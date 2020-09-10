Оранжевое небо над Сан-Франциско. Пожары в США в фотографиях

  • 10 сентября 2020
сан франциско Правообладатель иллюстрации Getty Images

Дым от пожаров в лесах Калифорнии накрыл Сан-Франциско, из-за чего небоокрасилось в оранжевый цвет.

Всего в борьбе с огнем в этом американском штате задействованы около 14 тыс. пожарных.

В этом году пожары уничтожили более 1 млн гектаров калифорнийских лесов, погибли по меньшей мере восемь человек.

сан-франциско смог от пожаров Правообладатель иллюстрации Reuters

Утром небо Сан-Франциско и прилегающих районов было темным из-за дыма, создавалось ощущение, что еще ночь.

"Кажется, будто это конец света", - сказала в интервью San Francisco Chronicle местная жительница Кэтрин Гислин.

"Было тревожное ощущение из-за того, что все еще темно. Будет очень странно обедать в темноте. Но, как бы то ни было, нужно заниматься повседневными делами", - добавила она.

сан-франциско смог от пожаров Правообладатель иллюстрации Reuters

Причиной оранжевого цвета неба стал дым пожаров, говорят ученые. Из-за частиц дыма лишь желтый-оранжевый-красный свет достигает поверхности земли, поэтому небо окрасилось в оранжевый цвет, сообщили в окружном органе контроля за качеством воздуха.

Пожары не прекращаются, и специалисты полагают, что сложившаяся ситуация с дымом продлится еще несколько дней.

сан-франциско смог от пожаров Правообладатель иллюстрации Reuters
сан-франциско смог от пожаров Правообладатель иллюстрации Reuters
сан-франциско смог от пожаров Правообладатель иллюстрации Reuters
сан-франциско смог от пожаров Правообладатель иллюстрации Reuters
сан-франциско смог от пожаров Правообладатель иллюстрации Reuters

Лесные пожары бушуют и в штатах Орегон и Вашингтон. Губернатор Орегона Кейт Браун назвала пожары событием, которое происходит один раз в поколение. Она отметила, что в результате количество жертв и уничтоженного имущества может быть самым высоким за всю историю штата. По информации властей, там погибли по меньшей мере два человека.

Salem City, Oregon Правообладатель иллюстрации Reuters
Salem City, Oregon Правообладатель иллюстрации Reuters
Salem City, Oregon, Правообладатель иллюстрации Reuters

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