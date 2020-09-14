Правообладатель иллюстрации J. Greaves / Cardiff University Image caption Ученые давно подозревали, что в атмосфере Венеры могут жить бактерии

Поиски учеными внеземной жизни, возможно, впервые увенчались успехом. В атмосфере Венеры им удалось обнаружить редкое химическое соединение, которое может указывать на существование там живых микроорганизмов.

Об этом в понедельник объявила международная команда ученых под руководством профессора Университета Кардиффа Джейн Гривз на специально созванной для этого пресс-конференции. Статья об открытии опубликована в журнале Nature Astronomy.

Обнаруженное вещество - фосфин (гидрид фосфора, PH₃) - это бесцветный ядовитый газ, который крайне редко встречается в естественных условиях. На Земле его в основном получают искусственным путем - в результате химической реакции на производстве.

Также фосфин выделяется при ударе молний и в результате вулканической активности, однако лишь в очень небольших количествах, а на Венере обнаружены значительные запасы этого газа.

Это и позволило ученым выдвинуть альтернативную гипотезу: дело в том, что в таких количествах фосфин может быть получен естественным путем в результате жизнедеятельности бактерий, живущих в бескислородной среде.

"Мы проводили эксперимент из чистого любопытства - просто чтобы испытать возможности такого мощного телескопа, как JCMT, - сказала профессор Гривз. - Я думала, нам удастся исключить возможность самых экстремальных вариантов - вроде того, что облака [на Венере] просто кишат живыми организмами. И когда мы получили первые указания на наличие в [атмосфере] Венеры фосфина, это был шок!"

Правообладатель иллюстрации ESO / M. Kornmesser / L. Calçada & NASA / JPL / Ca Image caption Так выглядят молекулы фосфина в атмосфере Венеры глазами художника

Венера находится почти в полтора раза ближе к Солнцу, чем наша планета, и ее поверхность слишком раскалена, чтобы на ней могли существовать какие-либо формы жизни. Средняя температура там составляет около 460 градусов Цельсия - в таких условиях плавится даже свинец.

Однако ученые уже несколько десятилетий подозревали, что бактерии могут присутствовать в толще атмосферы планеты, состоящей преимущественно из углекислого газа с примесью азота и диоксида серы.

Чтобы проверить эту догадку, астрономы сначала изучили атмосферу планеты при помощи расположенного на Гавайях огромного инфракрасного телескопа JCMT (диаметр главного зеркала - 15 м), а затем уточнили полученные данные при помощи комплекса ALMA, состоящего из 45 телескопов в чилийской пустыне Атакама.

Правообладатель иллюстрации Will Montgomerie / EAO / JCMT Image caption Телескоп на Гавайях, при помощи которого проводили наблюдения

При этом ученые подчеркивают: пока это лишь свидетельство того, что жизнь на Венере может существовать - а не доказательство того, что она там существует. Не исключено, что фосфин имеет какое-то другое, неизвестное нам пока происхождение.

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