Протесты в Беларуси: Колесникова заявила об угрозах убийства, Лукашенко - об отказе оставлять власть

Правообладатель иллюстрации SERGEI BOBYLEV/TASS Image caption Колесникова пропала в понедельник, а нашлась в среду, уже в статусе подозреваемой в деле о захвате власти

Арестованная по делу о захвате власти Мария Колесникова рассказала об угрозах от силовиков. Она находится в минском СИЗО, где в четверг ее допросили в статусе подозреваемой.

Колесникова входит в президиум Координационного совета оппозиции. На этой неделе белорусские силовики начали разгром этой организации. Единственным членом президиума на свободе и в Беларуси осталась писательница Светлана Алексиевич.

А белорусский президент Александр Лукашенко объяснил, почему не собирается расставаться с властью и для чего, по его мнению, она дается.

Также в четверг минюст Беларуси назвал незаконной деятельность фондов, собирающих компенсации пострадавшим и оштрафованным во время разгона мирных акций протеста.

Последние события политического кризиса в Беларуси - в нашем обзоре.

Допрос Марии Колесниковой

Media playback is unsupported on your device Мария Колесникова: "Мы не увидим, как люди будут захватывать здания"

Утром в четверг адвокат Марии Колесниковой подала в СК Беларуси заявление о возбуждении уголовного дела.

В заявлении указаны конкретные имена и должности сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и КГБ, сообщает штаб экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.

"Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реальные”, - говорится в заявлении.

Колесникова рассказала о подробностях ее похищения.

“После того, как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь”.

После того, как Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее не могли вывезти из Беларуси, ее снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где она находилась до вечера 8 сентября, утверждается в заявлении.

“В отношении меня совершен ряд уголовно наказуемых деяний, а именно: похищение человека (ст.182 УК РБ), незаконное лишение свободы (ст.183 УК РБ), угрозы убийством (ст.186 УК РБ)”.

Мария Колесникова требует возбудить уголовное в отношении названных ею сотрудников КГБ, ГУБОПиК Беларуси.

Правообладатель иллюстрации STRINGER Image caption Женщины играют ключевую роль в белорусских протестах

Что происходит с Колесниковой?

По словам соратников Колесниковой, в понедельник ее похитили силовики с тем, чтобы заставить ее покинуть страну, но она порвала свой паспорт. По версии властей, она была задержана на границе с Украиной.

С момента задержания Колесникова получила статус подозреваемой по уголовному делу о призывах к захвату власти, открытом в августе против Координационного совета.

В среду вечером адвокат Колесниковой Людмила Казак подтвердила, что ее подзащитная находится в следственном изоляторе в Минске. По словам Казак, у Колесниковой есть ушибы, и ей угрожали ей расправой.

Media playback is unsupported on your device Задержания в Минске, соратники в Киеве: что известно о пропаже Колесниковой

"На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали", - сказала адвокат агентству Интерфакс о состоянии своей подзащитной.

"Мария столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, воспринимать иначе как реальные не могла", - также сказала Казак.

Лукашенко рассказал, для чего дается власть

Media playback is unsupported on your device Лукашенко до и после. Как изменилась риторика президента Беларуси за месяц протестов

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на упреки оппонентов в том, что он не собирается отдавать власть.

“Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. [...] Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. [...] И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - заявил Лукашенко, представляя в должности генпрокурора Беларуси Андрея Шведа.

Ранее в интервью российским СМИ Лукашенко допустил возможность проведения досрочных выборов.

"Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента. Но отдельно (и я к этому склонен) - чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю", - заявил Лукашенко. Он отметил, что новые выборы можно провести после внесения изменений в конституцию, но до парламентских выборов.

Лукашенко и раньше говорил о смене конституции страны. Тогда он утверждал, что "навластвовался" и хочет оставить своему преемнику ту конституцию, в которой будут перераспределены полномочия между ветвями власти.

В интервью российским журналистам Лукашенко, который единолично правит страной четверть века, согласился с тем, что он, "возможно, немного пересидел" на своем месте. Правда, в данном случае это совсем не означает, что Лукашенко готов покинуть свой пост.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Марш солидарности с Колесниковой в Минске закончился задержаниями

Минюст Беларуси запретил пострадавшим брать деньги у фондов

В среду вечером министерство юстиции Беларуси опубликовало заявление, в котором говорится, что деятельность фондов, оказывающих помощь оштрафованным, пострадавшим в ходе мирных акций протеста, а также лишившимся работы из-за своей гражданской позиции, является незаконной.

Ведомство указывает на то, что, согласно действующему в Беларуси законодательству, такие фонды должны проходить обязательную государственную регистрацию.

“Организация деятельности либо участие в деятельности фонда, не прошедшего в установленном порядке государственную регистрацию, являются незаконными и влекут ответственность в соответствии со статьей 23.88 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (незаконная организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности)”, - говорится в заявлении ведомства.

По данной статье максимальное наказание предусмотрено в виде штрафа в размере до 50 базовых величин (1350 белорусских рублей - 512 долларов).

“В сегодняшних условиях, когда государство фактически отказалось наказывать тех, кто пытал и насиловал граждан, компенсацию нанесенного им вреда несут сами граждане. Хотя должен это делать бюджет государства”, - написал у себя на странице в "Фейсбуке" Андрей Стрижак, один из координаторов фонда BYSOL, оказывающего помощь белорусам, лишившимся работы из-за своих убеждений.

В Минск, возможно, приедет делегация бундестага ФРГ

Депутаты бундестага ФРГ обсуждают возможность направить делегацию в Беларусь для оценки ситуации с политическим кризисом в стране, сообщил член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко.

"Мы провели встречу в бундестаге с представителями практически всех партий. [...] Со стороны депутатов бундестага было высказано желание направить миссию в Беларусь чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации", - сказал Интерфаксу Павел Латушко.

Накануне, по словам Павла Латушко, он обсудил внутриполитическую ситуацию в Беларуси и возможные шаги ЕС по медиации общественного диалога в Беларуси с госсекретарем МИД Германии Мигелем Бергером.

Павел Латушко также сообщил, что в течение этой недели он планирует встретиться с главами МИД Чехии и Австрии, чтобы обсудить внутриполитическую ситуацию в Беларуси.

Опрос: почти 40% россиян одобряют действия Лукашенко

39% россиян - из тех, кто следит за развитием событий в Беларуси - считают, что Александр Лукашенко действует правильно в сложившейся ситуации, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Многие из тех, кто поддерживает действия Лукашенко, аргументируют свою позицию следующим образом: “Лукашенко - законно избранный президент, действует в рамках закона", "Лукашенко против повторения в стране "украинского" сценария".

21% россиян, знающих о ситуации в Беларуси, не одобряют действия Лукашенко, среди респондентов в возрасте 18-30 лет такого мнения придерживается каждый третий (34%).

Согласно данным ФОМ, о проходящих в Беларуси массовых протестах знают 87% участников опроса: 30% респондентов внимательно следят за развитием событий, 57% опрошенных знают о ситуации в общих чертах. Впервые слышат от социологов о протестах в Беларуси 13% респондентов.

Шмакова извинилась за роль участницы протестов

Российская актриса Екатерина Шмакова, сыгравшая роль участницы протестов в Беларуси в программе "Международная пилорама" Тиграна Кеосаяна, публично извинилась перед жителями Беларуси.

Видеообращение, в котором актриса просит прощения за роль, опубликовано на странице Екатерины Шмаковой в "Фейсбуке".

"Мне ужасно стыдно за то, что я сделала. Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора (начала съёмки) - это уже не важно. Я просто искренне прошу прощения перед всеми людьми, я знаю, как вам было больно. Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны", - сказала актриса.

В выпуске "Международной пилорамы", в которой приняла участие Екатерина Шмакова, высмеиваются протесты в Беларуси, а протестующая, роль которой сыграла актриса, представлена глупой и аполитичной особой, которая не очень понимает, зачем участвует в митингах.

Программа "Международная пилорама" выходит на НТВ, ее режиссером и ведущим является Тигран Кеосаян, муж главного редактора RT Маргариты Симоньян.