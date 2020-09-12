Конор Макгрегор задержан на Корсике. Его подозревают в сексуальном насилии

  • 12 сентября 2020
Конор Макгрегор Правообладатель иллюстрации ©INPHO/Tom Hogan

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор был задержан на этой неделе на французском острове Корсика по подозрению в попытке сексуального насилия и непристойном поведении, сообщил прокурор города Бастия в субботу.

Представитель Макгрегора сказал порталу TMZ, что тот категорически отрицает все обвинения и был отпущен после того, как ответил на вопросы правоохранителей.

В четверг, 10 сентября, в полицию было подано заявление, после чего Макгрегора допросили и задержали, говорится в заявлении гособвинителя.

"После жалобы... на действия, которые можно описать как попытка сексуального насилия и непристойного обнажения, Конор Энтони Макгрегор стал фигурантом слушаний в жандармерии", - сказано в сообщении прокуратуры.

Никаких других деталей обвинения или подробностей о пострадавших не сообщается.

Ирландец Макгрегор к 32 годам стал одним из самых известных в мире бойцов смешанных единоборств, у него целая армия фанатов по всему миру, в том числе в России. Он стал первым чемпионом сразу в двух весовых категориях в истории самой престижной организации этого спорта UFC.

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Image caption Макгрегор сфотографировался с Владимиром Путиным во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве

В 2018 году бой ирландца с россиянином Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона UFC в легком весе побил рекорд по числу платных просмотров. В том поединке удушающим приемом победил российский атлет.

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Спортсмены остались непримиримыми врагами, но когда отец и тренер россиянина Абдуманап Нурмагомедов оказался в коме из-за последствий коронавируса, Макгрегор молился о его здоровье и называл его истинным гением. Заслуженный тренер России Нурмагомедов скончался в июле.

Но Макгрегор стал известен не только своими спортивными успехами, но и дерзким поведением.

В преддверии боя с Нурмагомедовым в 2018 году ирландец и члены его команды напали на автобус с россиянином в Бруклине, кидая в него стоявшие на парковке тележки. Двое человек получили повреждения, и Макгрегор сдался нью-йоркской полиции, получив в итоге пять дней общественных работ.

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Видео инцидента в Нью-Йорке

В 2019 году Макгрегор был арестован в Майами за то, что разбил телефона фаната, и в Дублине - за драку в пабе. Первое дело был улажено вне суда, второе закончилось для борца штрафом.

В этом году Макгрегор провел один профессиональной бой, победив техническим нокаутом на 40-й секунде поединка с американцем Дональдом Серроне. В июне 2020 Макгрегор заявил об уходе из спорта, но это не первое такое заявление со стороны ирландца.

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Конор Макгрегор объявил об уходе. Но действительно ли он уходит?

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