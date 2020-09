View this post on Instagram

Екатеринбург - любовь. Спасибо! И спасибо организаторам, что привезли. Тем не менее в сложившейся ситуации нельзя не высказать свою точку зрения, повторю то, что сказал со сцены. Среди моих знакомых достаточно представителей ЛГБТ-прайда, и многие из них повлияли на мою жизнь: одни помогали мне в трудных ситуациях, другие повлияли на моё мировоззрение, и я им за это благодарен, не больше и не меньше, чем всем остальным людям, что я встречал. У каждого своя история и вы можете относится к меньшинствам как угодно, но чего точно не стоит делать, так это бить и унижать человека только за то, что он любит не то, что любите вы, и хочет жить и чувствовать по-другому. Иногда это сложно, но найдите в себе силы. Пускай это станет #традицией) P.S. Нам порой сложно разобраться в нюансах и вовремя сформировать мнение, но позиция у нас есть, и так будет всегда. Спасибо, что понимаете это и цените.