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Microsoft: русские хакеры опять пытаются вмешаться в выборы в США

Корпорация Microsoft предупреждает о попытках связанной с Россией хакерской группировки Strontium повлиять на выборы президента США.

Как заявили в корпорации в ночь на пятницу, ее аналитики видят явное повышение активности зарубежных хакерских групп, нацеленных на вмешательство в выборы.

Под угрозой кампании как кандидата от демократов Джо Байдена, так и Дональда Трампа, говорят в Microsoft.

Целью хакеров из группы Strontium (она также известна как Fancy Bear) стали более 200 организаций, многие их которых связаны с американскими партиями.

"Подобно тому, что мы видели в 2016-м, Strontium запускает кампании для сбора логинов и паролей пользователей, чтобы скомпрометировать их аккаунты. Предположительно это делается с целью сбора разведданных или для операций по вмешательству", - заявил вице-президент Microsoft по безопасности Том Берт.

Хакерская группа, известная как Fancy Bear или APT28, как считается, ответственна за кибератаки во время президентских выборов в США в 2016 году, взлом почты Ангелы Меркель годом раньше, попытки хищения научных наработок по вакцине от Covid-19 и в связи с другими эпизодами.

Однако работают не только российские хакеры, говорят в Microsoft. По информации компании, люди, связанные со штабом Джо Байдена, подвергались атакам китайских киберпреступников, а иранские хакеры продолжают попытки взломать компьютеры людей, сотрудничающих с кампанией Трампа.

Полгода борьбы с Covid-19: инфекция снова на подъеме

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11 сентября исполняется ровно полгода со дня провозглашения Всемирной организацией здравоохранения мировой пандемии коронавируса. С того момента как возникший в Китае вирус начал распространяться по планете, было подтверждено почти 28 млн случаев в 188 странах, скончались около 900 тыс. человек.

Несмотря на все прилагаемые усилия, заболеваемость Covid-19 продолжает расти во многих странах. В некоторых из них, казалось бы сумевших обуздать распространение инфекции, число заболевших снова начало увеличиваться.

За последние сутки во Франции было зарегистрировано почти 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - это рекордный показатель за все время эпидемии и почти на 1000 больше, чем днем ранее. Одновременно в стране в последние дни наблюдается рост числа пациентов в отделениях интенсивной терапии.

В пятницу в Париже пройдет заседание членов правительства и экспертов в области здравоохранения, на котором будет обсуждаться ужесточение мер по борьбе с эпидемией.

Трамп и Байден помянут жертв 11 сентября

Сегодня годовщина терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - катастрофа, в результате которой погибли 2977 человек, стала крупнейшим в истории терактом по количеству жертв.

Действующий президент Дональд Трамп и его соперник на предстоящих выборах Джо Байден отправятся на церемонию поминовения в штат Пенсильвания. Там упал в поле один из захваченных исламистами самолетов, борт 93.

Ежегодная церемония на этот раз состоится с правилами социального дистанцирования. Президента будет сопровождать первая леди Мелания Трамп.

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Диада в Каталонии

В испанской провинции Каталония отмечается Диада, или Национальный день Каталонии. Изначально это был день памяти событий 1714 года, когда Барселона пала в ходе Войны за испанское наследство, утратив свою конституцию и автономию от Мадрида.

Сегодня Диада превратилась в день, когда жители провинции выходят на улицы, чтобы потребовать независимости.

В пятницу по всей Каталонии пройдет 107 маршей и демонстраций. Каталонская национальная ассамблея обещает, что на улицы выйдет около 50 тысяч человек.

Небензя: расследовать отравление Навального нет смысла

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у российской стороны нет никаких оснований расследовать отравление Алексея Навального.

"У нас нет оснований, чтобы начинать расследование. Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении", - сказал российский постпред.

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Также он поделился, что ситуация наводит его на "мысли о какой-то грязной постановочной игре".

"Это ведет нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал", - заявил Василий Небензя (цитата по Интерфаксу).

Представительница США в ООН Черит Норман-Шале в свою очередь заявила, что Вашингтон и его союзники сделают все зависящее от них, чтобы привести к ответу тех, кто стоял за отравлением Навального.

"Россия и в прошлом использовала отравляющие вещества группы "Новичок". Жители России имеют право выражать свои взгляды, не боясь, что их покарают", - сказала она.

СМИ в четверг сообщили, что состояние Алексея Навального, которого на днях вывели из искусственной комы, заметно улучшилось, и он снова может говорить.

В Берлине усилена охрана клиники "Шаритэ", где лежит российский оппозиционер Алексей Навальный, по версии немецких властей отравленный боевым отравляющим веществом "Новичок". Как сообщает газета Spiegel, ее журналисты, проведя расследование совместно с Bellingcat, пришли к выводу, что Навального усиленно охраняют, поскольку боятся нового покушения на его жизнь.

Однако в берлинской полиции это не подтверждают, отказываясь давать комментарии на тему мер безопасности.

Брексит: Брюссель поставил ультиматум Лондону

Евросоюз требует, чтобы Британия отказалась от планов по изменению торгового законодательства в Северной Ирландии. Это произойдет, если будут приняты инициированные правительством Бориса Джонсона поправки. Ранее министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис признал, что готовящийся закон станет "очень конкретным и ограниченным" нарушением международного права.

В Брюсселе поставили Лондону ультиматум: Британия должна отказаться от поправок до конца месяца, или под угрозой окажутся торговые переговоры.

Соединенное Королевство серьезно нарушило доверие со стороны ЕС, и Евросоюз не постесняется защитить свои интересы в суде, заявили в Брюсселе.

Однако британский министр Майкл Гоув ответил, что Соединенное королевство абсолютно ясно дало понять, что проект поправок будет вынесен на голосование в парламент.

Вполне возможно, что они встретят сопротивление. Влиятельные депутаты от правящей Консервативной партии увидели в планах правительства угрозу репутации Британии на международной арене.

Трамп обещает третью точку в оси "ОАЭ - Израиль"

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что вскоре к дипломатическим соглашениям между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, возможно, присоединится третья страна. О каком именно государстве идет речь, он не уточнил.

Во вторник на следующей неделе в присутствии Трампа делегации Израиля и ОАЭ подпишут соответствующие соглашения. Известно, что переговорщики Трампа пытаются привлечь к ним другие страны Персидского залива, в частности Бахрейн и Оман.

Таинственный бейрутский дым

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Спустя чуть больше месяца после разрушительного взрыва в Бейруте над портом ливанской столицы в четверг снова появился столб черного дыма. По предварительным данным ливанских военных, загорелся принадлежащий гуманитарной организации склад, где хранились автопокрышки, а также смазочные материалы.

Причина пожара пока не установлена. Многие местные жители, еще не успевшие прийти в себя после недавнего взрыва химикатов в порту, в панике бежали прочь от места происшествия.

"Российский агент" Андрей Деркач и его пленки

Западная пресса много пишет о введении минфином США персональных санкций в отношении украинского депутата Андрея Деркача. Трое попавших в санкционный список россиян - Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц - интересуют журналистов гораздо меньше.

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Андрея Деркача глава американского казначейства Стивен Мнучин назвал действующим более десятилетия российским агентом, обвинив в выпуске отредактированных аудиозаписей и "безосновательных заявлениях против США и международных публичных фигур", пишет New York Times.

В постановлении о санкциях не упоминается имя кандидата в президенты США от Демпартии Джо Байдена, но, судя по всему, речь идет о записях его беседы с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, опубликованной Деркачом. Украинский бизнесмен при этом говорил, что разговор Байдена с Порошенко свидетельствует об "управлении Украиной извне".

Если верить записи, Байден потребовал от Порошенко уволить генпрокурора Украины Шокина из-за провала реформ, обсуждал с ним дело компании Burisma, сотрудничество Украины с МВФ, национализацию украинского Приватбанка, деятельность "Нафтогаза" и повышение тарифов.

Позже, в июне, Деркач также опубликовал записи, которые назвал разговором между Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным.

Санкции против Деркача и трех россиян предусматривают заморозку всех их активов и имущества на территории США и запрет американским физическим и юридическим лицам осуществлять любые финансовые или иные операции с ними.

CNN в свою очередь подчеркивает, что Деркача связывают с экс-мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, близким к президенту Трампу.

В ответ на вопрос Си-эн-эн о произошедшем, Джулиани ответил смской: Кому какое дело?"

Заявление казначейства, обычно лояльного Трампу, значит, подчеркивают в газете, что Джулиани сотрудничал с действующим российским агентом. Это в свою очередь чревато для Дональда Трампа новыми обвинениями в сотрудничестве с Россией, которые на этот раз могут быть предъявлены прямо накануне выборов.

Каким будет ответ Европы на отравление Навального? Решать Германии

Реакция Германии на отравление российского оппозиционера Алексея Навального была сильной, но теперь немецкому правительству, как и Кремлю, нужно ответить на ряд вопросов, - пишет колумнистка Financial Times Констанце Штельценмюллер.

Сможет ли председательствующая в Евросоюзе Германия, недавно требовавшая от Кремля ответов, так отреагировать на действия России, чтобы это не выглядело как неловкий для Берлина "задний ход"?

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Первый вопрос - как действовать на общеевропейском уровне? Сумеет ли Берлин подобрать верное сочетание санкций и политики, которая не будет наказывать гражданское общество или закрывать дверь для прагматического сотрудничества.

Однако консенсус по отношению к России будет непросто найти даже внутри страны. Крупные партии Германии по этому вопросу разделены. Среди самых суровых критиков - глава комитета по внешней политике Норберт Роттген, министр финансов Олаф Шольц, лидеры либералов и зеленых.

Но есть и защитники - консерватор, министр экономики Петер Альтмайер, госминистр Армин Лашет и лидеры социал-демократов.

Москву и ее проект трубопровода "Северный поток-2" защищают левая Die Linke и правая "Альтернатива для Германии". Секретарь левых по внешней политике Грегор Гиси даже предположил, что за нападением на Навального могут стоять "враги" проекта.

Санкции, если они не должны коснуться гражданского общества, потребуют долгого процесса установления ответственных за нападение. Пока этот процесс идет, Германия должна предложить политические убежище Алексею Навальному, считает автор статьи.

Коммерсант: приезжающих в Россию иностранцев обяжут делать дактилоскопию

Иностранных граждан, находящихся в России свыше 30 дней, обяжут сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе и выданными патентами на работу, пишет "Коммерсант".

Нововведения, касающиеся как мигрантов из безвизовых стран, так и высококвалифицированных работников, войдут в новую редакцию закона о правовом положении иностранцев в РФ, концепция которого представлена МВД.

Украинский капитан и рейс с беженцами

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Капитан танкера Владимир Ерошкин и его команда, состоящая из 21 человека, теперь заняты только одним: не допустить, чтобы кто-либо из 27 спасенных ими месяц назад мигрантов покончил с собой.

На прошлой неделе один из мигрантов пригрозил броситься в море, а в воскресенье три человека пошли дальше слов и на самом деле кинулись с судна в воду.

Благодаря быстрым действиям экипажа их вновь удалось спасти. Но пока никто не знает, сколько им придется находиться на борту судна и сколько еще возникнет инцидентов.

Отравление Навального: научный разбор

О ситуации с возможным отравлением Алексея Навального в аэропорту Томска поступает много противоречивой информации.

Но некоторые обстоятельства дела можно рассмотреть с научной точки зрения.

Научный корреспондент Русской службы Би-би-си Николай Воронин обсудил с британскими учеными наиболее животрепещущие вопросы, касающиеся отравления российского оппозиционера и его здоровья.

Media playback is unsupported on your device Отравление Навального: научный разбор

Дайджест готовили Михаил Денисов и Артем Воронин