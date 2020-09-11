В России стартовал трехдневный Единый день голосования. Что надо знать об этих выборах

Правообладатель иллюстрации Maxim Kimerling/TASS Image caption На участке в Пермском крае избирателям помогает человекоподобный робот

В пятницу, 11 сентября, в российских регионах досрочно стартовал Единый день голосования. В воскресенье вечером начнется подсчет голосов.

Русская служба Би-би-си собрала главное, что нужно знать об избирательных кампаниях, в этом году проходивших в условиях пандемии и электоральных реформ, - от выборов "на пеньках" до "Умного голосования".

Где и за кого голосуют

В 20 регионах пройдут выборы губернаторов.

В 18 субъектах лидеров выберут прямым голосованием, в девяти из них временно исполняющие обязанности губернаторов баллотируются на первый срок. Еще в двух - Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах - губернаторов изберут парламенты из предложенных президентом кандидатов.

Жители четырех одномандатных округов в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях проголосуют на дополнительных выборах депутатов Госдумы.

В 11 регионах выберут новые составы парламентов. В столицах 22 субъектов - депутатов городских собраний.

Пройдут и многочисленные выборы более мелких уровней - в органы местного самоуправления районов, городских округов и поселений.

Теперь выбирают три дня, "на пеньках" и в интернете

За поправки в Конституцию, обнуляющие сроки президента Владимира Путина, россияне голосовали с 25 июня по 1 июля. Часть практик этого голосования законодатели и ЦИК предложили закрепить на федеральном уровне.

Для этого Дума в конце июля в третьем чтении приняла поправки в законы "Об основных гарантиях избирательных прав граждан" и "О выборах депутатов".

24 июля ЦИК официально установил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование.

Инициативу по проведению трехдневного голосования в сентябре глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила заботой о здоровье избирателей во время пандемии.

Но на практике это облегчит злоупотребление досрочным и надомным голосованием, считают независимые эксперты. И создаст большую нагрузку на избирательную систему и наблюдательное сообщество, заметил в разговоре с Би-би-си Виталий Аверин, координатор движения в защиту прав наблюдателей "Голос".

По его словам, кандидатам и штабам придется нарастить расходы на контроль за выборами.

Среди главных последствий растягивания голосования Аверин выделяет снижение прозрачности выборов, дополнительные возможности для фальсификаций, и, самое важное, - облегчение работы админресурса. Административным кандидатам легче мобилизовать сотрудников бюджетных организаций на избирательные участки в течение трех дней.

Глава ЦИК Элла Панфилова отреагировала на подобную критику, заявив, что комиссия предоставила беспрецедентные возможности для наблюдения за выборами.

"Пожалуйста, устраивайте дежурство ночное, мы идем навстречу всем тем, у кого есть хоть малейшие сомнения, что могут быть нарушения. Работайте, только не языком, не тратьте энергию на фабрикование заведомо [ложной информации]. Идите потрудитесь, если хотите, чтобы выборы были честными. А если тот или иной кандидат или партия не в состоянии, то о какой даже поддержке может идти речь", - заявила она.

Другая норма, закрепленная в законе о выборах после голосовании о поправках в Конституцию, позволяет по решению избиркома проводить выборы "вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию".

В СМИ эту практику окрестили "голосованием на пеньках и лавочках" - наличие подобных участков активно обсуждалось в соцсетях во время голосования по Конституции.

Еще одна новая практика - интернет голосование - пока проводится в пилотном режиме на довыборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях. Все, кто подал заявки на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) через портал госуслуг до 8 сентября, будут вычеркнуты из списков по месту жительства. Власти страхуются от рисков двойного голосования, на которое неоднократно жаловались при голосовании по поправкам в Конституцию.

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption Члены избирательной комиссии прибыли на остров Гогланд Ленинградской области

Страховка для власти

Сентябрьские выборы в России пройдут при худшем законодательном регулировании избирательного процесса за последние 25 лет, подводило итог реформам движение "Голос".

Эксперты напоминали, что власти расширили перечень оснований для лишения людей права участвовать в выборах.

Избиратели должны сами прописывать фамилию, имя и отчество в подписных листах, а максимально допустимое число "бракованных" подписей для регистрации кандидата снижено с 10% до 5%. Это отсеивало конкурентов на муниципальных и региональных выборах.

Для снижения рисков в некоторых регионах избиркомы не допускали до выборов многих представителей КПРФ, ранее говорил Би-би-си политолог Александр Кынев. Кандидаты в губернаторы от коммунистов не смогли преодолеть муниципальный фильтр в Ленинградской области, Коми, Камчатском крае, Севастополе и ЕАО.

Секретарь КПРФ Сергей Обухов называл отказ избиркомов регистрировать кандидатов-коммунистов "фатальной зачисткой". Но при высоком антирейтинге действующие главы регионов могут проиграть "любому кандидату-ноунейму", говорил Би-би-си политолог Евгений Минченко.

Подобная история случилась в России в 2018 году в трех регионах, где власти противостояли считавшиеся техническими кандидаты: в Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области.

Еще в одном - Приморском крае - власть сняла после второго тура кандидата от коммунистов Андрея Ищенко и регион возглавил "варяг" Олег Кожемяко.

Правообладатель иллюстрации Alexander Muzyka/TASS Image caption Придомный избирательный участок в Еврейской автономной области

Новые партии

В ряде регионов в выборах впервые примут участие несколько новых партий, зарегистрированных весной 2020 года.

Это праволиберальная партия "Новые люди" от владельца косметической компании Faberlic Алексея Нечаева, лево-консервативная "За правду" писателя и экс-комбата непризнанной ДНР Захара Прилепина, экологическая "Зеленая альтернатива" с участием художника Васи Ложкина и партия прямой демократии от директора по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслава Макарова.

Появление новых партий "Коммерсант" и "Ведомости" связывали с желанием внутриполитического блока Кремля добиться роста числа мандатов в Госдуме у "Единой России" на будущих федеральных выборах. Партия власти получит по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5-процентный барьер.

"Умное голосование"

Соратники Алексея Навального за несколько дней до старта выборов презентовали очередной список "Умного голосования" - проекта Фонда борьбы с коррупцией по выявлению наиболее сильных оппонентов "Единой России" на выборах. Система поддержала 1171 кандидата на выборах в заксобрания регионов, городские советы крупных городов и довыборах в Госдуму.

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков говорил Би-би-си о всплеске интереса к проекту в связи с отравлением основателя ФБК. В фонде рассматривают "Умное голосование" как инструмент размывания монополии партии власти на местах и обкатывают его к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

В прошлом году многие лидеры оппозиции идею "Умного голосования" раскритиковали. Со скепсисом его комментировали лидер "Яблока" Григорий Явлинский, основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский, экс-депутат Думы Дмитрий Гудков и лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов. Суть их претензий сводилась к тому, что отбор кандидатов в "Умном голосовании" не прозрачен, и сервис в основном рекомендовал голосовать за коммунистов как за наиболее ресурсных кандидатов. Политики опасались, что поддержанные благодаря проект, случайные кандидаты после избрания не будут отличаться от "единороссов".

В этом году, по подсчетам "Открытых медиа", из 239 кандидатов "Умного голосования" 136 оказались коммунистами, 52 выдвинуты "Справедливой Россией", 33 представляют ЛДПР. Еще шесть человек от "Родины", по четыре от "Яблока" и представителей партии "Социальной защиты", три самовыдвиженца и один представитель движения "За правду".