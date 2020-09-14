Правообладатель иллюстрации U.S. Navy photo/Corwin M. Colbert Image caption Sea Hunter - один из безэкипажных надводных кораблей среднего класса, который тестируют ВМС США

В начале 2021 года США собираются провести военные учения, в которых будут принимать участие беспилотные и безэкипажные устройства. Это первые подобные учения в мире.

Учения будут называться "Учебно-боевая задача флота" (Fleet Battle Problem). В них будут задействованы безэкипажные и беспилотные аппараты в воздухе, надводной и подводной части.

О таких планах рассказал на ежегодной конференции Международной ассоциации беспилотных систем (AUVSI) начальник морского штаба Тихоокеанского флота США контр-адмирал Роберт Гоше.

Эти аппараты уже находятся на Тихоокеанском флоте США. Речь идет о новейших морских надводных и подводных кораблях и воздушных дронах.

По словам Гоше, особенности и специфика боевых действий с применением беспилотных систем еще прорабатываются, но ВМС уделяют самое надлежащее внимание таким аппаратам во всех средах.

"Мы не проработали пока все детали. Я знаю, там будет важен аспект управления и контроля, когда мы будем смотреть, какая схема управления и контроля лучше работает", - цитирует слова Гоше издание Sea Power Magazine. По его словам, во время учений военные будут пытаться определить, насколько эти аппараты могут быть автономными, как ими лучше управлять с берега или с моря.

Как рассказал Русской службе Би-би-си эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник, военная промышленность США в настоящее время переживает своего рода бум строительства безэкипажных морских систем, разработкой которых разные компании активно начали заниматься раньше.

Морские беспилотники

8 сентября Исследовательская служба Конгресса США опубликовала доклад о больших подводных и надводных безэкипажных аппаратах, которые разрабатываются для ВМС США.

В докладе говорится, что ВМС в 2021 финансовом году планируют получить три типа безэкипажных кораблей - большие надводные безэкипажные корабли (Large Unmanned Surface Vehicles - LUSV), средние (Medium Unmanned Surface Vehicles - MUSV) и сверхбольшие подводные (Extra-Large Unmanned Undersea Vehicles XLUUV).

ВМС запрашивает 579,9 млн долларов на финансирование исследований и разработок в том же финансовом году для этих аппаратов и связанных с ними технологий. Такие корабли могут действовать полностью без экипажа или с ограниченной командой на борту.

При этом в описании "большого надводного безэкипажного корабля" говорится, что его длина составляет от 60 до 90 метров. Для сравнения, 90 метров - это длина по ватерлинии российского корвета "Стерегущий", сравнительно небольшого боевого кораблч для действий в ближней морской зоне. 60-метровая длина соответствует скорее классу катеров.

Правообладатель иллюстрации Vitaly Nevar/TASS Image caption Длина российского корвета "Стерегущий" по ватерлинии - 90 метров

Средние беспилотники могут быть длиной до 60 метров. В задачу таких кораблей могут входить разведка, патрулирование или радиоэлектронная борьба.

Что касается крупных подводных аппаратов, то первые пять из них уже были профинансированы, их строительством занимается корпорация Boeing. Аппараты называются Orca и основаны на прототипе Echo Voyager, разработанном корпорацией.

На сайте компании об этом аппарате говорится только в общих чертах. Не указывается даже назначение. По информации Boeing, их Echo Voyager будет способен действовать "из порта", то есть ему не нужен сопровождающий корабль, а автономность составляет несколько месяцев.

Зачем нужны эти аппараты?

О том, как ВМС США собираются применять подобные системы, говорить пока рано - одна из главных целей этих учений, собственно, понять, что можно сделать с такими аппаратами.

Илья Крамник считает, что они будут более полезны в прибрежных водах, что, в общем, соответствует целям тихоокеанского флота США, потенциальным противником которого является, прежде всего, Китай.

При этом такие аппараты, по мнению эксперта, скорее будут не полностью автономными, но действовать в тесной связи с большими кораблями с экипажем - фрегатами, корветами и так далее.

Правообладатель иллюстрации U.S. Navy photo/Bill Mesta Image caption Беспилотный катер во время испытаний в ВМС США. Он используется для борьбы с минами

"Когда у нас эсминец будет иметь перед собой пять-шесть безэкипажных катеров, он сможет лучше контролировать обстановку и, соответственно, более эффективно применять оружие. Это повысит и его собственную эффективность и защищенность - он сможет и загодя видеть приближение потенциальных угроз, и, соответственно, его будет самого труднее обнаружить, поскольку ему уже не будет необходимости применять собственные средства обнаружения, как он это делает сейчас", - сказал Илья Крамник.

Российский "Посейдон"

В России известно как минимум об одной разработке безэкипажного подводного аппарата. О нем рассказал в своем ставшем знаменитым выступлении перед Федеральным собранием в 2018 году президент России Владимир Путин.

Среди прочих видов вооружений Путин упомянул о беспилотном атомном подводном аппарате, который впоследствии назвали "Посейдон".

О разработке в России подводного беспилотного аппарата сообщалось и ранее, но тогда фигурировало другое название изделия - "Статус 6".

В отличие от боинговского аппарата Orca, "Посейдон" действует с материнского подводного корабля. При этом он оснащен ядерной энергетической установкой, что делает радиус его действия практически неограниченным.

Один из вариантов его применения - доставка к месту подрыва ядерного боезаряда. В таком случае его можно считать стратегической ядерной торпедой.

По словам Ильи Крамника, в России больших проектов надводных безэкипажных средств нет, как нет их и в Китае: "возможно, в России просто ждут, чтобы американцы показали какой-то результат и на основе этого результата решить, стоит или не стоит выделять на это средства".

"Конгресс озаботился тем, что технические средства в виде самих безэкипажных кораблей развиваются слишком быстро без подтвержденной гарантии их надежности и стратегии использования. В ответ на эту претензию законодателей, которая чревата прекращением финансирования, флот решил провести серию проверок, а заодно разработать комплексную стратегию использования всех беспилотников - будь то летающие аппараты, безэкипажные подводные или надводные [средства]", - отмечает Крамник.