Коронавирус: полгода с начала пандемии, рекордное число заболевших на Украине и во Франции

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Париже люди стоят в очереди, чтобы пройти тест на коронавирус

В пятницу исполнилось полгода с того дня, как ВОЗ объявила распространение Covid-19 пандемией. Она охватила весь мир за исключением лишь нескольких стран, по большей части - островных государств.

По данным ВОЗ за апрель, случаев заболевания коронавирусом не выявлено в Лесото, Вануату, Кирибати, Тонга, Микронезии, Палау, Тувалу, Науру, на Коморских, Соломоновых и Маршалловых островах и Самоа. Также ничего неизвестно о заболевших в Туркмении и Северной Корее, но в отношении этих двух стран эксперты придерживаются мнения, что дело в сокрытии властями правдивых данных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире коронавирусом заболели почти 28,1 млн человек, умерли - почти 910 тысяч.

Всемирная служба Би-би-си провела исследование, призванное оценить ситуацию в мире за прошедшие полгода пандемии. В опросе участвовали 30 тысяч человек. Один из выводов заключается в том, что пандемия усугубила социальное неравенство как в каждой отдельно взятой стране, так и между странами.

Также для бедных стран краткосрочные и долгосрочные последствия Covid-19 гораздо серьезнее. О существенном ухудшении личной финансовой ситуации сообщили 69% респондентов из бедных стран (Латинская Америка, Азия и Африка) по сравнению с 45% опрошенных в более благополучных странах (Европа и Северная Америка).

Самый высокий процент населения, затронутого пандемией в финансовом отношении, выявлен в следующих странах: Кения (91%), Таиланд (81%), Нигерия (80%), ЮАР (77%), Индонезия (76%) и Вьетнам (74%).

Ситуация в Европе

Во Франции за последние сутки зарегистрировано 9843 новых случаев заражения, это самый большой суточный показатель в стране с начала пандемии. В пятницу французские власти обсудят ужесточение ряда мер ради недопущения нового тотального локдауна.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каталонцы, у которых накопилось много претензий к Мадриду, решили отметить свой Национальный день вопреки рекомендациям эпидемиологов

Испанский регион Каталония отмечает в пятницу Национальный день, в связи с чем местные власти вывели на улицы порядка 48 тыс. человек. В рамках празднований по всему региону проходят более 100 шествий. В Национальной ассамблее Каталонии утверждают, что предприняты все меры безопасности и соблюдены нормы гигиены. Ранее президент медицинского колледжа Барселоны Хауме Падрос призывал власти и граждан отказаться от массовых мероприятий. Эпидемиологическая ситуация во многих районах Западной Европы снова ухудшилась. Испания - самая пострадавшая европейская страна по числу заболевших (554,1 тыс.) и занимает четвертое место в Европе по числу умерших (29,7 тыс.).

За все время пандемии Швейцария редко попадала в сводки новостей, ситуация там - одна из самых благоприятных в Европе. Однако за последние сутки выявлена вспышка в двух домах престарелых в кантоне Фрайбург. Covid-19 выявлен у 90 человек (58 подопечных и 32 сотрудника), восемь человек умерли. Социальные службы стараются распределить пожилых людей по больницам, где в данный момент уход за ними будет более тщательным. Из-за пандемии персонал в швейцарских домах престарелых значительно сократился.

Общее число заболевших в Швейцарии - более 45 тыс. человек, умерших - более 1700.

Рекордное число заболевших за одни сутки выявлено на Украине (3144 случаев) и в Чехии (1382). Власти обеих стран считают, что люди расслабились и начали принебрегать правилами гигиены.

Меньше чем через сутки в Великобритании снова вступит в силу двухнедельный карантин для прибывающих из Португалии. Исключение составляют только Азорские острова и Мадейра: отдыхавшие там не должны изолироваться.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Португалия - одно из излюбленных мест летнего отдыха среди британцев

Возобновляется правило карантина и для приезжающих из Венгрии, а Англия (отдельно от Уэльса и Шотландии) также включила в список Французскую Полинезию.

Президент Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гуевара заявила, что исключение Британией Португалии и Венгрии из соглашения о так называемых воздушных мостах заставило многих в спешке менять билеты. Целые семьи экстренно пытаются вернуться из этих стран в Британию, чтобы избежать 14-дневной изоляции.

Власти Британии считают эпидемиологическую ситуацию в Венгрии и Португалии снова неблагоприятной, но при этом исключили из списка стран, обязательных к карантину, Швецию, которая ни одного дня с начала пандемии не соблюдала локдаун.

В городах Грузии отложено начало учебного года

1 сентября в Грузии был зафиксирован самый высокий с начала пандемии ежедневный показатель новых случаев инфицирования коронавирусом - 87 человек.

Здесь по-прежнему самый низкий показатель заболевших в регионе, но в последние дни показатель новых случаев растет.

Всего подтверждено 1917 случаев коронавируса. 1354 человек из них выздоровели, а 19 человек скончались. https://stopcov.ge/en

Эпидемиологи связывают рост инфицирования с сезоном отпусков и ростом мобильности населения в августе, а также проведением крупных застольев.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации правительство приняло решение начать в восьми городах учебный процесс 15 сентября в дистанционном режиме. Учеба в классах и аудиториях здесь отложена до первого октября.

Ранее было принято решение отложить на месяц запланированное на первое октября открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров. Введен запрет на проведение культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек под открытым небом, а также ограничения на проведение свадеб, юбилеев и поминок.

Новые запреты уже вызвали недовольство у части населения и представителей бизнеса, которые провели акцию протеста в центре Тбилиси.

Между тем, согласно властям, в повестке дня не стоит вопрос об изменения даты проведения парламентских выборов в Грузии, ограничения не коснутся предвыборных встреч и кампаний.

Парламентские выборы в Грузии должны состояться 31 октября.

Другие новости

В Индии снова суточный антирекорд - 96 тыс. заболевших. Уже более недели ежедневное количество новых выявленных случаев в стране превышает 90 тысяч. Общее число заболевших в Индии превышает 4,5 млн человек (второе место в мире), умерли - 76,2 тыс. (третье место в мире).

США продолжают лидировать в мире по числу заболевших и умерших - почти 6,4 млн и 1,9 млн соответственно. Главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи призвал американцев "не высовываться" этой осенью-зимой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кения - страна с самым большим процентом населения, материально пострадавшим от пандемии Covid-19. 91% кенийцев, большинство которых и так жили на грани бедности, потеряли большую часть доходов

"Нельзя недооценивать потенциал пандемии. Не следует обнадеживаться и смотреть через розовые очки. Мы должны вести себя осмотрительно и пережить эти осень и зиму, это будет нелегко", - сказал Фаучи.

На протяжении пандемии между Фаучи и Дональдом Трампом много раз возникали разногласия из-за разных взглядов на карантин и масштабы бедствия. В августе врач признался, что получал в свой адрес угрозы смерти, а его дочерей травили сверстники.