Коронавирус: Израиль близок ко второму тотальному локдауну, Трамп намеренно преуменьшал опасность Covid-19

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Президент США Дональд Трамп с самого начала осознанно занижал степень опасности коронавируса, число умерших от Covid-19 в мире приближается к миллиону человек, ООН предупреждает о резком росте общей детской смертности.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире составляет почти 27,9 млн человек, умерли 904,3 тыс.

Самыми пострадавшими странами по обоим показателям остаются США, Индия и Бразилия. Среди европейских стран самая высокая смертность остается в Великобритании - 41,6 тыс. умерших.

Основные новости о ситуации с пандемией в мире - в нашем ежедневном обзоре.

Власти Израиля обсуждают возможность введения повторного общенационального локдауна в связи с резко возросшей статистикой заражаемости. При этом локальные ограничения уже введены по всей стране в 40 так называемых красных зонах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Израиль переживает резкий рост заболеваемости Covid-19 с мая

Минздрав страны в среду сообщил о 3904 новых случаях заболеваний, это новый суточный рекорд с начала пандемии. Общее число заболевших в стране на данный момент составляет более 142,5 тыс. человек, умерли - 1054.

Власти столицы Индонезии Джакарты заявляют, что ситуация в городе близка к чрезвычайной.

В последние несколько дней больницы города заполнились до отказа пациентами с подтвержденным коронавирусом. С понедельника в большинстве столичных районов снова начнут действовать жесткие ограничения.

В Индии новый суточный антирекорд - 95,7 тыс. заболевших. Общее число больных в стране составляет почти 4,5 млн человек (второе место в мире), умерших - 75 тыс. (третье место в мире).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После длительного перерыва поединки сумо с середины июля снова проводятся при зрителях на трибунах

Ассоциация сумо Японии сообщила, что в одной из столичных команд у 19 спортсменов диагностирован Covid-19.

Всего в команде 28 членов, но, согласно решению ассоциации, даже здоровым спортсменам придется пропустить самый престижный турнир года, который начнется в эти выходные.

Главный приз Grand Sumo Tournament - Кубок императора, самый заветный трофей для любого сумоиста.

Трамп боялся всеобщей паники

Президент США Дональд Трамп с самого начала знал, насколько опасен Covid-19, но намеренно занижал степень опасности, чтобы избежать паники в обществе, утверждает американский журналист Боб Вудворд.

Вудворд - один из самых всемирно известных журналистов-расследователей, чья деятельность вынудила уйти в отставку 37-го президента США Ричарда Никсона в 1974 году в рамках вошедшего в историю "Уотергейтского скандала".

В своих сообщениях о Трампе и пандемии он ссылается на собственное недавнее интервью с президентом США.

В общей сложности Вудворд беседовал с Трампом 18 раз в период с декабря прошлого по июль этого года. В ходе интервью в феврале Дональд Трамп признался, что понимал, чем коронавирус опаснее обычного вируса, например, гриппа.

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"Он летает в воздухе. Это труднее побороть, чем что-то передающееся через прикосновение. Тут даже не надо ни до чего дотрагиваться, верно? Ты просто дышишь, и таким образом он передается. Он очень коварный. Также он более смертоносный, чем даже самый сильный грипп", - цитирует Боб Вудворт Дональда Трампа.

США занимают первое место в мире по показателям заболеваемости и смертности - более 6,3 млн и 190,8 тыс. человек соответственно.

Коронавирус и молодежь

ООН предупреждает, что пандемия коронавируса может свести на нет многолетние усилия по снижению детской смертности в мире.

По словам специалистов, за последние 30 лет были достигнуты внушительные результаты в борьбе со смертностью детей младше пяти лет: 1990 году в разных странах мира от разных причин умерли 12,5 млн малышей, а в 2019 этот показатель составил 5,2 млн.

Однако из-за пандемии, повлекшей за собой недостаточно эффективное наблюдение за беременностью женщин, ситуация может снова ухудшиться в 68% стран.

Наблюдаются нарушения в работе родильных отделений, повсеместно нарушены графики вакцинации.

Наиболее распространенными причинами детской смертности ООН называет недоношенность, осложнения во время родов, неонатальный сепсис, пневмонию, диарею и малярию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Экспертов ООН беспокоит, что из-за пандемии беременные женщины во многих странах мира не получают должного наблюдения

Ученые Медицинской школы Гарварда предоставили результаты исследований, которые опровергают существовавшее до сих пор мнение, что молодые люди реже заражаются коронавирусом и переносят его легче.

Исследование было проведено на основе данных 3222 американцев в возрасте от 18 до 34 лет, госпитализированных в разное время с диагнозом Covid-19. Из них 21% нуждался в реанимации, 10% понадобился аппарат ИВЛ, 2,7% умерли от болезни.

По словам ученых, прежнее утверждение о меньшей уязвимости этой возрастной группы было основано на том, что у ее представителей сильнее иммунитет и меньше побочных заболеваний, которые приобретаются с возрастом.

Именно поэтому исследования среди этой группы проводились по остаточному принципу, что мешало определить истинные масштабы воздействия Covid-19. Научные выводы по этой теме опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.