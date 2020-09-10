Епархиальный суд отлучил от церкви схимонаха Сергия. Он снова станет Николаем Романовым

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Епархиальный суд принял решение об отлучении от церкви схимонаха Сергия (в миру Николая Романова). Об этом заявил журналистам председатель суда Николай Малета.

"Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные рамки, сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить [это решение]", - сказал он.

По канонам церкви, суд собирается троекратно, и каждый раз приглашая монаха, иереи надеялись, что он придет, покается и останется в церкви. Схимонах Сергий решил иначе. Решение суда еще должен подписать патриарх Кирилл.

Причина отлучения схимонаха - проведение им богослужений, несмотря на то, что его лишили духовного сана еще в начале июля. Схимонах Сергий появлялся только на одном заседании епархиального суда, которое быстро покинул после короткого выступления.

На это заседание он не явился, сославшись на нездоровье, "продолжающееся душевное потрясение, скорбь и боль" от прочтения инструкции патриарха Кирилла о служении в условиях коронавируса. Более того, вчера Сергий обратился в церковный суд Архиерейского собора РПЦ, призывая "извергнуть патриарха Кирилла из священного сана".

РПЦ ранее лишила Сергия права вести проповеди, совершать монашеские постриги, носить наперсный крест и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита, но Сергий не только не подчинился практически ни одному из этих запретов, но и продолжил клеймить митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла (Наконечного) "экуменистом и сатанистом".

После отлучения от церкви Сергий перестанет быть монахом, но это не равно преданию анафеме. "Монашество в христианстве существует только внутри церкви, вне церкви не может быть монаха. На сегодняшний день монашество упразднено самим отцом Сергием. Он фактически не является монахом. Если владыка утвердит решение, то [Сергия] надо будет именовать Николаем Романовым", - пояснил изданию Znak.com председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, протоиерей Максим Миняйло.

Романова также не смогут отпевать и молиться за него в православных церквях, уточнил Миняйло. Схимонах Сергий сможет обжаловать это решение, сообщил протоиерей.

"Да, наше положение о суде Русской православной церкви предполагает вторую инстанцию для священника, если после утверждения решения правящим архиереем он захочет воспользоваться этой возможностью. Но, опять же, там надо будет присутствовать очно на этом заседании", - сказал журналистам Миняйло.

Он добавил, что сторонников Сергия также могут отлучить от церкви. В середине июля шесть священников временно запретили в служении из-за поддержки схимонаха. Собравшийся 7 сентября церковный суд лишил сана шестерых священников и двух дьяконов, сослужащих схимонаху Сергию.

"Данное решение - это скорбная констатация, что монах Сергий сам себя поставил вне Церкви. Вне христианского, евангельского общения с Богом и с другими христианами", - написал замуправделами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов), комментируя решение церковного суда об отлучении Романова от Церкви в своем телеграм-канале.

Что происходило ранее

В августе у митрополии в Екатеринбурге шли протесты сторонников схимонаха Сергия. Собравшиеся требовали провести поместный собор по судьбе его и основанного им Среднеуральского женского монастыря. Митинги собирали от нескольких десятков до 100 человек.

Тогда в пресс-службе екатеринбургской епархии Би-би-си заявили, что Поместный собор по вопросу монаха, не желающего служить церкви, собираться не будет: "Это вопрос однозначный и не требует такого представительного соборного обсуждения. Масштаб личности схимонаха Сергия не так велик, чтобы привлекать к себе столь пристальное внимание".

В Среднеуральском женском монастыре Сергий продолжал вести проповеди, несмотря на лишение сана, и фактически захватил его в июне, вынудив послушниц покинуть обитель.

24 июля церковный суд лишил его сана, но Сергий продолжал проповедовать и записывать новые видеоролики, которые публикуются на Youtube-канале его пресс-секретаря Всеволода Могучева. У канала более 42 тысяч подписчиков. Неделю назад Роскомнадзор постановил удалить канал Могучева. Последнее видео с речью Сергия под названием "Предтечи антихриста против монастыря/Вызов митрополиту/Церковный суд" было опубликовано 9 сентября.

Чем известен Сергий

Имя схимонаха Сергия стало широко известно весной этого года, после публикации видео, на которых он называл пандемию коронавируса мифом и проклинал тех, кто из-за Covid-19 закрывал храмы, критиковал президента России Владимира Путина и иерархов Русской православной церкви, обвинял власти в создании в стране "фашистского концлагеря сатаны". Также он выступал против голосования за поправки в Конституцию, заявлял, что на самом деле Россией правят "хабадники-хасиды" и делал много других "разоблачений".

В миру бывший инспектор уголовного розыска Николай Романов (таково гражданское имя схимонаха Сергия) был осужден в середине 1980-х на 13 лет лишения свободы в исправительной колонии за разбой и убийство школьного учителя географии.

Церковь не оспаривает, что случившееся в 1990-х покаяние Сергия и его бесспорные организаторские дары помогли ему в создании Среднеуральского женского монастыря; но эти заслуги мало что меняют в его сегодняшнем каноническом положении.

В архиерейском указе от 16 августа Сергий был объявлен раскольником - и это крайне серьезное для церкви обвинение. "Клевета на священноначалие, неграмотность и пересказ чужих страхов оказались для брата Сергия столь привлекательными, что он предпочел их своему священству и впал в раскол, который, как известно, не смывается даже мученической кровью", - говорится в указе.

Но сторонники Сергия не признают себя раскольниками. К тому же Урал исторически был одним из центров русского раскола: сюда бежали от гонений приверженцы "старой веры", поэтому, возможно, обвинение Сергия в расколе не производит на прихожан того впечатления, на которое рассчитывал митрополит Кирилл.

В драме вокруг Сергия, Среднеуральского монастыря и епархии очень рельефно проступают нерешенные проблемы периода, который называется "церковным возрождением", считает главный редактор альманаха современной христианской культуры "Дары" Сергей Чапнин.

"Во-первых, проблема неофитов в Церкви - Сергий Романов хоть и стал схиигуменом, но при этом остался не только богословски необразованным, но и глубоко советским человеком, - сказал Чапнин в беседе с Русской службе Би-би-си. - Во-вторых, проблема "монахоцентризма", то есть гипертрофированное представление о роли монахов и монастырей как исключительно важных "центрах спасения души" и, соответственно, пренебрежительное, если не уничижительное отношение к мирянам. В-третьих, проблема утраты не только монастырями, но и приходами своей автономии и чрезмерная концентрация власти в руках епископата. И многие другие проблемы".

Сторонники Сергия не собираются отступать: они добиваются встречи с митрополитом Кириллом и созыва Поместного собора. Крестные ходы они обещают совершать каждый день.