Туманность Андромеды: редкий снимок получил главный приз на конкурсе космических фото

Француз Николя Лефодо объявлен главным победителем конкурса фотографов-астрономов 2020 года за его снимок галактики Андромеды, известной также как туманность Андромеды.

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Фото, сделанное в Форж-ле-Бэн в Иль-де-Франсе (окрестности Парижа), заняло первое место среди тысяч профессиональных и любительских снимков со всего мира и завоевало приз в 10 тысяч фунтов (почти 13 тыс. долларов).

"В восприятии большинства из нас галактика Андромеды, хотя и близкий космический сосед, невероятно далека и абсолютно недостижима. Создать фотографию, на которой ее, кажется, можно коснуться - это настоящее чудо, особенно в нынешний период социального дистанцирования", - объяснил решение член жюри Эд Робинсон.

Чтобы наклонить изображение, автор использовал устройство, удерживающее камеру под углом к оптической оси телескопа, которое сам изготовил при помощи 3D-принтера.

Легкая размытость по краям галактики создает иллюзию ее близости, хотя на самом деле до нее два миллиона световых лет (около 19 квадриллионов километров).

А вот снимки, победившие в отдельных номинациях конкурса, с краткими комментариями организаторов.

"Полярное сияние": "Дама в зеленом", Николас Руммельт, Германия

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Путешествуя по Норвегии, автор неожиданно увидел полярное сияние, напоминавшее женскую фигуру и окрасившее все небо зеленым, голубым и розовым.

"Лучший дебют": "Волны", Бенс Тот, Венгрия

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На снимке изображена центральная часть туманности Калифорния (NGC 1499).

"Наша Луна": "Кратер Тихо в красках", Алэн Паллу, Франция

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Кратер Тихо, названный в честь великого датского астронома XVI века Тихо Браге - один из самых известных на Луне.

Фото отражает немыслимую красоту и сложность естественного спутника Земли.

Голубые пятна указывают на высокую концентрацию оксида титана, а красные - оксида железа.

"Наше Солнце": "Жидкий свет", Александра Харт, Британия

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Это не безумная булыжная мостовая.

Это конвективные ячейки площадью около 1000 кв. км и толщиной в 100 км, которые постоянно поднимаются из глубин Солнца, как пузырьки в кипящей воде, и существуют всего 15-20 минут.

Все вместе создает фантастический и прекрасный вид.

"Люди и космос": "В плену технологии", Рафаэль Шмаль, Венгрия

Правообладатель иллюстрации Rafael Schmall

Двойная звезда Альбирео в окружении следов летящих спутников.

"Планеты, кометы и астероиды": "Между нами космос", Лукаш Суджка, Польша

Правообладатель иллюстрации Lukasz Sujka

На снимке видно визуальное сближение Луны и Юпитера 31 октября 2019 года.

"Небо": "Раскрашивая небо", Томас Каст, Германия

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Каст долго искал в зимней Лапландии чистое небо, чтобы запечатлеть красоту полярной ночи, пока не набрел на эти арктические стратосферные облака.

"Звезды и туманности": "Космический ад", Питер Уорд, Австралия

Правообладатель иллюстрации Peter Ward

NGC 3576 - хорошо известная туманность, видимая в южном полушарии.

Автор использовал компьютерную программу, чтобы запечатлеть ее на снимке без окружающих звезд и поместить на искусственный цветовой фон.

Получился небесный огненный водоворот.

"Юность": "Четыре планеты и Луна", Алис Фок-Хан, 11 лет, остров Реюньон

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Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн и звезда Антарес над Индийским океаном.

Специальный приз имени Энни Маундер (британский астроном) за инновационное фото: "Темная Река", Джулия Хилл, Британия

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"Темная Река" - скульптурная карта нашей галактики, Млечного Пути, сделанная на основе одного из самых крупных снимков ее центральной части, включающего около 84 миллионов звезд.

Фото, сделанное при помощи телескопа Vista в Европейской южной обсерватории в Паранале, Чили, состоит из почти девяти миллиардов пикселей.

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Спонсор конкурса - британский инвестиционный фонд Insight Investment. Лучшие снимки будут выставлены с 23 октября 2020 года до 8 августа 2021 года в Национальном морском музее в Гринвиче.