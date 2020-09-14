"Путин знает Лукашенко как облупленного". О чем говорили лидеры России и Беларуси за закрытыми дверями

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Спустя шесть телефонных разговоров в декабре, один визит главы белорусского МИД в Россию и российского премьера - в Беларусь, а также многочисленные акции протеста Александр Лукашенко наконец-то прилетел в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным лично. Причем тет-а-тет.

Заявления на камеру были сделаны короткие, но даже по ним можно судить о том, что обсуждали сегодня в Сочи российский и белорусский лидеры. Путин повторил, что рассматривает Беларусь как ближайшего союзника, при этом белорусы должны сами, без подсказок извне, разобраться в сложившейся в стране ситуации. Дополнительно Путин поддержал предложение начать работу над новой конституцией Беларуси и сделал Лукашенко очень щедрый подарок.

"В Сочи завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко. Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении почти четырех часов. Общение было с глазу на глаз", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремль считает Лукашенко легитимным президентом. На вопрос о том, обсуждались ли силовые методы при разгоне митингующих в Беларуси, Песков ответил, что это не вопрос двусторонних отношений.

Более того, по словам Пескова, резерв сотрудников российских силовых структур у границы с Беларусью будет снят. "Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы и выводит людей в места постоянной дислокации", - отметил он.

Козырь для Лукашенко

Когда утром в понедельник Александр Лукашенко на своем президентском "Боинге" вылетал из Минска в Сочи, он, конечно, рассчитывал на поддержку Владимира Путина, но, кажется, даже он не ожидал, что поддержка окажется такой существенной.

Путин заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов - прорабатывать технические вопросы этого мероприятия поручено министрам финансов.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич напоминает, что это деньги на реструктуризацию предыдущего долга: "Беларусь задолжала России денег. И Минску снова дают кредит, чтобы он смог вернуть старые долги. Это регулярная практика, которая имела место все предыдущие годы: Беларусь получала полтора-два миллиарда кредитов каждый год - большая их часть уходила на реструктуризацию. Но последние полтора года Россия прекратила давать кредиты и вообще прекратила экономические дотации, поскольку Беларусь отказалась идти по пути углубления интеграции с Россией. Но теперь протесты на улицах Минска вынудили Москву снова начать выдавать дотации своему союзнику. И эти деньги Лукашенко очень нужны".

"Это, если можно так сказать, сенсация. Неожиданно щедрый подарок, потому что даже Лукашенко рассчитывал всего на миллиард долларов. Это широкий жест Путина: вдобавок к вербальной поддержке белорусского правителя российский лидер решил поддержать его и материально. Но это и козырь для Лукашенко, который сейчас может сказать своей вертикали, своим силовикам: "Москва серьезно за нас вписалась, Москва подбросила нам денег, значит, не пропадем, продержимся этот трудный период", - считает белорусский политолог Александр Класковский.

Правда, говорит эксперт, неизвестно, что взамен мог пообещать Александр Лукашенко - разговор об этом, вероятно, велся во время закрытой части встречи.

И хотя многие эксперты обратили внимание на этот шаг Путина, не все согласны с тем, что выделение кредита значительно укрепит позиции Александра Лукашенко в Беларуси в разгар серьезного внутриполитического кризиса.

"Идет та же самая схема игры Путина и Лукашенко, которая продолжается 20 лет, с постоянными конфликтами и примирениями. Из Москвы - деньги, из Беларуси - военно-политическое сотрудничество", - считает эксперт Юрий Чаусов.

Чаусов напоминает, что в следующем году заканчивается срок соглашения об аренде Россией двух военных объектов в Беларуси: это радиоузел системы предупреждения о ракетном нападении в Ганцевичах и радиостанция Вилейка - зональный пункт связи ВМФ России. Обсуждать условия дальнейшего пребывания российских военных на этих объектах начали еще до выборов.

"Это достаточно чувствительный вопрос в двусторонних отношениях: 25 лет назад Ельцин с Лукашенко договорились списать достаточно существенные на тот момент долги Беларуси в обмен на 25-летний срок бесплатной аренды этих объектов. И я склонен считать, что этот вопрос был именно тем предложением, которое Лукашенко преподнес Путину в качестве ответа на вопрос - что же Россия получит взамен этой экономической и политической поддержке", - говорит Чаусов.

Александр Класковский считает, что в обмен на оказанную поддержку Лукашенко мог пообещать предпринять какие-то шаги, направленные на углубление интеграции, но вряд ли, если такой вопрос действительно обсуждался, Лукашенко решится сказать об этом публично: многие противники Лукашенко считают это сдачей суверенитета, а значит, подобные заявления могут усилить протестные настроения в Беларуси.

Валерий Карбалевич считает, что Лукашенко действительно мог пообещать углубление интеграции: "Но обещания Лукашенко мало что стоят. И я думаю, что Путин это хорошо понимает.

Морковка протестующим

Политологи, опрошенные Би-би-си, отметили, что во время встречи Владимир Путин первым поднял вопрос об изменениях в конституцию Беларуси. Российский президент сказал, что считает эту инициативу "логичной и своевременной".

По словам Дмитрий Пескова, Путин поддержал конституционные изменения в Беларуси. "Президент Путин поддержал инициативу президента Белоруссии Лукашенко по проведению конституционной реформы. В свою очередь президент Лукашенко подтвердил свое намерение идти по пути изменений в конституцию, сообщил о намерении организовать соответствующую рабочую структуру и запустить полноформатный процесс конституционных изменений", - сказал пресс-секретарь Путина. Он отметил, что в этот процесс никто, в том числе Москва, "никоим образом не должен вмешиваться".

Политолог Александр Класковский считает, что именно Москва может подталкивать Лукашенко к каким-то шагам в этом направлении: "Даже Кремль, я думаю, ужаснулся от той брутальности, которую силовики Лукашенко продемонстрировали в первые дни после выборов. И, скорее всего, Кремль хотел бы более цивилизованной развязки внутрибелорусского кризиса. Так что скорее всего это инициатива Кремля - затеять некое подобие конституционной реформы".

Валерий Карбалевич считает, что Путин "хочет предложить какую-то морковку протестующему обществу": "Бить, арестовывать - это понятно, но этого мало. Но мысли Путина, компромиссом должна быть конституционная реформа, а также досрочные президентские выборы. И именно к этому, насколько сейчас видно, Москва склоняет Лукашенко. Но Александр Григорьевич такого сценария не хочет и пытается выкручиваться. Сегодня Лукашенко может пообещать все. А потом, если ему удастся укрепить власть, он все эти обещания заберет назад".

Александр Класковский поддерживает это мнение: "Когда ситуация устаканится, Лукашенко почувствует себя увереннее и может сказать: знаете, ребята, мы так не договаривались, вы меня неправильно поняли. И Путин это понимает - он изучил Лукашенко, знает его как облупленного, знает, что он снова будет хитрить. И все же Кремль ставит на поддержку Лукашенко, потому что им важно, чтобы не пошатнулся авторитарный режим, чтобы по соседству с Россией не было прецедента, что улица сменила авторитарного руководителя".

Политолог Юрий Чаусов согласен с тем, что российская сторона действительно может склонять Лукашенко к преобразованиям: "Но не актуальным, а к тем, которые в перспективе могли бы стать для Москвы гарантией того, что у руля будет тот правитель, который будет соответствовать российским интересам".

С точки зрения Лукашенко, говорит Чаусов, реформирование конституции - это способ поменять все, не поменяв ничего. "Если вспомнить белорусскую историю, то в предыдущий раз Лукашенко говорил о реформах после протестов 2010 года. И с его стороны была попытка заболтать протесты, предоставив народу иллюзию, что он добился своего, что власть готова пойти на реформы".

Александр Класковский уверен, что Александр Лукашенко, который последние четверть века "постоянно подгребал под себя дополнительные полномочия", не станет вдруг раздавать их направо и налево и задумываться о демократизации системы.

"Понятно, что Лукашенко не будет менять авторитарную сущность своего режима. Да и российский режим точно так же боится политизации населения, роста гражданского общества. Так что Путин и Лукашенко в этом плане друг друга понимают. Тем не менее Кремль хочет подтолкнуть Лукашенко к комбинации методов: не только давить противников, но и хотя бы развернуть имитационный диалог. Имитационным он будет потому, что и Путин, и Лукашенко отметают возможность контактов со Светланой Тихановской".

Сама Тихановская еще утром обратилась к российскому президенту со словами: "Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом. Хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи, - то не будет иметь законной силы".

"Я склонен считать, что Кремль, конечно, будет учитывать, что есть определенный процент вероятности того, что в Беларуси действительно начнется процесс передачи власти. Но пока всерьез политически ставить на это в Кремле не будут. Протесты в Беларуси с точки зрения Кремля не являются переходом власти, это протесты народа против непопулярного правителя, - считает эксперт Юрий Чаусов. - Так что заявления оппозиции скорее направлены внутреннему электорату, чтобы продемонстрировать, что эта оппозиция не является антироссийской".

Монополия на отношения с Россией

Как и анонсировал спикер Кремля Дмитрий Песков, основная часть встречи Путина и Лукашенко прошла не просто за закрытыми дверями, но и тет-а-тет.

"Все самое интересное и самое важное для развития белорусской ситуации происходило именно во время этой части встречи, то, что находится за пределами пресс-релизов", - говорит Юрий Чаусов.

Эксперты могут только предполагать, каких именно договоренностей могли достигнуть Владимир Путин и Александр Лукашенко. Незадолго до встречи близкие к Кремлю источники агентства Bloomberg рассказывали, что, несмотря на удивление масштабом белорусских протестов, Владимир Путин не верит, что эти события приведут к свержению Лукашенко.

Источники агентства подтверждают мнение экспертов: хотя Москва не доверяет белорусскому президенту, но Кремль не готов допустить прихода к власти оппозиции путем уличных акций.

Александр Класковский считает, что Кремлю важно поддержать белорусский режим, чтобы - как это представляет Москва - не победила "цветная революция". Но это не значит, что Кремль не просчитывает альтернативные сценарии.

"Если бы на сегодня они видела какую-то устраивающую их альтернативу в Беларуси, возможно, Кремль бы уже пытался сделать на нее ставку. Но, как ни парадоксально, в Беларуси нет ярких пророссийских лидеров, в том числе потому что Лукашенко очень старательно зачищал эту поляну. Он хотел иметь монополию на отношения с Россией, не терпел никакой конкуренции", - говорит Класковский.

Москва будет принимать решения по мере поступления проблем, считает Валерий Карбалевич. Исходя из того, что белорусские власти предоставили в ОБСЕ, новая конституция должна быть принята в 2022 году - так что до выборов альтернативного лидера время есть.

"Преемник - это вопрос серьезный. Нельзя просто прислать кого-то из Москвы. Надо провести выборы. Но последние выборы уже вызвали всплеск народного недовольства. Получается, чтобы избежать народных волнений в дальнейшем нужно проводить выборы в более демократических условиях. А значит, надо искать человека, который был бы принят белорусским обществом, чтобы люди действительно за него проголосовали. А это непростая задача", - заключает Карбалевич.

Эксперты не исключают, что в перспективе Россия будет присматриваться к новым политическим фигурам, которые могли бы заменить Александра Лукашенко, но этот вариант вряд ли устроит самого белорусского президента. Класковский замечает: "Он игрок своенравный, больше всего любит власть. Думаю, он будет держаться у власти до последнего, и мы еще будем свидетелями новых серьезных трений между ним и Кремлем".