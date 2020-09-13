Победа губернаторов Кремля и успех кандидатов Навального: как прошли региональные выборы в России

Media playback is unsupported on your device Нарушения на региональных выборах в России. Видео

В России подошел к концу Единый день голосования - это первые выборы в истории страны, которые фактически продлились три дня. Их результаты, вероятно, окажутся более предсказуемыми, чем два года назад, когда в четырех регионах назначенцы Владимира Путина не смогли победить в первом туре. Судя по первым данным подсчета голосов, кандидаты в губернаторы от Кремля пока побеждают во всех регионах. Отдельные успехи на выборах на городском уровне демонстрируют кандидаты "Умного голосования" Алексея Навального. Тем временем наблюдатели сообщают о массовых нарушениях и "правовом беспределе" на участках.

На Дальнем Востоке выигрывают кандидаты от власти

На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири участки закрылись уже несколько часов назад. Первые результаты во всех регионах - даже тех, в которых эксперты прогнозировали второй тур, говорят, что кандидаты от власти уверенно победили на губернаторских выборах.

На Камчатке врио губернатора Владимир Солодов, которого в апреле этого года на должность назначил Владимир Путин, по итогам обработки 95% протоколов набирает 80,63% голосов. На выборы он шел как самовыдвиженец. За его ближайшего преследователя, Валерия Калашникова (ЛДПР) проголосовали 6,67%. Изначально предполагалось, что самым сильным оппонентом Солодова будет кандидат от КПРФ Валерий Быков, но его до выборов не допустил местный избирком - для выдвижения ему якобы не хватило одной депутатской подписи.

В еще одном дальневосточном регионе, Еврейской автономной области, Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") после обработки 97,83% протоколов лидирует с 82,8% голосов. По уровню поддержки Гольдштейн перегнал одобрение изменения Конституции 1 июля (когда "за" высказались 77% избирателей). Обязанности губернатора он по назначению Путина исполнял с конца прошлого года. На втором месте пока находится кандидат от "Справедливой России" Владимир Дудин с 7,38%.

Правообладатель иллюстрации Alexander Scherbak/TASS Image caption Единый день голосования осказался небогат на сюрпризы

К выборам на Дальнем Востоке, традиционно сложном регионе для Кремля, внимание было приковано, в том числе, из-за Единого дня голосования 2018 года. Тогда в Приморье и Хабаровском крае кандидаты, которых поддержал Владимир Путин, не сумели победить на выборах в первом туре. В Приморском крае второй тур закончился скандалом - из-за нарушений его результаты отменили. Спасать ситуацию в регионе Кремль отправил Олега Кожемяко, опытного единоросса, который в итоге победил на повторных выборах как самовыдвиженец.

А вот в Хабаровском крае в 2018-м поддержанный Кремлем Шпорт проиграл во втором туре Сергею Фургалу, кандидату от ЛДПР. Летом этого года Фургала арестовали по подозрению в причастности к заказным убийством. Жители региона вышли на многотысячные шествия в его поддержку. Акции в Хабаровске продолжаются до сих пор.

Политолога Александра Кынева результаты на Дальнем Востоке удивили, сказал он Би-би-си: "У меня эти высокие цифры [голосов за кандидатов от власти] вызывают изумление. Результаты выборов на Камчатке и в Еврейской автономной области - это перегиб. ЕАО пытаются превратить в какую-то дальневосточную Чечню (в этом регионе кандидаты от власти обычно выигрывают с близкими к максимальным результатами). Еврейская автономная область находится через реку от Хабаровска, так что такие результаты - это какие-то небылицы".

Гольдштейн, побеждающий в ЕАО, сказал, что протесты в Хабаровском крае ему даже помогли: "Во-первых, люди увидели это безумие, что творилось в Хабаровске, и не очень этого хотелось в Еврейской автономной области. Как видим, все закончилось выходом 50 человек на площадь. Даже за деньги не пошли. Сегодня ЛДПР не выдвинула в регионе ни одного кандидата".

Еще одна причина, по которой за выборами на Дальнем Востоке следили особо пристально, - это высокий уровень протестного голосования по поправкам в Конституцию, которые предложил Путин. В число регионов с самым низким процентом голосов в поддержку изменения основного закона, в том числе обнуления сроков президента, попали Саха (58,34% - за), Камчатка (61,76%) и Хабаровский край (62,28%).

Несостоявшийся второй тур

Была в этом списке и Иркутская область. Этот регион оказался в числе тех, где эксперты высоко оценивали вероятность второго тура. В 2015 году коммунист Сергей Левченко сотворил там сенсацию, победив действующего губернатора Сергея Ерощенко - это была первая победа оппозиционного кандидата после возвращения губернаторских выборов в 2012 году.

В декабре прошлого года Путин уволил Левченко - формально по его собственному желанию. На его место президент назначил "варяга", замглавы МЧС Игоря Кобзева. На губернаторских выборах его основным соперником стал Михаил Щапов, выдвиженец КПРФ, который в 2016 году победил соперника из "Единой России" на выборах в Думу по одномандатному округу.

Судя по предварительным результатам, второго тура в Иркутской области не будет. После обработки 50% протоколов Кобзев лидирует с результатом 60,65%. Правда, другое мнение на этот счет у коммунистов - секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Чупров сказал Тайге.инфо, что, по данным проведенных партией экзитполов, Кобзев может получить меньше 50%, необходимых для победы в первом туре.

Политолога Кынева слабое выступления Щапова (по предварительным данным, он набрал около 27%) не удивило: "Его кампания была очень слабая. Денег было мало, известность за пределами Иркутска низкая - в отличие от той, что была у Левченко. Если бы явка была повыше, может, шансы были бы выше. Но погода была плохой, В любом случае, второй тур был бы не заслугой Щапова, а избирателей".

Возможность вторых туров эксперты предсказывали еще в нескольких регионах - Архангельской, Костромской и Пензенскойобластях, а также в Краснодарском крае.

В Пензенской области по состоянию на 22:30 мск действующий губернатор-единоросс Иван Белозерцев набирал 83,09% голосов по итогам обработки 10,31%. Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев лидировал с результатом 84,25% после обработки 4% протоколов. У врио главы Архангельской области Александра Цыбульского результат пока чуть скромнее - по итогам обработки 19,94% протоколов он получил 68,97% избирателей. Результаты выборов в Костромской области к этому часу еще не публиковались.

Формально 13 сентября губернаторов выбирают в 20 регионах, но в двух из них - Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах это делают не избиратели, а заксобрания. В ХАМО на должность переназначили на третий срок Наталью Комарову ("Единая Россия"), в НАО - Юрия Бездудного, который начал работать в регионе в апреле этого года после отставки Александра Цыбульского.

Кынев обратил внимание Би-би-си, на то, что во многих регионах губернаторы пошли на выборы впервые, у многих из них был статус исполняющих обязанностей. "Назначенцы таким образом аккумулируют админресурс плюс пытаются сыграть на опережение и получить голоса тех, кто хочет обновления власти", - объяснил он.

В целом, по словам Кынева, ожидать успехов оппозиционных кандидатов на губернаторских выборах было неразумно. "У губернаторов все зачищено. Там стерилизованные бюллетени. Смотреть надо не на это, а на выборы в городские советы и заксобрания", - говорит политолог.

"Большинству россиян в этом году не до политики. В такой ситуации доминирует желание сохранить то, что есть, и как-то стабилизировать ситуацию, пусть она и не слишком нравится", - объяснил успех кандидатов от власти глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Досрочное голосование помогло кандидатам от власти

Губернаторские выборы в этом году отличились высокой явкой благодаря досрочному голосованию - оно впервые использовалось столь широко на выборах регионального уровня. Эту систему отрепетировали на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию - оно продолжалось неделю, власти объяснили нововведение необходимостью распределить поток избирателей в условиях пандемии коронавируса.

Правообладатель иллюстрации Alexei Kushnirenko/TASS Image caption Трехдневное голосование увеличило явку на выборах. Местами очень сильно

Инициативу по проведению сентябрьских выборов в три дня - 13-го числа основное, а 11-го и 12-го - досрочное, глава Центризбиркома Элла Памфилова тоже объяснила заботой о здоровье избирателей во время пандемии.

Почти во всех регионах, где выбирали губернаторов, эта новинка увеличила явку. В отдельных случаях, были поставлены рекорды. Так, в Еврейской автономной области на выборах главы региона досрочно проголосовали 57,89%. Активность избирателей едва не превысила явку на "референдуме" по путинским поправкам в Конституцию, но в итоге составила 70,51%.

Ниже всего явка оказалась в Иркутской - 25,95% (пять лет назад избиратели там были активнее - 29,19%) и Архангельской областях (22,38%, впрочем, в 2015 там на губернаторских выборах проголосовали и того меньше - 21%).

"Там, где кампании велись по мобилизационно-референдумному сценарию (а это все губернаторские, кроме Иркутска и Архангельска), после отказа от каких-либо норм приличия на досрочке и перехода на трёхдневное голосование явка действительно подросла", - признал политолог Александр Пожалов.

Эксперт считает случай Еврейской автономной области исключением, но отмечает, что для большинства регионов роста явки даже на несколько процентов хватило для того, чтобы в первом туре кандидат Кремля победил: "Как я и говорил, многодневное голосование в первую очередь помогает перераспределить поток административно мобилизуемого избирателя".

"Забег дрессированных тараканчиков"

Впрочем, Пожалов подчеркнул, что победа ставленников власти на губернаторских выборах обусловлена тем, что Кремль, помня об опыте 2018 года, когда его кандидаты проиграли в трех регионах, снизил до минимума любую возможность конкуренции.

"В прошлом году голосование занимало один день, а не три, и все кандидаты от власти на губернаторских выборах уверенно победили в первом туре, так что связи [успехов Кремля с трехдневным голосованием] я не вижу", - сказал Би-би-си политтехнолог Петр Быстров. По его словам, реальная возможность второго тура в этом году была только в Иркутской области.

"В условиях, когда голосуют три дня, а оппозиционные кандидаты фактически не ведут кампанию, угроза второго тура на губернаторских выборах в значительной степени иллюзорна", - сказал Би-би-си политолог Виталий Иванов.

Политолог Григорий Добромелов считает, что на региональных выборах протестное голосование было слабым в том числе и потому, что "вся политизация выплеснулась на референдуме по Конституции, и к осени накал страстей спал". "Сейчас это забег дрессированных тараканчиков в криво построенном лабиринте - все ожидаемо, все управляемо, везде стандартная, с точки зрения истории регионов, картина", - охарактеризовал результаты кампании Добромелов.

Вопрос, по его словам, в том, что в ряде регионов Кремль достиг успеха "серьезным мобилизационным потенциалом: "Все в администрации президента понимают, какой нелегкой ценой удалось ситуацию удержать, как 24/7 все сотрудники мотались по регионам и решали проблемы не очень эффективных избирательных кампаний", - отметил Добромелов.

Кандидаты Навального побеждают в Томске

13 сентября избиратели голосуют не только на губернаторских выборах - в 11 регионах выбирают новые составы парламентов, в 22 столицах субъектов - депутатов городских собраний.

В некоторых городах оппозиционные кандидаты объединились в коалицию - например, в Новосибирске это "Коалиция Алексея Навального". Кроме того, команда политика, который сейчас находится на лечении в Германии из-за отравления, занимается "Умным голосованием" - это проект по выявлению наиболее сильных оппонентов "Единой России" на выборах.

Глава Новосибирского штаба Навального Сергей Бойко победил на выборах в горсовет в своем округе, объявил Фонд борьбы с коррупцией вечером в воскресенье. Всего от коалиции выдвигались 31 человек.

Помимо Бойко, депутатами избраны Хельга Пирогова и Антон Картавин. На победу претендует и Вячеслав Якименко - он выдвигался на выборы против единоросса Евгения Яковенко, который фигурировал в первом расследовании ФБК, выпущенном после отравления Навального.

На выборах в Заксобрание Новосибирской области "Единой России" не удалось набрать большинство - после обработки 10% протоколов у нее 39,5% голосов. Это меньше, чем в 2015 году, когда партия власти победила с результатом в 44,5%.

По сообщениям Киры Ярмыш, пресс-секретаря Навального, как минимум одна из кандидатов "Умного голосования", Ксения Фадеева, победила на выборах в городскую думу Томска. Другой томский кандидат, Андрей Фатеев, лидирует на нескольких участках.

Сам политик приезжал поддержать Фатеева и Фадееву непосредственно перед своим отравлением - ему стало плохо вскоре после вылета из Томска.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя итоги голосования на обсуждении с региональными отделениями, заявил, что для партии власти "Умное голосование" проблемой не стало: "У нас есть цифры. По "умному голосованию" у нас в стране выдвигалось более 1000 кандидатов, от 1400 до 1700, давайте посмотрим, сколько из них в результате получили, или получат мандатов. Ну, десяток, чуть больше или чуть меньше" (цитата по Интерфаксу).

Новые партии

Отдельные успехи на выборах продемонстрировали и новые партии, созданные в преддверии выборов в Госдуму, которые должны пройти в следующем году. Многие СМИ называли эти объединения проектами Кремля.

По предварительным результатам, "Новые люди" бизнесмена и основателя компании Faberlic Алексея Нечаева (его предыдущая партия "Гражданская инициатива" выдвигала в президенты Ксению Собчак) проходят в заксобрание Новосибирской области. После обработки 1,27% партия набирает 7,47%, Если "Новым людям" действительно удастся избраться в парламент, то на выборах в Думу кандидатам от этой партии не придется собирать подписи.

В Челябинской области необходимый барьер должны преодолеть новая партия "Зеленая альтернатива", неформальным лидером которой стал художник Вася Ложкин, и Партия пенсионеров. Партия "За правду" писателя Захара Прилепина, воевавшего на Донбассе, пройдет в Рязанскую областную думу, свидетельствует экзитпол Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Политолог Виталий Иванов в этих победах новичков ничего значительного не увидел: "Некие партии получат думские лицензии - выиграть одно место в парламенте где-то применительно к перспективам федеральной кампании по сути не дает ничего, - сказал он Би-би-си. - Ну, получили формальное разрешение участвовать в думских выборах, и что? В то, что из этого что-то выйдет, я не верю".

Наблюдатели говорят о "правовом беспределе"

В течение воскресенья в СМИ и соцсетях появлялось большее число жалоб на нарушения на избирательных участках. Движение "Голос" в своем обзоре назвало происходящее в Единый день голосования "правовым беспределом".

"Такого массового потока сообщений о демонстративном пренебрежении правом, в том числе - прав наблюдателей и членов комиссий, не получали на протяжении последних 4 лет, - говорится в заявлении движения. - Председатели и секретари избирательных комиссий просто отказываются принимать жалобы, знакомить с документами (например, списками избирателей), предоставлять акты о прошедшем досрочном голосовании. Отмечается всплеск агрессии со стороны членов комиссий по отношению к общественным контролерам. Иногда дело доходит даже до рукоприкладства".

Проект "Карта нарушений" назвал Краснодарский край лидером по числу сообщений о возможных нарушениях на участках. Так, Краснодарский штаб Навального сообщал, что на одном из УИК двое молодых людей и сотрудник полиции попытались запретить члену комиссии с правом совещательного голоса вести съемку на участке.

"Я сказал, что это не так, и такая возможность у меня есть. Тогда мне было предложено "выйти и разобраться", решить вопрос по-мужски", - рассказал член комиссии. На видео, которое он опубликовал, слышно, как сотрудник полиции требует у него покинуть участок.

В Сыктывкаре в ночь на 13 сентября произошло нападение на Артема Владимирова и Богдана Литвина, членов двух УИК с правом совещательного голоса, которых на участки отравил штаб КПРФ. По словам кандидата КПРФ в Госсовет Коми Виктора Воробьева, нападавшие заявили, что они "от Жарикова" (предположительно, депутата госсовета Коми от "Единой России" Владимира Жарикова, который претендует на переизбрание); сам Жариков эту ситуацию не комментировал. Позднее самому Воробьеву неизвестные плеснули в лицо зеленкой.

В Белгородской области, где избирают губернатора и областную думы, скандалы на участках не утихают уже несколько дней. 11 сентября, во время досрочного голосования, на одном из участков Белгорода председатель комиссии Елена Горностаева ударила члена УИК от КПРФ за якобы испорченный "сейф-пакет" с бюллетенями. Территориальный избирком нарушений в этом не нашел. Жалобы на поведение Горностаевой поступали и после инцидента - она якобы запрещала вести на участке видеосъемку и кричала на членов комиссии.

"Голос" и несколько СМИ обратили внимание и на то, что по неясной причине в тех регионах, где на участках предусмотрено видеонаблюдение, сайт с трансляциями происходящего на участках убрали из систем поиска. Ссылка на него пропала также с сайта ЦИК.

На "Карте нарушений" есть и сообщения о попытках фальсификаций - в некоторых регионах избиратели, придя на участок, обнаружили, что напротив их имени уже стоит чья-то подпись.

Наблюдатели штаба Навального в Кургане сообщили о пресечении фальсификации на надомном голосовании в деревне Степное и селе Песьяное - там голосуют за депутатов районной и областной думы. Активистам удалось добиться отмены 115 незаконных, по их мнению, бюллетеней.

Большое число нарушений оказалось связано с обращением с сейф-пакетами, куда собирают бюллетени во время досрочного голосования, и их содержимым - их зафиксировали в Астрахани, Орле, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Первый замглавы МВД Александр Горовой, выступая в ЦИКе, сообщил, что его ведомство не зафиксировало нарушений, которые могли бы существенно повлиять на ход голосования. Всего с начала кампании, по его словам, в полицию поступили более 2,5 тыс. сообщений о нарушениях, в воскресенье их было чуть более 300.

"В основном они сводились к нарушению агитации, уничтожению агитационных материалов, подкупу избирателей с точки зрения заявителей, вмешательству в работу комиссий, незаконной выдаче бюллетеней", - сказал Горовой (цитата по ТАСС).

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала избиркомы в регионах в случае замеченных нарушений "действовать решительно". "Если не дай бог видите какие-то нарушения, не сомневайтесь, отменяйте, признавайте бюллетени недействительными, никаких сомнительных побед нам не надо", - сказала она (цитата по РИА Новости).

Успехом Кремля эту кампанию можно назвать только если подходить к делу формально, считает политолог Аббас Галлямов. "В реальности нынешний результат дался властям ценой невероятных фальсификаций и напряжения административного ресурса - для которых одного дня уже не хватает - и практически полной зачистке электоральной поляны", - сказал он Би-би-си.