Ахмед Закаев сообщил о задержании родных в Чечне. Это связано с видео с бутылкой

Image caption В ноябре 2007 года частью чеченских эмигрантов Закаев был признан премьер-министром Ичкерии

Бывший чеченский полевой командир Ахмед Закаев рассказал Би-би-си, что двух его братьев и двух сестер увезли силовики из дома в Чечне.

Два дня назад Закаев записал видеообращение к властям Чечни и в жесткой форме осудил ролик, в котором юноша подверг себя насилию за критику в адрес власти. К концу дня их отпустили домой.

По словам Закаева, утром 10 сентября в дома его родственников в городе Урус-Мартан пришли представители власти. Информацию об этом, по его словам, он получил от дальней родственницы в Чечне, которая была очевидицей задержания.

"У нас нет никакой подробной информации. Сказали, что они представители власти и везут моих родственников в город [Грозный]", - сказал Закаев.

В доказательство своих слов Закаев предоставил Би-би-си аудиосообщение, в котором женщина плачет и говорит, что забрали "всех мужчин".

Закаев, проживающий в Великобритании, во вторник, 8 сентября, записал видеообращение к властям Чечни. В нем он говорил об издевательствах, которым подвергся юноша из Чечни за критику чеченских властей.

Видео, на котором молодой человек сначала оскорбляет себя, а потом подвергает себя насилию, появилось в соцсетях 7 сентября. Юноша на видео говорит, что его зовут Салман Тепсуркаев, ему 19 лет и он заслуживает наказания за то, что был модератором оппозиционного телеграм-канала 1ADAT.

Позже в "Инстаграме" появилось еще одно видео с ним, в котором он говорит, что оскорблял чеченских женщин, полицейских и представителей власти. "По чеченским обычаям [за такие слова] либо сажают на бутылку, либо стреляют в лоб. Я не захотел, чтобы в меня стреляли, поэтому сел на бутылку", - произносит он.

В видеообращении, записанном на следующий день, Закаев сказал, что те, кто подверг юношу такому унижению, не могут называть себя чеченцами. "Это не давление, а то, чем вы занимаетесь - не политика. Вы беспородные собаки", - заявил Закаев. Он призвал жителей Чечни показать свое недовольство властям республики.

"О существовании этого телеграм-канала я узнал только вчера, но сегодня я вам говорю: я - модератор этого канала. Я его админ. Каждый, кто считает себя чеченцем, является участником этой группы", - говорил тогда Закаев.

Правообладатель иллюстрации John Stillwell/ТАСС Image caption Ахмед Закаев заявил, что его родственников задержали в Чечне представители власти

В тот же вечер телеграм-канал 1ADAT выложил видео прямого эфира, который вел в "Инстаграме" спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Тот говорил, что в курсе ситуации, но не знает, кто подверг Тепсуркаева насилию.

"Мы знаем, за что это сделали, но не знаем кто. Мы это выясняем", - уверял он. После чего добавлял, что если этот юноша действительно писал оскорбительные комментарии, то он "ничтожество" и "не человек".

Даудов также сообщал, что видел видеообращение Закаева. "Хорошо, что мы нашли модератора телеграм-канала 1ADAT, - оценил он его готовность взять на себя ответственность за содержание канала. - Ты же назвал себя модератором канала. Отныне все постыдное, что появляется в этом канале про женщин, сестер, матерей, за все это отвечаешь ты. С тебя надо требовать спрос".

В разговоре с Би-би-си Закаев рассказал, что связывает задержание родственников с обращением Даудова.

"Я заявил, что я модератор и что любой чеченец сегодня должен заявить себя участником этого телеграм-канала. Они выхватили это из контекста и, видимо, в связи с этим сегодня пошли эти задержания", - сказал Закаев.

В отделе МВД по Урус-Мартановскому району ответили на звонок Би-би-си и заявили, что у них нет информации о задержании родственников Закаевых. "Первый раз слышу", - сказал дежурный и бросил трубку.

Вечером 10 сентября стало известно, что родственников Закаева вернулись к себе домой.

"Их возили в парламент к Магомеду Даудову. Он провел с ними беседу и их отпустили", - сказал собеседник Би-би-си на условиях анонимности.

По информации правозащитного центра "Мемориал", о местонахождении молодого человека, подвергшегося насилию, ничего не известно. "Мемориал" обратился в прокуратору, МВД и управление Следственного комитета России по Чечне с требованием провести расследование.