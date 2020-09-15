Дайджест: Навальный намерен вернуться. Москва пока ставит на Лукашенко.
NYT: Навальный намерен вернуться в Россию
Как пишет газета New York Times со ссылкой на анонимного представителя органов безопасности Германии, Алексей Навальный при встрече с представителем германской прокуратуры подтвердил свое желание вернуться в Россию и отверг предложение российских властей о совместном расследовании произошедшего с ним.
Навальный был долгое время в коме, и, как пишет газета, не было ясности, в каком состоянии он из нее выйдет. Однако, сообщает NYT, он полностью пришел в сознание и у него ясный ум.
Клиника "Шарите" подтверждает, что состояние Алексея Навального продолжает улучшаться: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Навальный может ненадолго вставать с кровати.
Германия рассматривает различные варианты санкций в связи с отравлением Навального, в том числе запрет на въезд и замораживание банковских активов отдельных лиц. Берлин рассчитывает на поддержку стран Евросоюза.
"Мы хотим, чтобы это был европейский режим санкций, демонстрирующий, что речь идет о наших ценностях в ситуации, когда отравлен ведущий оппозиционный политик", - цитирует газета высокопоставленного представителя германских спецслужб, участвующего в этих дискуссиях.
Правительство Германии в понедельник заявило о том, что наличие яда из группы "Новичок" в организме Навального подтвердили исследования независимых лабораторий Франции и Швеции.
В понедельник же Макрон в телефонной беседе с Путиным заявил, что Франция разделяет выводы ЕС об отравлении Навального веществом из группы "Новичок". Путин в ответ заявил о неуместности голословных, по его словам, обвинений в адрес российского руководства. .
"Один на один": о чем говорили в Сочи Путин и Лукашенко?
Путин и Лукашенко встретились в Сочи. Российский президент подтвердил свою поддержку режиму Лукашенко и сообщил, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.
Путин повторил, что рассматривает Беларусь как ближайшего союзника. При этом, по его словам, белорусы должны сами разобраться в сложившейся ситуации. Он поддержал идею принятия новой конституции Беларуси.
Как подчеркивают наблюдатели, самая важная часть беседы прошла один на один за закрытыми дверями.
Это была первая личная встреча Путина и Лукашенко после начала массовых протестов в Беларуси.
Основная соперница Лукашенко на выборах в августе Светлана Тихановская выразила сожаление о том, что Путин решил "вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом".
- "Путин знает Лукашенко как облупленного". О чем говорили лидеры России и Беларуси за закрытыми дверями
Израиль подпишет договоры с ОАЭ и Бахрейном
В Вашингтоне, в Белом доме состоится церемония подписания договоров о нормализации отношений между Израилем и двумя арабскими странами - ОАЭ и Бахрейном.
Посредником при заключении этих договоров выступили Соединенные Штаты. Этот шаг знаменует важный сдвиг в отношениях между Израилем и его ближневосточными соседями и может принести всем сторонам большие политические и экономические выгоды.
Палестинское руководство на Западном берегу Иордана, возмущенное, как оно считает, предательством интересов своего народа со стороны этих двух арабских стран, призвало к проведению в Рамалле акции протеста против нормализации отношений с Израилем.
Активисты Гонконга предстанут перед судом
Более десяти активистов продемократического движения в Гонконге, среди которых Джошуа Вонг и известный издатель и диссидент Джимми Лай, во вторник предстанут перед судом.
Им предъявлены обвинения в незаконных массовых акциях после того, как они приняли участие в ежегодной акции памяти событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В 1989 году на этой площади власти жестоко подавили студенческие выступления.
FT: Лукашенко в гостях у "старшего брата"
Бывший председатель колхоза попытался очаровать и задобрить Путина, пишет Financial Times по поводу встречи президентов России и Беларуси, состоявшейся в Сочи.
"Настоящий друг познается в беде, говорю это совершенно искренне, - признался Лукашенко своему "старшему брату". - Хочу не только поблагодарить вас за выполнение ваших обещаний, что само собой разумеется, но и за то, как вы лично и все русские, кто помог нам после выборов, благородно повели себя".
Благодарить было за что: Владимир Путин пообещал предоставить Беларуси кредит на полтора миллиарда долларов, пообещал оказать поддержку в вопросе обеспечения безопасности. Путин, пишет газета, сказал, что Россия будет проводить совместные военные учения с Беларусью "практически каждый месяц" .
По мнению Financial Times, это самый ясный пока признак того, что Москва готова применить силу, чтобы не допустить революции в соседнем государстве.
Нынешние заигрывания Лукашенко с Москвой заметно контрастируют с его прошлогодними заявлениями, замечает газета, когда при напоминании Путина о необходимости дальнейшей интеграции двух стран Лукашенко вдруг вспомнил, что Беларусь проводит независимый курс и даже позволил себе намекнуть, что некие кукловоды из Москвы ратуют за его устранение от власти.
Однако последние события в Беларуси заставили его резко изменить курс, и теперь уже Лукашенко предупреждает Москву, что его падение может поднять сходную волну протеста и в России.
Несмотря на то, что Лукашенко заявил недавно, что уйдет, только если его убьют, Москва надеется на появление преемника. Газета цитирует белорусского политолога Артема Шрайбмана, считающего, что Россия будет, хоть и неохотно, но поддерживать Лукашенко в отсутствие приемлемого преемника.
"Белорусские власти настойчиво отсекают голову у оппозиции, - говорит Шрайбман. - Как только появляется какое-то подобие руководящей структуры, их тут же депортируют или сажают в тюрьму. И это усложняет ситуацию для России, поскольку, если вы хотите перенаправить свою политику, нужно знать, на кого?"
Politico: американцы на МиГах с калашами
Политтехнологи избирательной кампании Дональда Трампа разместили в социальных сетях рекламный постер с призывом поддержать американских солдат.
Все бы ничего, но, как заметило американское издание Politico, на постере изображены российские МиГи и автомат Калашникова.
"Это точно МиГ-29, - подтвердил изданию авиаконструктор Пьер Спрей, участвовавший в разработке самолетов F-16 и A-10 для ВВС США".
"Рад видеть, что и этот истребитель поддерживает наши войска", - язвительно заметил Спрей.
Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов также отметил, что на коллаже действительно изображены российские истребители, и как минимум один из солдат вооружен АК-74.
Рекламный пост, появившийся в сетях еще 8 сентября, разместило одно из подразделений избирательного штаба 45-го президента США и Национального комитета Республиканской партии под названием "Комитет Трамп: Сделаем Америку снова великой".
Средства, собранные этим комитетом в виде отчислений за рекламу и пожертвований в социальных сетях, перечисляются избирательному штабу Трампа.
Как выяснило издание Politico, изображение было взято из банка рекламных коллажей Shutterstock.com, и сопровождалось подписью: "Силуэты солдат и самолетов на фоне закатного неба". Создатель оригинального постера, по его собственному утверждению, живет в Андорре.
Есть ли жизнь в облаках Венеры?
Ученые обнаружили в атмосфере Венеры редкое химическое соединение, которое может свидетельствовать о существовании жизни.
О братьях по разуму речь не идет, но бесцветный ядовитый газ фосфин теоретически может быть продуктом жизнедеятельности микроорганизмов.
Этот газ крайне редко встречается в природных условиях, а на Венере обнаружены значительные его запасы.
Раскололся один из крупнейших ледников Гренландии
От ледника 79N, крупнейшего из оставшихся арктических шельфовых ледников Гренландии, откололся массив льда площадью около 110 кв. км.
Ледник серьезно пострадал еще в 2019 году, покрывшись глубокими трещинами. В этом году ситуацию еще больше усугубило теплое лето.
По словам ученых - это очередное свидетельство быстрых климатических изменений, происходящих в Гренландии и во всем мире.
Что мы знаем о новом премьере Японии?
Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Сугу - ветеран политики. Ему 71 годб и хотя он не считается особо энергичным и страстным политиком, зато имеет репутацию практичного эффективного работника.
Суга не слишком опытен в вопросах внешней политики, впрочем, никто не ожидает он него каких-то радикальных перемен и нового внешнеполитического курса.
При этом многие задаются вопросом, какой оборот примет диалог между Токио и Москвой при новом кабинете, если учесть, что спор вокруг Курильских островов считается важным вопросом в повестке двух стран.
Найдите отличие...
У президентов России и Беларуси много общего, взять хотя бы тот факт, что оба бессменно (если не считать тактической рокировки Путина с Медведевым) руководят уже больше 20 лет.
Цели и задачи у них тоже во многом схожие - в первую очередь, как и дальше удержаться у власти.
Однако это вовсе не значит, что они находятся в одинаковом положении, у них даже бывают разногласия.
Дайджест готовили Александр Баранов и Леонид Лунеев
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