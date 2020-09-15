Парфюмерный бренд Jo Malone извинился перед Джоном Бойегой за рекламу, в которой его заменили на китайского актера

  • 15 сентября 2020
Джон Бойега Правообладатель иллюстрации PA Media

Британская парфюмерная компания Jo Malone публично извинилась перед чернокожим актером Джоном Бойегой за то, что пересняла для китайского рынка его авторский рекламный ролик и заменила его на китайского актера.

Британский актер нигерийского происхождения Джон Бойега, известный по роли Флинна в нескольких фильмах из серии "Звездные войны", в 2019 году был назван первым мужчиной, ставшим глобальным амбассадором этого бренда.

"Мы приносим свои глубокие извинения за то, что с нашей стороны явилось ошибкой в переработке для локального рынка кампании Джона Бойеги", - сказано в заявлении компании.

Речь идет о рекламном ролике под названием London Gent ("Лондонский джентльмен"), который Бойега сам написал, поставил и снялся в главной роли. В нем фигурирует целый ряд товаров Jo Malone - от ароматических свечей до одеколонов и духов.

Местом действия был выбран его родной район Лондона Пэкхем. Это один из наиболее мультикультурных районов британской столицы, и в коротком видео фигурируют представители разных национальностей, в том числе друзья и родственники Бойеги.

Однако в переснятом для китайского рынка ролике с тем же сюжетом Бойега заменен на китайского актера Лю Хаожаня, все чернокожие герои также заменены.

В своем заявлении, опубликованном изданием T Hollywood Reporter, компания пишет: "Джон - потрясающий актер с колоссальным личным видением и целеустремленностью. Концепция этого видеоролика была основана на личных воспоминаниях Джона, и ее нельзя было копировать. Несмотря на то, что мы тут же предприняли меры и изъяли местную версию из своей рекламной кампании, мы понимаем, что это причинило боль и огорчение".

"Мы уважаем Джона и оказываем поддержку своим партнерам и поклонникам. Мы как бренд воспринимаем это как серьезную ошибку и сделаем все возможное, чтобы извлечь урок на будущее" - заявила компания Jo Malone.

Эту фирму основала британская парфюмер Джо Малоне, назвав ее собственным именем. Но с 1999 года она не владеет компанией.

Как пишет Hollywood Reporter, Бойега не был поставлен в известность о том, что компания пересняла его ролик, и узнал об этом из "Твиттера".

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Image caption Справа - оригинальный постер к фильму "Звездные войны: Пробуждение силы". Слева - китайский вариант

Актер не впервые пострадал от купюр, сделанных для китайского рынка.

В 2016 году компания Disney продемонстрировала новую версию рекламного постера фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015) , сделанную специально для Китая, где герой Финн, которого сыграл Бойега, был уменьшен в размере и перемещен с видного места.

Как раз в начале сентября 28-летний актер публично призвал кинокомпании прекратить "задвигать чернокожих актеров".

Многие ведущие деятели культуры и искусства, включая Джордана Пила и Джоан Роулинг, высоко оценили его эмоциональную речь, сказанную этим летом на протесте "Жизни черных важны".

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