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Выборы в России: побеждают губернаторы от Кремля

По официальным данным, в единый день голосования в России кандидаты в губернаторы от Кремля с большим отрывом от конкурентов побеждают во всех регионах.

Некоторого успеха на выборах на городском уровне все добились кандидаты, включенные в проект "Умное голосование" Алексея Навального.

Члены оппозиционных партий и самовыдвиженцы на выборах в Томске избрались в городской парламент, своим количеством превысив численность кандидатов от "Единой России".

"Марш героев" в Минске, сотни арестованных

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В воскресенье в Минске и других городах страны снова прошли массовые акции протеста. В столице демонстрация, которую назвали "Маршем героев", попыталась дойти до поселка Дрозды, где живут чиновники, в том числе президент, но была остановлена мощным милицейским заслоном.

Белорусские силовики не нападали на основную колонну демонстрантов в Минске, но избивали и задерживали людей в других местах. В общей сложности было задержано более 400 человек. Это официальные данные милиции.

Помимо столицы акции протеста в воскресенье прошли в Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Полоцке, Лиде и других городах страны.

В Бресте несколько сотен демонстрантов заблокировали один из главных перекрестков в центре города, после чего их разгоняли при помощи водомета.

Израиль может ввести трехнедельный локдаун

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Израиле регистрируют до 4 тысяч новых случаев заражения в день

Второй по счету национальный локдаун может быть введен с пятницы и продлится три недели.

По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, эта мера очень дорого обойдется израильтянам, но она необходима, поскольку число зараженных достигает 4 тысяч человек в день.

По данным университета Джонса Хопкинса, от коронавируса в Израиле умерли более 1 100 человек, еще 153 тысяч заразились.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения сообщила, что прошедшее воскресенье стало рекордным днем по количеству зараженных в мире - 307 930 человек за сутки.

Доминик Тим победил в финале Открытого первенства США

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Доминик Тим победил в пяти сетах немецкого теннисиста Александра Зверева. Это первая победа 27-летнего теннисиста в турнирах "Большого шлема".

Хотя австриец считался фаворитом этого матча, начало сложилось для него неудачно, и Тим проиграл два первых сета.

Однако он сумел переломить ход этого напряженного поединка, выиграв его в итоге в пятом сете на тай-брейке - 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Лукашенко в Сочи встречается с Путиным

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Путин и Лукашенко в Сочи, 2019 год

В понедельник в Россию с рабочим визитом прибывает президент Беларуси Александр Лукашенко. Он уже вылетел из Минска.

На встрече с Путиным в Сочи, как полагают эксперты, речь в том числе пойдет о ситуации в Беларуси в связи с продолжающимся там протестным движением.

В прочем, в официальном анонсе Кремля о протестах не было сказано ни слова.

"Имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - заявили на прошлой неделе в Кремле.

Ранее в Москву из Минска уже приезжали министры иностранных дел и обороны, а в Минске побывала российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В Европарламенте обсудят ситуацию с Навальным и события в Беларуси

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На сессии Европарламента, которая открывается 14 сентября в Брюсселе, депутаты намерены среди прочего проанализировать события в Беларуси после президентских выборов 9 августа, после которых в стране начались протесты.

В повестке дня также ситуация в России и отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Борис Джонсон вводит в Англии "правило шести"

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых правилах социального дистанцирования в попытке сдержать новый виток пандемии коронавируса.

Выступая на пресс-конференции в окружении советников по вопросам здравоохранения, Джонсон заявил, что вводит "правило шести", по которому собираться вместе могут не более шести человек. (ранее - 30 человек).

Премьер-министр также огласил амбициозный план массового тестирования населения, в рамках которого те, кто получил отрицательный результат, смогут пользоваться большими свободами.

Диснеевский "Мулан": не смогли понять китайскую культуру?

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Компания Walt Disney вложила 200 млн долларов в фильм "Мулан", римейк одноименного мультфильма о китайской воительнице Хуа Мулань, имевшего большой успех.

Из-за карантина фильм только сейчас вышел на китайские экраны и провалился.

Несмотря на знакомый сюжет, зрителям показалось, что создатели фильма слишком легко отнеслись к историческим деталям и не смогли понять китайскую культуру, полагают специалисты.

Британский визажист бросает вызов фотофильтрам

Правообладатель иллюстрации Sasha Pallari Image caption Паллари хочет, чтобы люди полюбили естественную красоту

Многочисленные фильтры, с помощью которых люди приукрашивают свои снимки, превращают соцсети в ярмарку тщеславия, считает британский визажист Саша Паллари.

Действительно, по данным последних опросов, треть девочек и молодых женщин в возрасте от 11 лет до 21 года публикуют свои селфи только после фотошопа. При этом почти столько же опрошенных признаются, что переживают из-за того, что выглядят в реальной жизни хуже, чем в онлайне.

Паллари считает это вредной и опасной тенденцией, она хочет видеть в соцсетях "больше естественной кожи" и сама готова показать пример.

Российские выборы: единый день длиною в три дня

В России состоялись выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний, растянувшиеся на три дня. При этом не обошлось без нарушений.

Media playback is unsupported on your device Нарушения на региональных выборах в России. Видео

Дайджест готовили Александр Баранов и Леонид Лунеев

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