, неподалеку от границы с Калифорнией, по мнению полиции, мог начаться в результате умышленного поджога. В результате пожара погибли по меньшей мере два человека, огнем уничтожены сотни домов в районе Феникса и Тэлента.

"У нас есть веские основания полагать, что не обошлось без человеческого фактора", - заявил шеф полиции Эшленда Тэй O'Mира.

При этом полиция отвергла предположения о том, что поджоги в округе Дуглас-Каунти могли совершить члены крайне левой группирорвки "Антифа" или крайне правой "Гордые ребята".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Последствия пожара в Фениксе: на инфракрасном спутниковом снимке серым обозначены выгоревшие участки, оранжевым - оставшаяся растительность

По данным газеты Portland Tribune, в чеверг в Портленде была отмечена самая высокая в мире задымленность, выше, чем в Джакарте, Дели или Лахоре.

Что происходит в других штатах

На севере штата Вашингтон, в округе Оканоган от огня и дыма погиб годовалый мальчик, а его родители находятся в больнице в тяжелом состоянии. Они пытались убежать от лесного пожара.

На востоке штата, в городке Молден сгорело большинство домов. Полицейские вынуждены были бегать по улицам и кричать жителям, чтобы они спешно покидали дома, когда огонь приближался к городу.

В округе Бьютт Каунти в Калифорнии за последние два дня обнаружены тела 10 человек, погибших при пожаре, и власти опасаются, что число жертв может возрасти, поскольку еще 16 человек считаются пропавшими без вести.

В Калифорнии приказ об эвакуации получили около 64 тыс. человек, на борьбу с 29 пожарами брошено 14 тыс. пожарных.

Из 20 самых крупных за всю историю Калифорнии пожаров шесть произошли в этом году.

Сбежавшие от пожара. Как научиться водить машину за два дня

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рубену пришлось осваивать курс вождения за два дня

Когда тебе 14 лет, хочется поскорее научиться водить машину, но все же не так быстро, как это пришлось делать Рубену Наваррету. Впрочем, у него не было выбора, да и права завалить экзамен - тоже: ему пришлось удирать от наступающего вала огня по узкой дороге, с одной стороны которой была скала, а с другой - крутой обрыв.

Дело в том, что Рубен живет вместе с дядей, тетей и двоюродными братьями и сестрами в резервации индейцев племени моно в Национальном заповеднике Сьерра в Центральной Калифорнии.

Именно там в четверг вечером пожар уничтожил огромный лесной массив.

Сообщение о возможной эвакуации поступило двумя днями раньше, и за это время родственники Рубена постарались обучить его основам вождения автомобиля.

"Рубен, представь себе, что это видеоигра", - так дядя наставлял подростка.

Но в полночь с понедельника на вторник, когда пришел приказ об эвакуации, было вовсе не до игр. Дядя Джош, тетя Джейми, три кузины и брат в инвалидном кресле срочно погрузились в три машины. Колонну возглавляла тетя на внедорожнике, следом ехал Рубен с братом на Шевроле, а замыкал конвой дядя на пикапе.

"Когда пришлось сесть за руль, я очень переживал, да что там, просто испугался", - говорит Рубен, который вместе с семьей временно поселился в гостинице в городке Кловис. Сзади уже приближался огонь, но, как говорит подросток, "я не хотел оборачиваться, потому что был сосредоточен на вождении, уж очень не хотелось во что-нибудь врезаться" .

Дорога заняла около 30 километров, но Рубен почувствовал удобство за рулем, только когда они уже проехали полпути.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сейчас Рубен с родственниками живет в гостинице, которую оплатил Красный крест

Его тетя старается не думать о том, что произошло с домом и с двумя собаками, которых пришлось оставить. Никто не знает, что их ждет, когда они смогут вернуться.

Но вся семья очень благодарна Рубену, ведь третьего водителя у них не было, и непонятно, как бы они все смогли выбраться, если бы не подросток, который все схватывал на лету.