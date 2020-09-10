В порту Бейрута снова полыхает пожар. Причины устанавливаются

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Чуть больше чем через месяц после разрушительного взрыва в Бейруте над портом ливанской столицы в четверг снова появился столб черного дыма. Причина пожара пока не установлена. По предварительным данным ливанских военных, загорелся склад шин, где также могли находиться канистры масла.

Однако, по словам очевидцев, дым поднимается из той части порта, где находился эпицентр взрыва, уничтожившего большую часть города в начале августа. Вряд ли там мог уцелеть какой-либо бизнес.

Пользователи "Твиттера" размещают фотографии и видео и призывают горожан открыть окна и отойти от них подальше.

Полная разруха

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Так выглядят некоторые кварталы Бейрута после взрыва, произошедшего 4 августа

4 августа в результате двух взрывов, прогремевших один за другим, в Бейруте погибли около 190 человек, 6 тысяч получили ранения. Взрывная волна полностью уничтожила большую часть порта и близлежащие кварталы. Причиной трагедии стала большая партия аммиачной селитры, которая хранилась на территории порта без соблюдения мер безопасности.

Порт - жизненно необходимый объект для экономики Ливана, построенной в основном на импорте. Благосостояние большинства ливанцев и без того ухудшается из года в год. Кроме внутренних проблем экономика страны в последние годы столкнулась с серьезными ударами извне - наплывом сирийских беженцев и пандемией коронавируса.

После августовского взрыва по стране прокатилась волна протестов против коррупции в правительстве и кризиса власти. По сути, страной управляет проиранская военнизированная шиитская группировка "Хезболла", которая в 2009 году получила места в парламенте и обеспечила себе легитимность.