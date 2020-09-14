Правообладатель иллюстрации Александр Рюмин/ТАСС Image caption "Вы можете относиться к меньшинствам как угодно, но чего точно не стоит делать, так это бить и унижать человека только за то, что он любит не то, что любите вы, и хочет жить и чувствовать по-другому", - написал в "Инстаграме" Антон Беляев (архивный снимок)

Лидер российской инди-группы Therr Maitz Антон Беляев высказался в поддержку ЛГБТ во время своего выступления на фестивале традиционных семейных ценностей “Скрепа” в Екатеринбурге. Мероприятие организовало ультраконсервативное движение “Сорок сороков”, а Therr Maitz были его хедлайнером.

Видеозапись своего выступления, которое состоялось 12 сентября, Беляев выложил в "Инстаграме".

“Я свободно смотрю на вещи и призываю вас так же смотреть на них, - сказал музыкант со сцены под аплодисменты публики. - Любое насилие по отношению к человеку, особенно к тому, кто не похож на вас, невозможно”.

Позже, в "Инстаграме", Беляев высказался более развернуто.

“В сложившейся ситуации нельзя не высказать свою точку зрения, повторю то, что сказал со сцены. Среди моих знакомых достаточно представителей ЛГБТ-прайда, и многие из них повлияли на мою жизнь: одни помогали мне в трудных ситуациях, другие повлияли на моё мировоззрение, и я им за это благодарен, не больше и не меньше, чем всем остальным людям, что я встречал. У каждого своя история, и вы можете относиться к меньшинствам как угодно, но чего точно не стоит делать, так это бить и унижать человека только за то, что он любит не то, что любите вы, и хочет жить и чувствовать по-другому”, - написал он.

В разговоре с Би-би-си музыкант отказался как-либо комментировать свой поступок, отметив лишь, что о намерении высказаться в поддержку ЛГБТ он заранее предупредил организаторов фестиваля.

“Они очень адекватно к этому отнеслись и позволили мне это сделать”, - рассказал Беляев.

Лидер движения “Сорок сороков” и организатор “Скрепы” Андрей Кормухин назвал его слова ложью.

“Это ложь, он ни о чем не предупреждал нас. Для нас это было неожиданностью”, - сказал он Би-би-си.

Отдельное заявление о выступлении Беляева движение “Сорок сороков” опубликовало в своем телеграм-канале, в котором назвало его поступок “политической проституцией”, а его самого - “проституткой из шоу-бизнеса”.

Правообладатель иллюстрации skrepa_ru/VK.com Image caption Организаторы фестиваля "Скрепа" называют его аполитичным

“То, что он [Беляев] сделал называется политической проституцией. Мы не писали об этом вчера, думая, что это было недоразумением. Но после того, как Беляев повторил то, что сказал со сцены в своём Инстаграме, то это даёт нам право назвать Антона Беляева непорядочным человеком".

"Как обычно делается в подобных случаях порядочными людьми?! Человек, зная куда он едет выступать, на каком мероприятии, говорит организаторам, что понимает, что фестиваль аполитичный, но он хочет озвучить свою политическую позицию со сцены. Если организаторы согласны он это делает, если нет - то нет. Он же выступает не безплатно, а за деньги. В случае с Беляевым он знал куда едет, взял гонорар, никого не предупредил, и решил ещё и хайпануть за чужой счёт”, - говорится в заявлении движения (орфография и пунктуация сохранены - Би-би-си).

Недовольство фанатов

Еще до фестиваля пользователи "Инстаграма" начали оставлять в профиле Беляева комментарии, в которых критиковали решение Therr Maitz принять участие в фестивале “Скрепа” и просили их отменить выступление.

“Почему вы участвуете в Скрепе? Деньги не пахнут? Или одобряете травлю ЛГБТ?”, - написал один из пользователей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Беляев говорит, что он не знал об отношении организаторов фестиваля к ЛГБТ-сообществу

Несколько комментаторов обратили внимание, что организатор “Скрепы” - радикальное движение “Сорок сороков”.

Сам Беляев, отвечая на обвинения, написал, что их пригласили выступить на Дне семьи и что он не знал об отношении организаторов фестиваля к ЛГБТ-сообществу.

“Мы участвуем в чём то, что называется День Семьи насколько я знаю. Жаль, что у этого есть другая сторона”, - написал музыкант (пунктуация сохранена - Би-би-си).

“Значит мы обратимся к ним со сцены сегодня”, - анонсировал он свое обращение в день концерта.

“Скрепа” и “Сорок сороков”

Фестиваль традиционных семейных ценностей “Скрепа” проходил в Екатеринбурге одновременно с другим мероприятием - Ural Pride Week в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Инициаторами “Скрепы” стали православное движение “Сорок сороков” и фонд Святой Екатерины (именно последний был инициатором строительства нового храма в центре Екатеринбурга, против которого выступали местные жители).

Движение “Сорок сороков” получило известность в 2015 году, когда его активисты призывали к строительству храмов в московских парках.

В 2016-2017 годах активисты движения провели серию акций против выхода фильма “Матильда” Алексея Учителя об отношениях Николая Второго с балериной Матильдой Кшесинской. Противники фильма требовали запретить его прокат, настаивая на том, что он очерняет память Николая Второго, канонизированного РПЦ.

“Сорок сороков” известны своей непримиримой позицией по отношению к ЛГБТ-сообществу: они предлагали ввести уголовную ответственность за “пропаганду гомосексуализма и других половых извращений” и за публичную демонстрацию ЛГБТ-символики.

Помимо этого, активисты движения выступают за запрет абортов и против принятия закона о домашнем насилии.