"Мы губим наш мир". За полвека диких животных стало меньше на две трети

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За последние полвека популяция диких животных на планете сократилась больше чем на две трети, показало исследование Всемирного фонда дикой природы (WWF). Виной этому деятельность человека: чрезмерное потребление, вырубка лесов и вторжение в места обитания дикой природы, интенсивное рыболовство и фермерство.

Авторы доклада предостерегают, что если люди не повернут процесс вспять, последствия будут очень серьезными. В частности, продолжат появляться новые болезни, похожие на Covid-19, - в результате передачи вирусов от животных человеку.

Эксперты WWF говорят о беспрецедентных, катастрофических темпах потери животных на планете и срочной необходимости переломить эту тенденцию.

"Мы губим наш мир - единственное место, которое мы зовем своим домом. Мы рискуем своим здоровьем, безопасностью и выживанием здесь, на Земле. Теперь природа от отчаяния шлет нам сигнал бедствия, и время наше истекает", - сказала Таня Стил, руководитель WWF.

В этом году авторы доклада предложили модели дальнейшего развития событий - это действия, которые должно предпринять мировое сообщество, чтобы вернуть биологическое разнообразие к уровню 2010 года.

Что в докладе?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гориллы в ДР Конго под угрозой из-за браконьерства

В доклад "Живая планета 2020" вошли исследования десятков экспертов, которые изучали популяции почти 4,4 тысяч видов позвоночных по всей планете. Авторы пришли к выводу, что за период с 1970-го по 2016-й годы численность популяций млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных и рыб сократилась в среднем на 68 процентов. Двумя годами ранее эксперты WWF говорили о 60%.

Сильнее других это коснулось пресноводных животных, их численность упала на 84 процента. А с точки зрения географического расположения особенно пострадали Латинская Америка и Карибские острова, где в 2016-м году оказалось на 94% меньше животных, чем в 1970-м. Речь идет в основном о рептилиях, птицах и земноводных.

На Земле осталось всего 25 процентов суши, на которой не отметился своей деятельностью человек, подчеркивают авторы доклада. Эти нетронутые территории находятся в основном в России, Канаде, Бразилии и Австралии.

В докладе WWF не приводятся конкретные цифры применительно к численности животных. Нет числа вымерших видов и видов на грани вымирания. Авторы используют индекс, который показывает, упала или увеличилась численность той или иной популяции.

Деятельность человека

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Интенсивное сельское хозяйство - одна из главных причин сокращения численности животных

Сокращение числа животных на планете ясно доказывает, что человеческая деятельность наносит природе огромный вред, подчеркивают эксперты.

"Вырубка лесов и утрата среды обитания животных, происходящая из-за того, как мы производим и потребляем еду, - это основная причина резкого падения числа животных", - сказала агентству Рейтер Фрэн Прайс, глава отдела по изучению и сохранению лесов WWF.

По ее словам, наиболее сильный урон дикой природе наносит масштабное производство пальмового масла, соевых продуктов и говядины в тропических и субтропических странах.

В 2019 году спутниковые снимки показали, что в лесах Амазонии за минуту вырубались участки размером с футбольное поле.

"Если ничего не изменится, численность популяций, без сомнения, продолжит падать, что приведет к вымиранию дикой природы и серьезной угрозе экосистемам, от которых зависит наша жизнь", - добавил Эндрю Терри из Зоологического общества Лондона (ZSL) - организации, работавшей над докладом совместно с WWF.

Новый Covid?

Доклад WWF также подчеркивает, что нынешняя пандемия коронавируса - это яркое напоминание того, насколько сильно человек связан с дикой природой.

"Из-за вырубки лесов и учащающихся пересечений между человеком и животным миром растет риск появления все новых зоонозных заболеваний, таких как Эбола и Covid-19, - объясняет Фрэн Прайс. - Леса выступают буферными зонами, они не дают этим болезням перекинуться на людей. Но чем больше мы их вырубаем, тем больше шансов, что мы выпустим на волю нечто такое, что будет иметь плачевные последствия для человечества".

Авторы доклада WWF впервые включили в него модели развития событий в будущем, рассчитанные с использованием собранных данных. Остановить потерю животных и повернуть эту тенденцию вспять возможно, считают они, если мировое сообщество начнет активно заниматься охраной живой природы и изменит методы производства и потребления еды.

Британский посол Всемирной организации защиты животных и известнейший телеведущий-натуралист сэр Дэвид Аттенборо высказал уверенность, что пришел момент, когда люди должны достигнуть баланса с природным миром и стать проводниками жизни на планете.

"Нам нужны системные изменения методов, которыми мы производим еду, создаем энергию, обращаемся с океанами и природными ресурсами. Но в первую очередь, мы должны изменить подход к природе. Мы должны считать ее не приятным дополнением в жизни, а единственным и самым главным союзником для установления баланса в нашем мире", - подчеркнул 94-летний телеведущий и ветеран исследований дикой природы.