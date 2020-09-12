Снова "желтые жилеты" в Париже. Полиция разогнала демонстрацию, сотни задержанных

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Одно шествие закончилось мирно, а второе - столкновениями с полицией

Французская полиция использовала слезоточивый газ против протестующих в центре Парижа, больше 270 человек были задержаны.

На демонстрацию во французской столице собрались несколько сотен человек - они пытались возродить выступления "желтых жилетов", когда в конце 2018 года многие французы выступили против новых налогов, предложенных президентом Эммануэлем Макроном.

В Париже прошло два шествия. Одно закончилось без происшествий, а участники второго свернули с заранее утвержденного маршрута и подожгли мусорные баки и одну машину. Их остановила полиция.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция сообщила о задержании 275 человек в Париже

Правоохранители применили против них слезоточивый газ.

На акции были замечены люди в черном с флагом антифашистского движения - французские власти ассоциируют эту символику с радикалами, которых они винят в насилии на предыдущих акциях "желтых жилетов".

Агентство Рейтер отмечает, что полиция старательно блокировала путь демонстрантов к Елисейским полям, где в разгар протестов "желтых жилетов" происходили самые жесткие беспорядки.

Помня о том, что случилось два года назад, часть магазинов на Елисейских полях установили защитные панели в своих витринах в преддверии субботней демонстрации.

"Последний рубеж"

Около 30 демонстрантов ворвались в парижский офис круглосуточного канала новостей BFMTV. Они выразили журналистам претензии в отношении того, как те рассказывали об акциях протеста, после чего полицейские удалили их из здания.

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По данным министерства внутренних дел, по всей стране в демонстрациях принимали участие около 8,5 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. в Париже. Таким образом надежды "желтых жилетов" на возвращение по-настоящему массовых демонстраций пока не оправдались.

Обычно организаторы не соглашаются с полицейскими оценками масштаба выступлений, однако в этот раз некоторые демонстранты признали, что людей на акцию протеста вышло не так много, передает Франс-пресс. "Это в каком-то смысле последний рубеж", - сказал агентству 43-летний участник демонстраций Мишель.

Протест в масках

Французская полиция сообщила о 275 задержанных в Париже. Многие демонстранты были задержаны за то, что несли инструменты, которые могут быть использованы в качестве оружия. 147 человек остаются в полицейских участках.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Париже остается обязательным ношение масок

Правоохранители призывали демонстрантов соблюдать меры социального дистанцирования, которые сохраняются в Париже, в том числе обязательное ношение масок.

Эпидемическая ситуация во Франции в последние недели ухудшается. В субботу суточное число заражений коронавирусом превысило 10,5 тыс. - это новый рекорд для Франции.

Накануне выступлений французские власти несколько ужесточили правила применения во время демонстраций специальных средств, в том числе резиновых пуль. Отныне сотрудники полиции могут стрелять по протестующим только с разрешения вышестоящих офицеров.

Правозащитные группы неоднократно критиковали французскую полицию за применение спецсредств. Во время акций протеста "желтых жилетов" некоторые остались без глаз или без рук в результате попадания резиновых пуль и взрывов светошумовых гранат.