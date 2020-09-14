Австриец Доминик Тим выиграл US Open, обыграв в финале Александра Зверева

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Австриец Доминик Тим победил в финале Открытого первенства США, переиграв в пяти сетах немецкого теннисиста Александра Зверева - 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 4 часа и 1 минуту. Это первая победа 27-летнего Тим в турнирах "Большого шлема".

Зверев был посеян в этом турнире под пятым номером, Доминик Тим - вторым.

Перед финалом австриец считался фаворитом этого матча.

Однако начало матча сложилось для него неудачно, и Тим проиграл два первых сета. Однако он сумел переломить ход этого напряженного поединка, выиграв его в итоге на тай-брейке.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Это первый финал турнира "Большого шлема" для Александра Зверева

В турнире не участвовали Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Посеянный под первым номером серб Новак Джокович был дисквалифицирован из-за того, что попал мячом в судью.

Тем не менее Зверев заявил накануне матча, что в финале встречаются два сильнейших теннисиста мира.

Это первый финал турнира "Большого шлема" для 23-летнего немецкого теннисиста. В 2020 году Зверев вышел в полуфинал Australian Open.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Зверев и Тим - близкие друзья

Австриец в четвертый раз вышел в финал "Большого шлема", однако три предыдущих он проиграл. Он дважды, в 2018 и 2019 годах, выходил в финал Roland Garros и один раз (2020) - Australian Open.

Зверев и Тим - близкие друзья.

"Я хотел бы также начать с тебя, Саша, - сказал Доминик на церемонии вручения кубка. - Мы познакомились в 2014-м , когда были в рейтинге на сотом месте или что-то вроде этого, и между нами сразу возникла крепкая дружба... Я хотел бы, чтобы сегодня было два победителя, мы оба этого заслуживаем".

Из-за эпидемии коронавируса финальный матч турнира прошел в Нью-Йорке на стадионе Флашинг-Медоуз при пустых трибунах.

Среди российских теннисистов дальше всех в мужском одиночном разряде прошел Даниил Медведев. Он добрался до полуфинала, где уступил Тиму.

В субботу в женском одиночном разряде чемпионкой Открытого первенства США стала японка Наоми Осака, переигравшая в финале белорусскую теннисистку Викторию Азаренко.