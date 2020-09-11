Ольга Егорова покидает Мосгорсуд. Она возглавляла его 20 лет

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Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, занимавшая этот пост с 2000 года, подала заявление об отставке. Это ожидаемое решение. Комиссия при президенте одобрила в качестве ее преемника председателя Южного окружного военного суда.

Полномочия Егоровой будут прекращены с 23 октября, следует из повестки заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Ее заявление будет рассмотрено на заседании ВККС 22 сентября.

В конце августа ВККС рекомендовала на должность председателя Мосгорсуда главу Южного окружного военного суда Михаила Птицына - он оказался единственным претендентом, откликнувшимся на эту вакансию.

Егорова также могла выдвинуть свою кандидатуру, но во время подготовки необходимых для участия в конкурсе документов она получила отрицательную характеристику от Верховного суда России и, не сумев добиться ее изменения, отказалась от выдвижения.

"Бравировала тем, что ее поддерживает ВВ"

ВККС открывала вакансию председателя Мосгорсуда трижды - в апреле, июне и июле 2020 года. В первые два раза на нее никто не откликнулся.

Собеседники Би-би-си в судейском и юридическом сообществе связывали это с кулуарной борьбой за возможность Егоровой сохранить кресло еще на шесть лет.

По словам близкого к руководству Мосгорсуда источника Би-би-си, в кулуарных разговорах Егорова говорила о своем конфликте с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, но "бравировала тем, что ее поддерживает ВВ [президент Владимир Путин] и враги не дождутся отставки".

ЮКОС и Улюкаев

Егорова возглавила Мосгорсуд в 2000 году при поддержке мэра Москвы Юрия Лужкова. С тех пор она переизбиралась на должности председателя трижды. В последний раз - в 2014 году, она была единственным кандидатом, участвующем в конкурсе.

Самыми громкими делами Мосгорсуда под руководством Егоровой были дела ЮКОСа и министра экономического развития Алексея Улюкаева.

После ухода из Мосгорсуда Егорова может занять более высокую должность - в кассации, московском правительстве или государственном аппарате, но может и уйти на почетную пенсию, отмечал в беседе с Би-би-си управляющий партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай.