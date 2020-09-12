Кончаловский получил приз жюри Венецианского кинофестиваля. "Золотой лев" - у "Земли кочевников"

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Андрей Кончаловский со специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля

В Венеции состоялась церемония награждения победителей 77-го Венецианского кинофестиваля - это первое масштабное событие в киноиндустрии после начала пандемии коронавируса. "Золотого льва" получила лента режиссера Хлои Джао "Земля кочевников", а специальный приз жюри достался фильму российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" о расстреле демонстрантов в Новочеркасске.

38-летняя Хлоя Джао родилась в Китае, однако известна как американский режиссер: в США она сняла три уже фильма, которые получили признание критиков.

Обладатель главного приза в Венеции "Земля кочевников" рассказывает о вдове, которая решает отправиться в путешествие по США на фургоне после того, как она лишается своего дома во время экономического кризиса 2008 года. В главной роли фильма снялась Фрэнсис Макдорманд, дважды получавшая премию "Оскар".

Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" с Юлией Высоцкой в главной роли основан на событиях в Новочеркасске 1962 года - одном из самых трагических эпизодов в послевоенной истории СССР.

Тогда рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода организовали забастовку из-за недовольства повышением цен, а затем пошли маршем к зданию городского комитета Коммунистической партии. Власти расстреляли демонстрацию, в результате чего погибли 26 человек погибли, 87 - были ранены. Погибших захоронили в безымянных могилах.

Лента Кончаловского снималась на месте событий в Ростовской области, а также в павильоне в Москве. Генеральным продюсером и основным спонсором выступил предприниматель Алишер Усманов, в российском министерстве культуры ранее оценивали бюджет картины в 150 млн рублей. Часть денег выделил Фонд кино.

Главная героиня - партработница и идейная сталинистка, оказавшаяся в центре протестов против режима, которому она предана.

В интервью Русской службе Би-би-си, которое режиссер дал в начале сентября, Кончаловский заявил, что в его фильме нет аналогий с событиями сегодняшнего дня - такими, как протесты в Беларуси, где в демонстрациях важную роль также играют рабочие.

"Так совпало. В моих работах я стараюсь понять глубинные причинно-следственные связи человеческого существования, - говорил Кончаловский. - Тут мне показалось, что это трагедия, похожая на "Антигону". Когда какие-то вещи совпадают, они могут играть решительную роль. Но это уже помимо моей воли".

Кончаловский также рассказал Би-би-си, что у него достаточно сложное отношение к тем, кто выходит на демонстрации.

"Главная задача власти - удержать ее. Поскольку любое общество, в том числе демократическое, - это власть одного класса над другим, то это происходит не только в Советском Союзе, но и в России, и во Франции, и в Англии, и во всех других странах, - говорил режиссер. - То, что сейчас происходит в Америке, это скрыто, но то же самое. Добровольно выходят только безумцы, которые верят в идеалы".

Кто еще получил призы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во время церемонии участники фестиваля снимали маски только чтобы выступить. Это - Ванесса Кирби

Серебряный лев - "Новый порядок" (Nuevo Orden) - французско-мексиканский фильм режиссера Мишеля Франко.

- "Новый порядок" (Nuevo Orden) - французско-мексиканский фильм режиссера Мишеля Франко. Лучший режиссер - Киёси Куросава за фильм "Жена шпиона"

- Киёси Куросава за фильм "Жена шпиона" Лучший киносценарий - Чайтанья Тамхане за фильм "Ученик" (The Disciple) (Индия)

- Чайтанья Тамхане за фильм "Ученик" (The Disciple) (Индия) Лучшая актриса - Ванесса Кирби за фильм "Фрагменты женщины" (Pieces Of A Woman) режиссера Корнела Мундруцо (Канада-Венгрия).

- Ванесса Кирби за фильм "Фрагменты женщины" (Pieces Of A Woman) режиссера Корнела Мундруцо (Канада-Венгрия). Лучший актер - Пьерфранческо Фавино за фильм "Наш отец" (Padrenostro) режиссера Клаудио Ноче.

- Пьерфранческо Фавино за фильм "Наш отец" (Padrenostro) режиссера Клаудио Ноче. Приз Марчелло Мастрояни лучшему молодому актеру или актрисе - Рухан Замани за фильм "Солнечные дети" (Khorshid) режиссера Маджида Маджиди (Иран).

Фестиваль и коронавирус

На фестивале, проходящем на острове Лидо в Венеции, соблюдались меры социального дистанцирования, поэтому зрительные залы оставались заполненными не более чем на 50%, а во время просмотров ношение масок было обязательным.

Media playback is unsupported on your device В Венеции проходит 77-й кинофестиваль - первый международный фестиваль во время пандемии.

На фоне пандемии Covid-19 Каннский кинофестиваль этого года был отменен.

Из-за ограничений на передвижения самый старый кинофестиваль мира посетило намного меньше голливудских звезд, чем обычно. Многие победители не присутствовали на церемонии награждения, а те, кто прибыл, снимали маски только когда поднимались на подиум.

Однако директор фестиваля Альберто Барбера заявил, что доволен тем, как прошел кинофорум, поскольку в нем, как и планировалось, приняло участие около половины обычного числа зрителей, журналистов, критиков и представителей киноиндустрии.

Главой жюри фестиваля была актриса Кейт Бланшетт.