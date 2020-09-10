Оранжевое небо над Сан-Франциско. Пожары в США в фотографиях

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Дым от пожаров в лесах Калифорнии накрыл Сан-Франциско, из-за чего небоокрасилось в оранжевый цвет.

Всего в борьбе с огнем в этом американском штате задействованы около 14 тыс. пожарных.

В этом году пожары уничтожили более 1 млн гектаров калифорнийских лесов, погибли по меньшей мере восемь человек.

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Утром небо Сан-Франциско и прилегающих районов было темным из-за дыма, создавалось ощущение, что еще ночь.

"Кажется, будто это конец света", - сказала в интервью San Francisco Chronicle местная жительница Кэтрин Гислин.

"Было тревожное ощущение из-за того, что все еще темно. Будет очень странно обедать в темноте. Но, как бы то ни было, нужно заниматься повседневными делами", - добавила она.

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Причиной оранжевого цвета неба стал дым пожаров, говорят ученые. Из-за частиц дыма лишь желтый-оранжевый-красный свет достигает поверхности земли, поэтому небо окрасилось в оранжевый цвет, сообщили в окружном органе контроля за качеством воздуха.

Пожары не прекращаются, и специалисты полагают, что сложившаяся ситуация с дымом продлится еще несколько дней.

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Лесные пожары бушуют и в штатах Орегон и Вашингтон. Губернатор Орегона Кейт Браун назвала пожары событием, которое происходит один раз в поколение. Она отметила, что в результате количество жертв и уничтоженного имущества может быть самым высоким за всю историю штата. По информации властей, там погибли по меньшей мере два человека.

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