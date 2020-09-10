США: разведчик заявил, что его заставляли преуменьшать российскую угрозу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп находится в противоречии со спецслужбами США с момента избрания

Бывший глава отдела разведки министерства внутренней безопасности (МВБ) США Крис Мерфи заявил, что его заставляли преуменьшать угрозу российского вмешательства в президентские выборы 3 ноября, так как это выставляло в плохом свете Дональда Трампа.

Мерфи подал формальную жалобу на начальство, обвинив бывшего и нынешнего министра в цензуре, даче ложных показаний перед конгрессом и политическом давлении на разведку.

Он считает, что руководство силового ведомства США манипулирует разведданными, обманывает конгресс и проводит беспрецедентную политизацию государственной службы.

Мерфи утверждает, что администрация Трампа требовала от него преуменьшать угрозу от России и местных ультранационалистов, а вместо этого делать акцент на Иране, Китае, мигрантах и антифашистах.

В Белом доме и МВБ США категорически отвергли эти обвинения. Там напомнили, что Мерфи был в августе понижен в должности, и связывают с этим его заявления.

Ранее американская разведка пришла к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, но Трамп отвергал утверждения о том, его победа в какой-то мере была обусловлена российским влиянием, и ставил под сомнение выводы американских спецслужб.

Microsoft предупреждает

Тем временем компания Microsoft сообщила, что хакеры из России, Китая и Ирана пытаются шпионить за людьми и группами, участвующими в подготовке к президентским выборам, которые пройдут в США в ноябре.

Российская хакерская группа, которая вмешивалась в предвыборную кампанию Демократической партии в 2016 году, вновь участвует в хакерских атаках, сообщает Microsoft.

По словам представителя компании, очевидно, что иностранные группы хакеров активизировали свои усилия, их целью являются ноябрьские выборы.

Жалоба разведчика

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Именно МВБ активно борется с нелегальными мигрантами

Министерство внутренней безопасности США - ключевая силовая структура, учрежденная после терактов 11 сентября 2001 года и обладающая широкими полномочиями.

Мерфи - ветеран морской пехоты и бывший спецагент ФБР, имеющий боевые награды.

Жалоба Мерфи была опубликована комитетом Палаты представителей США по разведке, который возглавляет убежденный оппонент Трампа, демократ из Калифорнии Адам Шифф, сыгравший ключевую роль в процессе импичмента.

Жалоба охватывает два года службы Мерфи в ведомстве, с 2018 по 2020 год, на должности директора отдела разведки. В ней упоминаются две предыдущие жалобы на руководство, которые Мерфи подал анонимно в 2018 и 2019 годах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Назначенцы Трампа поставили агентство на службу политическим целям, утверждает ветеран ФБР. На снимке слева - Чад ВУльф

Он уверен, что за них он был понижен и переведен на незначительную роль. Но официальной причиной взыскания была утечка данных о том, что его отдел собирал досье на журналистов и протестующих в Портленде.

Мерфи считает это лишь поводом, а истинной причиной называет свою несговорчивость и требует восстановления в должности.

Большая часть документа посвящена действиям трех чиновников - бывшего министра Кирстен Нильсен, и.о. министра на сегодняшний день Чада Вулфа и замминистра Кеннета Куччинелли, но также упоминает других назначенцев Трампа.

Разведчик утверждает, что Вулф запретил ему распространять доклад о российской кампании дезинформации, которая спекулировала на тему умственных проблем у Джо Байдена, конкурента Трампа на выборах.

По его словам, министр посчитал, что доклад представляет Трампа в негативном свете.

А заместитель министра Куччинелли, по словам разведчика, потребовал от него внести правки в документ с оценкой угрозы от ультранационалистов, понизив степень их опасности, и увеличить степень угрозы от леворадикальных групп и антифа.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Следствие не нашло доказательств сговора Трампа с Россией

Он также утверждает, что Куччинелли просил составить досье на сотрудников министерства, саботирующих повестку президента.

Фактически Мерфи описывает ситуацию, в которой силовая структура занималась информационной поддержкой президента и его политических заявлений.

С самого избрания Трамп находится в резком противоречии с американской разведкой - спецслужбы считают, что Россия вмешивалась и продолжает вмешиваться в американскую политику, но президент отвергает эту оценку, видя в ней сомнение в своей победе на выборах 2016 года.

В Москве последовательно отрицают всякое вмешательство во внутренние дела США. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера выявило российское вмешательство в выборы, но не нашло доказательств сговора между командой Трампа и российскими агентами.

Написавший жалобу ветеран спецслужб Мерфи в свободное от службы время пишет докторскую диссертацию о российской дезинформации в престижном Джорджтаунском университете в американской столице.

Но откровения разведчика выходят далеко за рамки этой темы. По его словам, экс-министр Нильсен преувеличила угрозу, исходящую от мигрантов из Латинской Америки и называла не соответствующие истине цифры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Разведчик обвиняет экс-министра Нильсен в преступлении - лжи перед конгрессом

Она дважды дала ложные показания в Палате представителей, утверждает Мерфи, фактически обвиняя ее в преступлении.

Он также утверждает, что от него требовали преувеличивать угрозу, исходящую от Китая и Ирана.

В Белом доме и министерстве внутренней безопасности категорически отвергли обвинения Мерфи, назвав их выдумкой пониженного в должности сотрудника.