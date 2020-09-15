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Британская парфюмерная компания Jo Malone публично извинилась перед чернокожим актером Джоном Бойегой за то, что пересняла для китайского рынка его авторский рекламный ролик и заменила его на китайского актера.

Британский актер нигерийского происхождения Джон Бойега, известный по роли Флинна в нескольких фильмах из серии "Звездные войны", в 2019 году был назван первым мужчиной, ставшим глобальным амбассадором этого бренда.

"Мы приносим свои глубокие извинения за то, что с нашей стороны явилось ошибкой в переработке для локального рынка кампании Джона Бойеги", - сказано в заявлении компании.

Речь идет о рекламном ролике под названием London Gent ("Лондонский джентльмен"), который Бойега сам написал, поставил и снялся в главной роли. В нем фигурирует целый ряд товаров Jo Malone - от ароматических свечей до одеколонов и духов.

Местом действия был выбран его родной район Лондона Пэкхем. Это один из наиболее мультикультурных районов британской столицы, и в коротком видео фигурируют представители разных национальностей, в том числе друзья и родственники Бойеги.

Однако в переснятом для китайского рынка ролике с тем же сюжетом Бойега заменен на китайского актера Лю Хаожаня, все чернокожие герои также заменены.

В своем заявлении, опубликованном изданием T Hollywood Reporter, компания пишет: "Джон - потрясающий актер с колоссальным личным видением и целеустремленностью. Концепция этого видеоролика была основана на личных воспоминаниях Джона, и ее нельзя было копировать. Несмотря на то, что мы тут же предприняли меры и изъяли местную версию из своей рекламной кампании, мы понимаем, что это причинило боль и огорчение".

"Мы уважаем Джона и оказываем поддержку своим партнерам и поклонникам. Мы как бренд воспринимаем это как серьезную ошибку и сделаем все возможное, чтобы извлечь урок на будущее" - заявила компания Jo Malone.

Эту фирму основала британская парфюмер Джо Малоне, назвав ее собственным именем. Но с 1999 года она не владеет компанией.

Как пишет Hollywood Reporter, Бойега не был поставлен в известность о том, что компания пересняла его ролик, и узнал об этом из "Твиттера".

Правообладатель иллюстрации WEIBO Image caption Справа - оригинальный постер к фильму "Звездные войны: Пробуждение силы". Слева - китайский вариант

Актер не впервые пострадал от купюр, сделанных для китайского рынка.

В 2016 году компания Disney продемонстрировала новую версию рекламного постера фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015) , сделанную специально для Китая, где герой Финн, которого сыграл Бойега, был уменьшен в размере и перемещен с видного места.

Как раз в начале сентября 28-летний актер публично призвал кинокомпании прекратить "задвигать чернокожих актеров".

Многие ведущие деятели культуры и искусства, включая Джордана Пила и Джоан Роулинг, высоко оценили его эмоциональную речь, сказанную этим летом на протесте "Жизни черных важны".