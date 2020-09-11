Коронавирус в России: число новых случаев выросло до уровня конца июля

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS Image caption Дезинфекция Ленинградского вокзала в Москве

В России растет число заражений коронавирусом, в Кремле утверждают, что это вполне естественный процесс. Тем временем интерес к российской вакцине от Covid-19 проявили уже более 30 стран, утверждают в РФПИ. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Максимум с конца июля

За последние сутки в России зарегистрировано 5 504 новых случая коронавируса (на 141 больше, чем накануне). Это максимальный суточный прирост с конца июля.

Суточный прирост повышается третий день подряд, а с 4 сентября в России снова начали регистрировать больше 5 тысяч новых случаев заражений Covid-19.

За сутки умерли 102 человека, общее число жертв коронавируса достигло 18 365.

Общее число зарегистрированных в стране заражений увеличилось до 1 051 874. Россия остается на четвертом месте в мире по этому показателю.

"Слава богу, не обвальный рост"

Увеличение числа регистрируемых случаев Covid-19 в России в пятницу прокомментировал Кремль. Там его назвали "незначительным".

"Мы, действительно, видим незначительный рост в некоторых регионах. Это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начался учебный процесс", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это, слава богу, не обвальный рост", - добавил представитель Кремля. На вопрос, справится ли медицина с возможным ростом заболевших, он ответил: "Однозначно".

Накануне главный внештатный пульмонолог минздрава России Сергей Авдеев говорил, что всплески Covid-19 зафиксированы в 11 регионах.

Кому нужна российская вакцина

Тем временем Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал список стран, которые заинтересованы в использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V", третья фаза клинических испытаний которой началась на этой неделе.

В РФПИ утверждают, что интерес к вакцине проявили более 30 стран, "составляющих свыше 50% от населения планеты", в том числе Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ, Аргентина, Бразилия, Перу и Мексика.

Бразилия получит 50 млн доз вакцины и готова не только к проведению клинических испытаний, но и к производству препарата на своих мощностях, пишет Интерфакс. Начало поставок вакцины в Бразилию ожидается в ноябре, если будет получено одобрение со стороны местных регулирующих органов, сообщает Рейтер. Ранее на этой неделе РФПИ сообщал о планах поставки 32 млн доз вакцины в Мексику.

Россиянам могут разрешить летать в Минск

В Москве изучают возможность возобновления авиасообщения с Беларусью, пишет Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"На заседании оперативного штаба [по борьбе с коронавирусом] был поднят вопрос о возможном возобновлении авиасообщения с Минском с 1 октября. Этот вопрос прорабатывается, но решение пока не принято", - сказал собеседник агентства.

Аэропорт Минска рассчитывает на возобновление полетов российских авиакомпаний с 1 октября, заявил его гендиректор Вячеслав Хоронеко.

Пассажирские авиарейсы в Минск, как и в другие зарубежные города, были приостановлены с 27 марта. 1 августа Россия начала постепенно восстанавливать авиасообщение, но Беларусь, где с 9 августа продолжаются протесты, не входила в списки стран, открытых для полетов.

Первыми странами, с которыми Россия возобновила авиасообщение, стали Турция, Британия и Танзания. С 7 августа россиянам разрешила въезд Черногория, а с 15 августа возобновились полеты в Швейцарию. 2 сентября российское правительство разрешило перелеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.