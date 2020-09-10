Коронавирус: Израиль близок ко второму тотальному локдауну, Трамп намеренно преуменьшал опасность Covid-19
Президент США Дональд Трамп с самого начала осознанно занижал степень опасности коронавируса, число умерших от Covid-19 в мире приближается к миллиону человек, ООН предупреждает о резком росте общей детской смертности.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире составляет почти 27,9 млн человек, умерли 904,3 тыс.
Самыми пострадавшими странами по обоим показателям остаются США, Индия и Бразилия. Среди европейских стран самая высокая смертность остается в Великобритании - 41,6 тыс. умерших.
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Власти Израиля обсуждают возможность введения повторного общенационального локдауна в связи с резко возросшей статистикой заражаемости. При этом локальные ограничения уже введены по всей стране в 40 так называемых красных зонах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
Минздрав страны в среду сообщил о 3904 новых случаях заболеваний, это новый суточный рекорд с начала пандемии. Общее число заболевших в стране на данный момент составляет более 142,5 тыс. человек, умерли - 1054.
Власти столицы Индонезии Джакарты заявляют, что ситуация в городе близка к чрезвычайной.
В последние несколько дней больницы города заполнились до отказа пациентами с подтвержденным коронавирусом. С понедельника в большинстве столичных районов снова начнут действовать жесткие ограничения.
В Индии новый суточный антирекорд - 95,7 тыс. заболевших. Общее число больных в стране составляет почти 4,5 млн человек (второе место в мире), умерших - 75 тыс. (третье место в мире).
Ассоциация сумо Японии сообщила, что в одной из столичных команд у 19 спортсменов диагностирован Covid-19.
Всего в команде 28 членов, но, согласно решению ассоциации, даже здоровым спортсменам придется пропустить самый престижный турнир года, который начнется в эти выходные.
Главный приз Grand Sumo Tournament - Кубок императора, самый заветный трофей для любого сумоиста.
Трамп боялся всеобщей паники
Президент США Дональд Трамп с самого начала знал, насколько опасен Covid-19, но намеренно занижал степень опасности, чтобы избежать паники в обществе, утверждает американский журналист Боб Вудворд.
Вудворд - один из самых всемирно известных журналистов-расследователей, чья деятельность вынудила уйти в отставку 37-го президента США Ричарда Никсона в 1974 году в рамках вошедшего в историю "Уотергейтского скандала".
В своих сообщениях о Трампе и пандемии он ссылается на собственное недавнее интервью с президентом США.
В общей сложности Вудворд беседовал с Трампом 18 раз в период с декабря прошлого по июль этого года. В ходе интервью в феврале Дональд Трамп признался, что понимал, чем коронавирус опаснее обычного вируса, например, гриппа.
"Он летает в воздухе. Это труднее побороть, чем что-то передающееся через прикосновение. Тут даже не надо ни до чего дотрагиваться, верно? Ты просто дышишь, и таким образом он передается. Он очень коварный. Также он более смертоносный, чем даже самый сильный грипп", - цитирует Боб Вудворт Дональда Трампа.
США занимают первое место в мире по показателям заболеваемости и смертности - более 6,3 млн и 190,8 тыс. человек соответственно.
Коронавирус и молодежь
ООН предупреждает, что пандемия коронавируса может свести на нет многолетние усилия по снижению детской смертности в мире.
По словам специалистов, за последние 30 лет были достигнуты внушительные результаты в борьбе со смертностью детей младше пяти лет: 1990 году в разных странах мира от разных причин умерли 12,5 млн малышей, а в 2019 этот показатель составил 5,2 млн.
Однако из-за пандемии, повлекшей за собой недостаточно эффективное наблюдение за беременностью женщин, ситуация может снова ухудшиться в 68% стран.
Наблюдаются нарушения в работе родильных отделений, повсеместно нарушены графики вакцинации.
Наиболее распространенными причинами детской смертности ООН называет недоношенность, осложнения во время родов, неонатальный сепсис, пневмонию, диарею и малярию.
Ученые Медицинской школы Гарварда предоставили результаты исследований, которые опровергают существовавшее до сих пор мнение, что молодые люди реже заражаются коронавирусом и переносят его легче.
Исследование было проведено на основе данных 3222 американцев в возрасте от 18 до 34 лет, госпитализированных в разное время с диагнозом Covid-19. Из них 21% нуждался в реанимации, 10% понадобился аппарат ИВЛ, 2,7% умерли от болезни.
По словам ученых, прежнее утверждение о меньшей уязвимости этой возрастной группы было основано на том, что у ее представителей сильнее иммунитет и меньше побочных заболеваний, которые приобретаются с возрастом.
Именно поэтому исследования среди этой группы проводились по остаточному принципу, что мешало определить истинные масштабы воздействия Covid-19. Научные выводы по этой теме опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.