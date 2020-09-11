Бахрейн установит дипотношения с Израилем вслед за ОАЭ

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Премьер-министр Израилья Нетаньяху и наследный принц Бахрейна Салман ибн Хамад Аль Халифа

Израиль и Королевство Бахрейн договорились установить дипломатические отношения, объявил президент США Дональд Трамп в "Твиттере".

"Вторая арабская страна за 30 дней заключила мир с Израилем", - написал Трамп.

В августе Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о нормализации отношений с еврейским государством.

Торжественная церемония в честь подписания обоих соглашений состоится во вторник 15 сентября в Белом доме, где их официально подпишут израильский премьер Биньямин Нетаньяху, наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бин Зайед со стороны ОАЭ и глава МИД Бахрейна Абдуллатиф аль-Заяни.

Арабские страны десятилетиями бойкотировали Израиль, отказываясь иметь с ним дело до урегулирования палестино-израильского конфликта.

Этой политики до сих пор придерживаются большинство из них, а также многие преимущественно мусульманские государства.

Однако в последние годы Израиль и монархии Персидского залива сблизил общий фокус на противостояние Ирану.

А с 2016 года нормализация отношений между ними стала ключевой внешнеполитической задачей США.

Трамп также нацелен на максимальное сдерживание Ирана, его связывают хорошие отношения с Нетаньяху и правящими семьи ОАЭ и Саудовской Аравии.

Оба договора Израиля - с ОАЭ и Бахрейном - были заключены при посредничестве администрации Трампа.

ОАЭ и Бахрейн стали третьим и четвертым арабскими государствами, решившими признать Израиль. Другие два - Египет и Иордания.

"Очередной исторический прорыв сегодня! - написал Трамп. - Два наших БОЛЬШИХ друга, Израиль и Королевство Бахрейн, согласовали Мирный Договор".

Он также опубликовал текст совместного заявления руководства двух стран.