США внесли трех россиян в санкционный список за вмешательство в выборы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава минфина США Стивен Мнучин пообещал и дальше противостоять российским кампаниям по дезинформации

США ввели санкции против трех россиян и одного гражданина Украины, которых считают причастными к киберпреступлениям и вмешательству в американские выборы.

Минфин США сообщил, что в санкционный список попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц и украинец Андрей Деркач. Все три россиянина - жители Петербурга.

Деркач, по версии американских властей, опубликовал записи разговоров, на которых слышны голоса, похожие на голоса бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.

Андреева, Асланову и Лифшица американский минфин называет сотрудниками Агентства интернет-исследований, которое СМИ называют "фабрикой троллей" и связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В пресс-релизе министерства сказано, что они действовали или намеревались действовать в интересах "фабрики".

"Деятельность по оказанию вредоносного влияния по всему миру" оплачивалась через криптовалютные счета, которыми управляли эти россияне, следует из заявления.

"США продолжат использовать все инструменты, чтобы противостоять российским кампаниям по дезинформации и сохранить неприкосновенность нашей избирательной системы", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин, не уточнив, чем именно могли заниматься внесенные в список россияне.

Би-би-си попыталась связаться с фигурантами списка по телефонам, которые опубликовали американские власти: Андреев сбрасывал звонки, а Лифшиц перевел их на автоответчик.

Ранее в четверг агентство Рейтер сообщало, что Microsoft недавно предупредила одну из компаний-консультантов штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена о том, что та стала мишенью предполагаемых российских хакеров, поддерживаемых государством.

По словам собеседников Рейтера, попытки компьютерного взлома были направлены на сотрудников вашингтонской компании SKDKnickerbocker, занимающейся разработкой стратегии кампании и коммуникациями, которая в течение последних двух месяцев работала с Байденом и другими демократами.

Хакерам не удалось получить доступ к сетям SKDK, так как те были хорошо защищены, сказал источник агентства.

"Похоже на очередную ерунду, которую публикует, к сожалению, иногда уважаемое агентство", - сказал по этому поводу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Байдена не ответил на запрос Рейтера о комментариях.

В феврале 2018 года большое жюри федерального суда американского округа Колумбия официально обвинило "Агентство интернет-исследований" во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В марте того же года министерство финансов США ввело санкции против "Агентства интернет-исследований" и лично против Пригожина. "Администрация США противодействует зловредной киберактивности России, в том числе ее попыткам вмешательства в американские выборы", - заявлял тогда Мнучин.

Пригожин через своего представителя заявлял, что не имеет отношения к "фабрике троллей", а в декабре 2019 года возглавил попечительский совет медиагруппы "Патриот", которая объединила ассоциируемые с ней СМИ - "Федеральное агентство новостей", "Экономика сегодня", "Политика сегодня" и "Народные новости".