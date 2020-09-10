США: разведчик заявил, что его заставляли преуменьшать российскую угрозу
Бывший глава отдела разведки министерства внутренней безопасности (МВБ) США Крис Мерфи заявил, что его заставляли преуменьшать угрозу российского вмешательства в президентские выборы 3 ноября, так как это выставляло в плохом свете Дональда Трампа.
Мерфи подал формальную жалобу на начальство, обвинив бывшего и нынешнего министра в цензуре, даче ложных показаний перед конгрессом и политическом давлении на разведку.
Он считает, что руководство силового ведомства США манипулирует разведданными, обманывает конгресс и проводит беспрецедентную политизацию государственной службы.
Мерфи утверждает, что администрация Трампа требовала от него преуменьшать угрозу от России и местных ультранационалистов, а вместо этого делать акцент на Иране, Китае, мигрантах и антифашистах.
В Белом доме и МВБ США категорически отвергли эти обвинения. Там напомнили, что Мерфи был в августе понижен в должности, и связывают с этим его заявления.
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Ранее американская разведка пришла к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, но Трамп отвергал утверждения о том, его победа в какой-то мере была обусловлена российским влиянием, и ставил под сомнение выводы американских спецслужб.
Microsoft предупреждает
Тем временем компания Microsoft сообщила, что хакеры из России, Китая и Ирана пытаются шпионить за людьми и группами, участвующими в подготовке к президентским выборам, которые пройдут в США в ноябре.
Российская хакерская группа, которая вмешивалась в предвыборную кампанию Демократической партии в 2016 году, вновь участвует в хакерских атаках, сообщает Microsoft.
По словам представителя компании, очевидно, что иностранные группы хакеров активизировали свои усилия, их целью являются ноябрьские выборы.
Жалоба разведчика
Министерство внутренней безопасности США - ключевая силовая структура, учрежденная после терактов 11 сентября 2001 года и обладающая широкими полномочиями.
Мерфи - ветеран морской пехоты и бывший спецагент ФБР, имеющий боевые награды.
Жалоба Мерфи была опубликована комитетом Палаты представителей США по разведке, который возглавляет убежденный оппонент Трампа, демократ из Калифорнии Адам Шифф, сыгравший ключевую роль в процессе импичмента.
Жалоба охватывает два года службы Мерфи в ведомстве, с 2018 по 2020 год, на должности директора отдела разведки. В ней упоминаются две предыдущие жалобы на руководство, которые Мерфи подал анонимно в 2018 и 2019 годах.
Он уверен, что за них он был понижен и переведен на незначительную роль. Но официальной причиной взыскания была утечка данных о том, что его отдел собирал досье на журналистов и протестующих в Портленде.
Мерфи считает это лишь поводом, а истинной причиной называет свою несговорчивость и требует восстановления в должности.
Большая часть документа посвящена действиям трех чиновников - бывшего министра Кирстен Нильсен, и.о. министра на сегодняшний день Чада Вулфа и замминистра Кеннета Куччинелли, но также упоминает других назначенцев Трампа.
Разведчик утверждает, что Вулф запретил ему распространять доклад о российской кампании дезинформации, которая спекулировала на тему умственных проблем у Джо Байдена, конкурента Трампа на выборах.
По его словам, министр посчитал, что доклад представляет Трампа в негативном свете.
А заместитель министра Куччинелли, по словам разведчика, потребовал от него внести правки в документ с оценкой угрозы от ультранационалистов, понизив степень их опасности, и увеличить степень угрозы от леворадикальных групп и антифа.
Он также утверждает, что Куччинелли просил составить досье на сотрудников министерства, саботирующих повестку президента.
Фактически Мерфи описывает ситуацию, в которой силовая структура занималась информационной поддержкой президента и его политических заявлений.
С самого избрания Трамп находится в резком противоречии с американской разведкой - спецслужбы считают, что Россия вмешивалась и продолжает вмешиваться в американскую политику, но президент отвергает эту оценку, видя в ней сомнение в своей победе на выборах 2016 года.
В Москве последовательно отрицают всякое вмешательство во внутренние дела США. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера выявило российское вмешательство в выборы, но не нашло доказательств сговора между командой Трампа и российскими агентами.
Написавший жалобу ветеран спецслужб Мерфи в свободное от службы время пишет докторскую диссертацию о российской дезинформации в престижном Джорджтаунском университете в американской столице.
Но откровения разведчика выходят далеко за рамки этой темы. По его словам, экс-министр Нильсен преувеличила угрозу, исходящую от мигрантов из Латинской Америки и называла не соответствующие истине цифры.
Она дважды дала ложные показания в Палате представителей, утверждает Мерфи, фактически обвиняя ее в преступлении.
Он также утверждает, что от него требовали преувеличивать угрозу, исходящую от Китая и Ирана.
В Белом доме и министерстве внутренней безопасности категорически отвергли обвинения Мерфи, назвав их выдумкой пониженного в должности сотрудника.