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NYT: Навальный намерен вернуться в Россию

Как пишет газета New York Times со ссылкой на анонимного представителя органов безопасности Германии, Алексей Навальный при встрече с представителем германской прокуратуры подтвердил свое желание вернуться в Россию и отверг предложение российских властей о совместном расследовании произошедшего с ним.

Навальный был долгое время в коме, и, как пишет газета, не было ясности, в каком состоянии он из нее выйдет. Однако, сообщает NYT, он полностью пришел в сознание и у него ясный ум.

Клиника "Шарите" подтверждает, что состояние Алексея Навального продолжает улучшаться: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Навальный может ненадолго вставать с кровати.

Германия рассматривает различные варианты санкций в связи с отравлением Навального, в том числе запрет на въезд и замораживание банковских активов отдельных лиц. Берлин рассчитывает на поддержку стран Евросоюза.

"Мы хотим, чтобы это был европейский режим санкций, демонстрирующий, что речь идет о наших ценностях в ситуации, когда отравлен ведущий оппозиционный политик", - цитирует газета высокопоставленного представителя германских спецслужб, участвующего в этих дискуссиях.

Правительство Германии в понедельник заявило о том, что наличие яда из группы "Новичок" в организме Навального подтвердили исследования независимых лабораторий Франции и Швеции.

В понедельник же Макрон в телефонной беседе с Путиным заявил, что Франция разделяет выводы ЕС об отравлении Навального веществом из группы "Новичок". Путин в ответ заявил о неуместности голословных, по его словам, обвинений в адрес российского руководства. .

"Один на один": о чем говорили в Сочи Путин и Лукашенко?

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Путин и Лукашенко встретились в Сочи. Российский президент подтвердил свою поддержку режиму Лукашенко и сообщил, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.

Путин повторил, что рассматривает Беларусь как ближайшего союзника. При этом, по его словам, белорусы должны сами разобраться в сложившейся ситуации. Он поддержал идею принятия новой конституции Беларуси.

Как подчеркивают наблюдатели, самая важная часть беседы прошла один на один за закрытыми дверями.

Это была первая личная встреча Путина и Лукашенко после начала массовых протестов в Беларуси.

Основная соперница Лукашенко на выборах в августе Светлана Тихановская выразила сожаление о том, что Путин решил "вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом".

Израиль подпишет договоры с ОАЭ и Бахрейном

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В Вашингтоне, в Белом доме состоится церемония подписания договоров о нормализации отношений между Израилем и двумя арабскими странами - ОАЭ и Бахрейном.

Посредником при заключении этих договоров выступили Соединенные Штаты. Этот шаг знаменует важный сдвиг в отношениях между Израилем и его ближневосточными соседями и может принести всем сторонам большие политические и экономические выгоды.

Палестинское руководство на Западном берегу Иордана, возмущенное, как оно считает, предательством интересов своего народа со стороны этих двух арабских стран, призвало к проведению в Рамалле акции протеста против нормализации отношений с Израилем.

Активисты Гонконга предстанут перед судом

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Более десяти активистов продемократического движения в Гонконге, среди которых Джошуа Вонг и известный издатель и диссидент Джимми Лай, во вторник предстанут перед судом.

Им предъявлены обвинения в незаконных массовых акциях после того, как они приняли участие в ежегодной акции памяти событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В 1989 году на этой площади власти жестоко подавили студенческие выступления.

FT: Лукашенко в гостях у "старшего брата"

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Бывший председатель колхоза попытался очаровать и задобрить Путина, пишет Financial Times по поводу встречи президентов России и Беларуси, состоявшейся в Сочи.

"Настоящий друг познается в беде, говорю это совершенно искренне, - признался Лукашенко своему "старшему брату". - Хочу не только поблагодарить вас за выполнение ваших обещаний, что само собой разумеется, но и за то, как вы лично и все русские, кто помог нам после выборов, благородно повели себя".

Благодарить было за что: Владимир Путин пообещал предоставить Беларуси кредит на полтора миллиарда долларов, пообещал оказать поддержку в вопросе обеспечения безопасности. Путин, пишет газета, сказал, что Россия будет проводить совместные военные учения с Беларусью "практически каждый месяц" .

По мнению Financial Times, это самый ясный пока признак того, что Москва готова применить силу, чтобы не допустить революции в соседнем государстве.

Нынешние заигрывания Лукашенко с Москвой заметно контрастируют с его прошлогодними заявлениями, замечает газета, когда при напоминании Путина о необходимости дальнейшей интеграции двух стран Лукашенко вдруг вспомнил, что Беларусь проводит независимый курс и даже позволил себе намекнуть, что некие кукловоды из Москвы ратуют за его устранение от власти.

Однако последние события в Беларуси заставили его резко изменить курс, и теперь уже Лукашенко предупреждает Москву, что его падение может поднять сходную волну протеста и в России.

Несмотря на то, что Лукашенко заявил недавно, что уйдет, только если его убьют, Москва надеется на появление преемника. Газета цитирует белорусского политолога Артема Шрайбмана, считающего, что Россия будет, хоть и неохотно, но поддерживать Лукашенко в отсутствие приемлемого преемника.

"Белорусские власти настойчиво отсекают голову у оппозиции, - говорит Шрайбман. - Как только появляется какое-то подобие руководящей структуры, их тут же депортируют или сажают в тюрьму. И это усложняет ситуацию для России, поскольку, если вы хотите перенаправить свою политику, нужно знать, на кого?"

Politico: американцы на МиГах с калашами

Правообладатель иллюстрации TRUMP MAKE AMERICA GREAT AGAIN COMITTEE

Политтехнологи избирательной кампании Дональда Трампа разместили в социальных сетях рекламный постер с призывом поддержать американских солдат.

Все бы ничего, но, как заметило американское издание Politico, на постере изображены российские МиГи и автомат Калашникова.

"Это точно МиГ-29, - подтвердил изданию авиаконструктор Пьер Спрей, участвовавший в разработке самолетов F-16 и A-10 для ВВС США".

"Рад видеть, что и этот истребитель поддерживает наши войска", - язвительно заметил Спрей.

Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов также отметил, что на коллаже действительно изображены российские истребители, и как минимум один из солдат вооружен АК-74.

Рекламный пост, появившийся в сетях еще 8 сентября, разместило одно из подразделений избирательного штаба 45-го президента США и Национального комитета Республиканской партии под названием "Комитет Трамп: Сделаем Америку снова великой".

Средства, собранные этим комитетом в виде отчислений за рекламу и пожертвований в социальных сетях, перечисляются избирательному штабу Трампа.

Как выяснило издание Politico, изображение было взято из банка рекламных коллажей Shutterstock.com, и сопровождалось подписью: "Силуэты солдат и самолетов на фоне закатного неба". Создатель оригинального постера, по его собственному утверждению, живет в Андорре.

Есть ли жизнь в облаках Венеры?

Правообладатель иллюстрации J. Greaves / Cardiff University Image caption Ученые давно подозревали, что в атмосфере Венеры могут жить бактерии

Ученые обнаружили в атмосфере Венеры редкое химическое соединение, которое может свидетельствовать о существовании жизни.

О братьях по разуму речь не идет, но бесцветный ядовитый газ фосфин теоретически может быть продуктом жизнедеятельности микроорганизмов.

Этот газ крайне редко встречается в природных условиях, а на Венере обнаружены значительные его запасы.

Раскололся один из крупнейших ледников Гренландии

Правообладатель иллюстрации Copernicus Data/ESA/Sentinel-2B Image caption Лед разрушается и сверху, и снизу

От ледника 79N, крупнейшего из оставшихся арктических шельфовых ледников Гренландии, откололся массив льда площадью около 110 кв. км.

Ледник серьезно пострадал еще в 2019 году, покрывшись глубокими трещинами. В этом году ситуацию еще больше усугубило теплое лето.

По словам ученых - это очередное свидетельство быстрых климатических изменений, происходящих в Гренландии и во всем мире.

Что мы знаем о новом премьере Японии?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ёсихидэ Суга не слишком опытен в вопросах внешней политики, но считается в Японии безупречным и эффективным работником

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Сугу - ветеран политики. Ему 71 годб и хотя он не считается особо энергичным и страстным политиком, зато имеет репутацию практичного эффективного работника.

Суга не слишком опытен в вопросах внешней политики, впрочем, никто не ожидает он него каких-то радикальных перемен и нового внешнеполитического курса.

При этом многие задаются вопросом, какой оборот примет диалог между Токио и Москвой при новом кабинете, если учесть, что спор вокруг Курильских островов считается важным вопросом в повестке двух стран.

Найдите отличие...

У президентов России и Беларуси много общего, взять хотя бы тот факт, что оба бессменно (если не считать тактической рокировки Путина с Медведевым) руководят уже больше 20 лет.

Цели и задачи у них тоже во многом схожие - в первую очередь, как и дальше удержаться у власти.

Однако это вовсе не значит, что они находятся в одинаковом положении, у них даже бывают разногласия.

Media playback is unsupported on your device "У этих господ бревно в глазу": история отношений Путина и Лукашенко

Дайджест готовили Александр Баранов и Леонид Лунеев

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