В Японии новый премьер. Кто такой Ёсихидэ Суга и что его приход сулит России

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ёсихидэ Сугу родился в семье фермера, выращивавшего клубнику

Правящая Либерально-демократическая партия Японии избрала 71-летнего политического ветерана Ёсихидэ Сугу своим новым лидером.

Поскольку ЛДП обладает парламентским большинством, избрание Суги на пост премьер-министра страны практически гарантировано. Утверждение его кандидатуры в парламенте пройдет в среду.

Суга будет возглавлять правительство до очередных всеобщих выборов в сентябре 2021 года.

Прежний глава правительства Синдзо Абэ 28 августа подал в отставку по состоянию здоровья. Он моложе Суги на шесть лет.

Ёсихидэ Суга не слишком опытен в вопросах внешней политики, но считается в Японии безупречным и эффективным работником. Спор вокруг Курильских островов - важный вопрос в повестке Токио и Москвы, и многие задаются вопросом, какой оборот примет диалог между странами при новом кабинете.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На пост главы партии ЛДП кроме Суги (в центре) претендовали еще двое - Сигэру Исиба (слева) и Фумио Кисида

Ранее Суга работал секретарем кабинета министров. Он являлся ближайшим соратником и, по данным японских СМИ, избранником Абэ. Накануне партийных выборов его считали самым вероятным победителем. Перемен в политике при нем не ожидается.

В ходе голосования, в котором участвовали депутаты парламента и региональные активисты ЛДП, Суга получил 377 из 534 голосов.

Чего ждать от нового премьера?

Новый лидер ЛДП родился в семье фермера, выращивавшего клубнику, который при этом всю сознательную жизнь занимался политикой.

"Синдзо Абэ и другие партийные боссы поставили на Сугу в основном потому, что он наилучшим образом олицетворяет преемственность и способен, по их мнению, продолжить правление Абэ без самого Абэ", - заявил Би-би-си профессор политологии Токийского университета Коичи Накано.

Суга не считается особо энергичным и страстным политиком, зато имеет репутацию практичного эффективного работника.

Самое запомнившееся его появление на публике связано с переходом престола от императора Акихито к его сыну Нарухито 1 мая 2019 года. Суге по его должности секретаря кабинета выпало публично огласить название 248-го по счету царствования - "эра Рейва", что может быть переведено как "гармония" или "цветущий мир". После этого за ним закрепилось прозвище "эра гармонии".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ёсихидэ Суга не слишком опытен в вопросах внешней политики, но считается в Японии безупречным и эффективным работником

Наблюдатели, однако, не уверены, что Суга, обеспечив преемственность в ближайший год, затем поведет партию на новые выборы. Возможно, к тому времени ЛДП поставит во главе себя более яркую личность, способную привлечь новых избирателей.

Кто еще претендовал на высокий пост?

У Суги имелись два более молодых конкурента - обоим по 63 года.

Фумио Кисида работал при Синдзо Абэ министром иностранных дел, а в последние три года возглавлял главный мозговой центр ЛДП - совет политических исследований. Его главным козырем был дипломатический опыт, но, по имеющимся данным, Абэ поддержки ему не оказал.

Сигэру Исиба, генеральный секретарь ЛДП, ранее работавший министром обороны, больше других кандидатов дистанцировался уходящего премьера и олицетворял собой перемены.

В этот раз, по мнению местных аналитиков, шансов у них было немного, но участие в выборах повышает их шансы в борьбе, которая развернется внутри ЛДП в 2021 году.

Почему ушел Синдзо Абэ?

Экс-премьер заявил, что его болезнь не должна мешать принятию решений, и извинился перед гражданами Японии за то, что не смог доработать свой срок.

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65-летний государственный деятель давно страдал от язвенного колита (воспаления кишечника). По словам Абэ, последнее время заболевание обострилось.

Абэ, возглавлявший правительство с 2012 года, ушел в отставку через четыре дня после того, как побил рекорд продолжительности пребывания на посту премьер-министра в современной истории Японии.

Кроме того, он руководил правительством в 2006-2007 годах, и тогда тоже внезапно для всех покинул пост из-за обострения своей болезни.

Что происходит в японской политике?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Япония переживает период экономического спада, вызванного частично пандемией коронавируса

Передача власти происходит в сложное время. Япония продолжает бороться с пандемией коронавируса, вызвавшей самый сильный экономический спад в современной истории страны.

Япония и без того несколько лет пребывала в рецессии или показывала крайне медленный рост. Долговременный план перезапуска экономики, связываемый с именем уходящего премьера и прозванный "абэномикой", только начал осуществляться и не успел принести результатов, когда начался Covid-19.

Другой вопрос, остающийся нерешенным - реформа послевоенной пацифистской конституции. Синдзо Абэ планировал формально узаконить существование японской армии, которая до сих пор именуется "силами самообороны", и отменить запрет на любое ее использование за пределами страны, в том числе в миротворческих операциях по международному мандату.

По мнению профессора Накано, Суге не хватает стратегического мышления.

"Его единственный лозунг - "помощь самому себе, помощь друг другу, помощь общества", с упором на неолиберальную помощь самому себе и ответственность каждого за самого себя, в то время как пандемия делает целые слои населения экономически уязвимыми", - говорит он.

Курильский тупик

Для России в отношениях с Японией наиболее важным является заключение с ней мирного договора по итогам Второй мировой войны, который до сих пор не подписан из-за спора об островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Россия называет их Южными Курилами. Япония отрицает их принадлежность к Курильской гряде и считает своими "северными территориями".

Синдзо Абэ и Владимир Путин встречались в общей сложности 18 раз, но, несмотря на звучавшие оптимистичные заявления, в решении проблемы не продвинулись.

От Ёсихидэ Суги, являющегося, по сути, переходным премьером и прежде мало занимавшегося внешней политикой, никаких сюрпризов в этой области ждать не стоит, уверены эксперты.

У обеих сторон отсутствует пространство для маневра. Одна из недавних поправок в российскую конституцию прямо и без всяких исключений запрещает отчуждение территорий, а для любого японского лидера заключение мирного договора без "северных территорий" стало бы политическим самоубийством.