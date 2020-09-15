Мирный договор Израиля с ОАЭ и Бахрейном. Почему это важно

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По приглашению Трампа в Вашингтон прибыл израильский премьер Нетаньяху и его жена Сара

ОАЭ и Бахрейн помирились с Израилем, что до них сделали лишь Египет с Иорданией. Три десятка преимущественно мусульманских стран по-прежнему не признают еврейское государство на Ближнем Востоке из солидарности с палестинцами, и главный конфликт послевоенного времени длится уже не первое десятилетие.

Первые за четверть века соглашения о нормализации дипломатических отношений с Израилем были достигнуты при посредничестве американского президента Дональда Трампа во вторник.

Церемония подписания "Авраамовых соглашений" (названных так с отсылкой к общему происхождению христианства, иудаизма и ислама от монотеистической веры семитского патриарха Авраама) проходит в Белом доме.

Израиль на церемонии представляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Объединенные Арабские Эмираты - министр иностранных дел и брат наследного принца Абдулла бин Заид, а Королевство Бахрейн - глава МИД Абдуллатиф аль-Заяни.

Палестинские лидеры и их союзники называют случившееся предательством и грозят протестами.

Противостояние Ирану и политическому исламу

Правообладатель иллюстрации Reuters/Getty Images Image caption Лидеры Израиля и ОАЭ вели переговоры полтора года при посредничестве США

Администрация Трампа выступила посредником в переговорах между арабскими монархиями и еврейским государством, опираясь в том числе на близкие личные отношения между Трампом и Нетаньяху.

Но сближение имеет в первую очередь стратегическую подоплеку - администрацию Нетаньяху и арабские монархии объединяет общий вектор на противостояние Ирану, которого они считают главным нарушителем стабильности на Ближнем Востоке.

Антииранская повестка нашла полное сочувствие в администрации Трампа, разорвавшей ядерную сделку с Ираном и сделавшую сдерживание Тегерана своим главным внешнеполитическим приоритетом в регионе.

Бахрейн разделяет опасения - до 1969 года Иран утверждал, что территория Бахрейна по праву принадлежит ему.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption ОАЭ и Саудовская Аравия воюют с проиранскими повстанцами в Йемене

Переосмысление старого подхода к геополитике связано и с появлением нового поколения амбициозных политиков в арабских монархиях. Наследный принц ОАЭ Мухаммед бин Заид (известен также по инициалам - М.Б.З.) и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман (М.Б.С.) готовы перекраивать региональные альянсы, проводить реформы, модернизировать армию и идти на нестандартные ходы.

Эксперты называют именно МБЗ и МБС ключевыми стратегами совместной кампании в Йемене, где вооруженные американцами армии двух монархий противостоят повстанцам-хуситам, которых поддерживает Иран.

Соглашений с Израилем не случилось бы без поддержки Саудовской Аравии, говорят эксперты. Но признание Израиля со стороны королевства, в котором расположены главные исламские святыни Мекка и Медина, будет гораздо более серьезным шагом, поэтому последует ли примеру соседей Саудовская Аравия, пока большой вопрос.

Следующим кандидатом на мировую с Израилем может стать Оман. Как сказал во вторник Трамп, мирный договор могут вскоре подписать "пять или шесть" стран, не уточнив какие.

Кроме противостояния Ирану, монархии объединяет борьба с политическим исламом, которые в Абу-Даби и Эр-Рияде считают абсолютным злом, и в первую очередь с организацией "Братья-мусульмане" (запрещена в России как террористическая).

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Иране соглашение Израиля и ОАЭ вызвало протесты

Эта борьба столкнула их с соседней монархией, Катаром, а также Турцией - и в Дохе, и в Анкаре поддерживают "Братьев-мусульман".

И здесь их интересы совпадают с Израилем: в Тель-Авиве крайне обеспокоены поддержкой, которую получает исламистское движение "Хамас" из Турции. Таким образом, сдерживание влияния турецкого президента Реджепа Эрдогана стало другим общим приоритетом для Нетаньяху и арабских правителей.

Media playback is unsupported on your device Война в Йемене: 10 тысяч детей умерли от голода и болезней.

Но репутация двух принцев связана не только с успехом. Жестокое убийство саудовского диссидента Джемаля Хашогги и беспрецедентный голод и гуманитарная катастрофа в Йемене, вызванная их военной кампанией, вызвали критику в Вашингтоне, в том числе со стороны высокопоставленных сенаторов-республиканцев, союзников Трампа.

Однако администрация президента США предпочла стратегические альянсы в регионе вопросам прав человека, и принцы не лишились поддержки Трампа.

Президенту США выгодны подписанные во вторник соглашения по нескольким причинам. Представленные как внешнеполитический триумф в поддержке Израиля и борьбе с Ираном, они популярны среди одной из самых преданных групп электората Трампа - евангельских христиан.

Кроме того, они поддерживают имидж непревзойденного мастера сделок, каким называет себя Трамп.

Нетаньяху же надеется заработать политические очки в сложный для него период: на родине его обвиняют в неумелой борьбе с коронавирусом и коррупции.

70-летний Нетаньяху - первый в истории страны находящийся у власти лидер, которому предстоит судебный процесс по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Все пункты обвинения он отвергает.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп предпочел не ссориться с Саудовской Аравией из-за убийства Хашогги и войны в Йемене

Кроме безопасности, Израиль и арабские государства могут также выиграть от торговли и экономического сотрудничества.

Израильский министр регионального сотрудничества Офир Акунис заявил, что обе стороны заработают миллиарды долларов в результате нормализации отношений.

Израиль обладает уникальными технологиями в управлении водными ресурсами и сельском хозяйстве, которые критически важны для государств Персидского залива, пишет газета Financial Times.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сможет ли мирный договор решить палестинский вопрос - одну из главных ближневосточных проблем - пока неясно

Соглашения ОАЭ и Бахрейна с Израилем нарушают договоренность арабских стран не устанавливать отношений с Израилем до решения палестино-израильского конфликта. Ожидаемо, они были расценены как предательство палестинцами.

Они указывают, что Восточный Иерусалим и Западный берег, на которых проживают палестинцы, до сих пор оккупированы, а сектор Газа, по их словам, является открытой тюрьмой.

ОАЭ со своей стороны называли соглашения с Израилем пропалестинскими, ведь в обмен на договоренность Нетаньяху отказался от аннексии новых палестинских территорий на Западном берегу.