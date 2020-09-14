Состояние Навального улучшилось, еще три лаборатории нашли в его анализах "Новичок". Что известно

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Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться, он встает с кровати, сообщили в клинике "Шарите". Российского оппозиционного политика отключили от ИВЛ. В понедельник власти Германии заявили, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в анализах Навального следов "Новичка". В России по-прежнему говорят, что для возбуждения уголовного дела нет законных оснований.

Правительство Германии в понедельник заявило о том, что наличие яда из группы "Новичок" в организме Навального подтвердили исследования независимых лабораторий Франции и Швеции. Немецкие власти вновь призвали Россию объяснить произошедшее с оппозиционером.

Кроме того, в понедельник агентство Рейтер опубликовало материал, где со ссылкой на источники говорится, что решение о возможности транспортировки Навального в Германию было принято непосредственно в Кремле.

"Все вздохнули с облегчением"

Согласно статье Рейтер, четыре из пяти источников агентства заявили, что врачи скорой помощи наблюдали у Навального клиническую картину отравления с такими симптомами, как ступор. Медики не обнаружили у политика ни повышенного сахара в крови, ни каких-либо симптомов нарушения обмена веществ, о которых потом заявляли и продолжают заявлять некоторые омские врачи.

"Это было неописуемо. Навальный был в ступоре, в состоянии спутанного сознания, он ничего не мог объяснить", - цитирует Рейтер одного из своих собеседников.

Кроме того, по данным агентства, разрешение на транспортировку политика из Омска в Берлин дали непосредственно в Кремле.

"Мы сидели в кабинете [в больнице], когда поступил звонок из Кремля, и они сказали выпустить пациента… и работа началась. Все вздохнули с облегчением", - сообщил собеседник агентства.

По версии же российских властей, задержка с вылетом Навального была связана исключительно с условиями, выдвинутыми немецкими врачами, которые прилетели в Омск.

Ранее Би-би-си восстановила хронологию событий, происходивших с момента, когда Навальный с нормальным самочувствием приехал в аэропорт Томска, и до момента, когда его уже на грани жизни и смерти увезли на скорой в больницу Омска.

Еще в воздухе, когда командир корабля запросил экстренную посадку в Омске, бортпроводники и летевшая тем же рейсом медсестра оказывали политику помощь, похожую на действия при отравлении. Его поили водой для промывания желудка, что, по наблюдению сидевшего рядом пассажира, вызвало звуки, похожие на рвоту.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, сопровождавшая в полете Навального, сразу после его госпитализации говорила , что первые же медики, которые его увидели, сказали ей о "токсическом отравлении". Зарубежные эксперты подтвердили, что обнародованные симптомы Навального укладываются в концепцию того, что вызывают фосфорорганические вещества.

В больнице Навального лично принимал завотделением острых отравлений, главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, который передал его в профильное отделение реанимации и интенсивной терапии при острых отравлениях. Однако, впоследствии Сабаев активно отрицал диагноз отравления Навального, ссылаясь не только на результаты анализов, но и на якобы отсутствовавшую у пациента клиническую картину отравления. Он утверждает, что политик внезапно пал в кому из-за нарушения обмена веществ - возможно, проблем с пищеварением или диетой для похудения.

Врачи Израиля и США проанализировали по просьбе Би-би-си выступления Сабаева и нашли в них множество нестыковок. По их мнению, данные токсиколога о лечении Навального не подтверждают обнародованные им выводы, на которые официально опираются российские власти. При этом рядовые врачи, по мнению экспертов, сомневались в отсутствии отравления, а потому успешно боролись за жизнь политика.

Навальный может вставать

В понедельник днем клиника "Шарите", где Навальный проходит лечение, сообщила об улучшении его состояния.

"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в Charité - Universitätsmedizin Berlin, улучшилось. Пациента можно было полностью отключить от ИВЛ. Он становится все более мобильным и уже может временно покинуть койку", - говорится в заявлении.

В новом пресс-релизе клиники о состоянии Навального есть две важных особенности. Во-первых, в нем говорится, что материал составлен после консультации "с пациентом и его женой". В предыдущем сообщении, выпущенном семь дней назад, говорилось, что врачи консультировались только с женой Навального Юлией.

Кроме того, в предыдущем сообщении немецкой клиники сообщалось, что пока нельзя исключать долгосрочных последствий отравления для здоровья оппозиционера. В релизе от 14 сентября об этом уже не упомянули. С момента отравления политика прошло 25 дней.

Новые свидетельства о "Новичке"

Правительство Германии в понедельник заявило о том, что наличие яда из группы "Новичок" в организме Навального подтвердили исследования независимых лабораторий Франции и Швеции. Немецкие власти вновь призвали Россию объяснить произошедшее с оппозиционером.

"Результаты этой проверки, проведенной специальными лабораториями во Франции и Швеции, теперь доступны и подтверждают доказательства Германии, - подчеркивается в заявлении. - Три лаборатории независимо друг от друга представили доказательства того, что отравление господина Навального было вызвано нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами".

Впервые о наличии следов яда из группы "Новичок" в организме Навального власти Германии заявили 2 сентября по результатам исследования, сделанного в специальной лаборатории вооруженных сил ФРГ.

После этого они, как сообщали СМИ, подключили к исследованию анализов Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Правительство Германии обратилось к Франции и Швеции с просьбой о проведении независимой проверки немецких доказательств на основе новых образцов, полученных от Навального.

В сообщении правительства также отмечается, что взятые у Навального пробы продолжают изучать эксперты ОЗХО в собственных лабораториях. Результаты их исследований пока не известны.

Россия настаивает на своем

Заявление немецких властей расходится с клинической картиной состояния пациента, заявил в понедельник ТАСС главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. С позиции доказательной медицины данных об отравлении у Навального на момент госпитализации в больницу в Омске не было, продолжает утверждать он.

"Ни в клинике, ни в диагностике, ни в течении заболевания ничего подобного не было у пациента. Мы исходим из понятия доказательной медицины: первое - само происшествие, так называемая токсикологическая ситуация, [второе -] наличие клинической картины течения заболевания, третье - судебно-химическое исследование, ни один из этих трех столпов в нашем конкретном случае никак не проявился", - сказал Сабаев.

Российские власти настаивают на том, что при исследовании биоматериалов политика в Омске отравляющих веществ обнаружено не было. Москва призывает Берлин поделиться результатами исследований и отказывается до получения результатов анализов называть произошедшее с политиком отравлением. Российские следственные органы не стали возбуждать уголовное дело об отравлении.

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия пока не может предпринять больше, чем уже сделано, для выяснения обстоятельств произошедшего с Навальным.

По мнению главы МИД, в ситуации с Навальным "западные партнеры на нас посматривают с высокомерием: мы имеем право сомневаться в их правоте и профессионализме".

"Они смеют сомневаться в профессионализме наших врачей, следователей. Это позиция, которая, к сожалению, начинает напоминать другие времена", - сказал Лавров. Одновременно стало известно, что его визит в Берлин отменен (согласно заявлению МИД, решение было принято еще 3 сентября).

Как это было

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж экстренно приземлился в аэропорту Омска, и Навального доставили в местную больницу скорой помощи №1.

Родственники Навального требовали разрешить его отправку на лечение за рубеж, однако российские врачи настаивали на том, что политик находится в нетранспортабельном состоянии. В итоге они все же дали разрешение на перевозку Навального, и утром 22 августа его госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите".

Вскоре в "Шарите" заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября власти Германии, ссылаясь на заключение специалистов лаборатории бундесвера, уточнили, что политика отравили боевым веществом группы "Новичок".