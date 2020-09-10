В музей Орсе не пустили студентку с глубоким декольте. Пришлось извиняться

Правообладатель иллюстрации @jeavnne Image caption Это фото было сделано незадолго до того, как Джеанн с подругой отправились в музей. Именно это платье стало причиной конфликта

Парижский музей изобразительных искусств Орсе, который может похвастать внушительной коллекцией самых известных картин XIX века с обнаженными натурами, вынужден был извиняться перед студенткой, которую не пустили внутрь из-за слишком глубокого декольте.

В минувший вторник студентка литературного факультета одного из парижских вузов Джеанн решила сходить в музей вместе с подругой, но была остановлена на входе.

Сотрудники музея и охрана, ссылаясь на правила, указали ей на слишком открытое платье и дали девушке пройти в музей только после того, как она накинула пиджак.

Джеанн рассказала об этом случае в социальных сетях, сопроводив посты фотографией, сделанной в кафе за несколько часов до похода в музей.

Она напомнила, что в тот день в Париже было жарко - 26 градусов по Цельсию. Кроме того, не пустившие ее сотрудники Орсе так и не сказали ей, какое именно правило она нарушила своим видом.

Поход в музей

"Я и подумать не могла, что мое декольте может стать поводом для каких-либо разногласий", - рассказала девушка.

По словам Джеанн, на ее подруге в тот день была укороченная майка, открывавшая пупок, но все внимание охраны досталось ее груди еще до того, как она успела предъявить свой билет.

"Нет-нет, я не могу вас пустить, ЭТО запрещено, ЭТО неприемлемо, - передает слова билетера Джеанн и возмущается, что он даже не подбирал слова, называя ее грудь "ЭТО". - Никто и никогда не смеет мне говорить, что мое декольте - проблема".

Сначала она отказалась надевать пиджак. "Я не хочу надевать пиджак, я чувствую себя побитой, меня принуждают, мне стыдно. Я чувствую, что все смотрят на мою грудь, как будто это все, что у меня есть. Как будто я - просто сексуальный объект", - вспоминает Джеанн.

Извинения

Когда пост Джеанн в "Твиттере" стал вирусным, музей отреагировал, сказав, что им стало известно об инциденте.

"Мы глубоко сожалеем о случившемся и приносим извинения этому человеку, с которым мы также пытаемся связаться", - говорится в заявлении музея в "Твиттере".

Би-би-си Джеанн позднее рассказала, что музей с ней действительно связался по телефону, а звонивший сотрудник проявил понимание и принес искренние извинения.

При этом она считает, что в своем публичном извинении в соцсетях музей так и не признал, что инцидент содержит в себе сексизм и дискриминацию.

Джеанн не чувствует горечи и собирается посещать Орсе и в будущем, потому что, по ее словам, слишком любит искусство.

Остается неясным, нарушение каких именно правил сотрудники музея усмотрели в облике девушки.

Газета Libération приводит пару пунктов из свода правил музея, в которых говорится, что посетители должны быть одеты прилично, и что запрещена одежда, способная нарушить общественное спокойствие.

По мнению издания, музей ясно осознал, что последний пункт не имел никакого отношения к платью студентки.

Le Parisien пишет, что в музее намерены провести разъяснительную работу с "чересчур усердными" смотрителями.

В конце концов, музей Орсе - одна из главных достопримечательностей Парижа, куда ежегодно стремятся миллионы французов и туристов со всего мира.

Кроме того, именно там находятся самые известные изображения обнаженных натур - "Происхождение мира" Гюстава Курбе, "Олимпия" Эдуарда Мане и одна из "Обнаженных" Огюста Ренуара.