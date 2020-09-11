Детей из сгоревшего лагеря беженцев в Греции примут страны ЕС. Что будет со взрослыми, непонятно

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Многие мигранты вынуждены спать под открытым небом

10 европейских стран готовы принять 400 несовершеннолетних мигрантов, которые остались без крова после пожара в лагере для беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, сообщила Германия.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер сказал, что Франция и Германия примут примерно 100-150 детей. Нидерланды готовы приютить 50 мигрантов, а Финляндия - 11. Министр отметил, что сейчас идут переговоры с другими странами о том, сколько несовершеннолетних мигрантов без сопровождения взрослых они смогут разместить.

Ожидается, что остальных детей распределят между собой Швейцария, Бельгия, Хорватия, Словения, Люксембург и Португалия.

В лагере, который изначально был рассчитан не более чем на 3 тыс. человек, проживало около 13 тыс. мигрантов из 70 стран. После пожара люди вынуждены спать под открытым небом в полях и у дорог, поскольку власти пока не могут обеспечить их жильем.

После посещения Мории вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас объявил, что вместо сгоревшего лагеря будет построен новый.

"Мории больше не будет"

Местные жители начали блокировать дороги, не пропуская гуманитарную помощь для пострадавших. По их словам, они против сооружения нового лагеря.

"Настало время навсегда закрыть Морию", - заявил Франс пресс лидер местной общины Вангелис Виолацис. Местные власти острова Лесбос открыто выступают против появления нового лагеря.

"Мориа - это чудовищное место. Мы хотим, чтобы все мигранты уехали. Мории больше не будет", - сказал в интервью Рейтер местный чиновник Димитрис Коурсоубас.

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Вопрос о массовой миграции в Европу, преимущественно в Италию и Грецию, уже несколько лет разделяет страны ЕС.

Италия и Греция обвиняют более зажиточные северные страны в нежелании приложить больше усилий для разрешения проблемы, а некоторые страны Центральной и Восточной Европы открыто выступают против принятия беженцев.

Накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что кризис с мигрантами - это общеевропейская проблема, и ЕС нужно принимать конкретные действия, чтобы ее разрешить.

"Европе необходимо переходить от слов солидарности к действиям солидарности", - цитирует его Франс пресс.

Греческие власти утверждают, что мигранты специально подожгли лагерь, так как им не понравились карантинные меры, введенные после обнаружения там Covid-19. Каких-либо доказательств они не представили.

У 35 человек, покинувших лагерь из-за пожара, было выявлено заражение коронавирусом. Это еще больше осложнило действия полиции и властей по сбору жителей лагеря в одном месте и обеспечению их жильем.