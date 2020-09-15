МИД заявил, что без проб Навального нельзя завести уголовное дело. Так ли это?

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Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наличие клинических проб Алексея Навального необходимо для завершения доследственной проверки в России. Права ли она, и может ли российское следствие завести уголовное дело без материалов из Германии?

Позиции сторон

"Запрошенные [у Германии] пробы необходимы для завершения доследственной проверки, проводимой российскими правоохранительными органами по фактам заболевания и госпитализации Навального, срок которой был продлен до 20 сентября. Согласно российскому законодательству, она является непременным условием для возможного возбуждения уголовного дела, поскольку следов отравления по итогам обследования пациента врачами в Омске 21-го и 22 августа обнаружено не было", - сказала в понедельник Захарова в телепрограмме "60 минут" (цитата по ТАСС).

Предложение главы МИД Германии Хайко Мааса обращаться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с запросами о Навальном Захарову не устроило.

"Извините, это просто какая-то настоящая отговорка. Это если говорить мягко. Но учитывая тот резонанс и ту остроту вопроса, которые мы сейчас все наблюдаем, честно говоря, хочется подобрать уже выражения и покрепче. Потому что так нельзя", - сказала она.

Накануне правительство Германии объявило о том, что эксперты из Франции и Швеции подтвердили немецкую версию об отравлении Навального химическим нервным агентом из группы "Новичок". Президент Франции Эммануэль Макрон заявил российскому президенту Владимиру Путину, что его страна разделяет выводы об отравлении "Новичком".

Российские власти и врачи последовательно отвергали эту версию. Генпрокуратура России запрашивала информацию о состоянии Навального, в том числе о результатах анализов. Накануне российская прокуратура объявила об отправке дополнительного запроса с просьбой предоставить объяснения лечащих врачей из клиники "Шарите", информации и копий документов, касающихся лечения и обследования политика. Россия требует конкретных фактов от германской стороны, заявила Захарова.

Немецкие власти заявляли, что просьба о правовом содействии может быть удовлетворена только в случае согласия самого Навального.

Клиника "Шарите" накануне заявила, что Навальному стало лучше. Он сам согласовывал заявление о его состоянии. Газета New York Times во вторник пишет, что политик не заинтересован в том, чтобы Германия приняла предложение России о проведении совместного расследования.

"Господин Навальный, - пишет газета, ссылаясь на свои источники, - в разговоре с немецким прокурором отказался сотрудничать в свете российского предложения к Германии о совместном расследовании его дела, сообщил представитель службы безопасности".

Права ли Захарова?

Согласно статье 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ, поводом для возбуждения уголовного дела служат заявление о преступлении, которое соратники Навального подавали еще 20 августа, когда политику стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.

Кроме того, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Таким образом, УПК позволяет заводить уголовное дело в ситуации с Навальным, даже если немецкие врачи и он сам против передачи информации российских следователям, которые соратники политика не доверяют, считая, что власти хотят скрыть факт умышленного отравления.

Президиум Верховного суда РФ постановил, что в уголовно-процессуальном законе отсутствует требование об обязательности выяснения уже на стадии возбуждения уголовного дела "всех обстоятельств происшедшего события, содержащего признаки преступления".

Достаточно установить факт, указывающий на наличие признаков преступления, а выяснять его обстоятельства и искать виновных в его совершении нужно после возбуждения уголовного дела в ходе предварительного расследования, следовало из постановления суда.

И еще: в УПК вообще нет понятия "доследственная проверка".

Конституционный суд России при этом разъяснял, что актом возбуждения уголовного дела начинается публичное уголовное преследование от имени государства в связи с совершенным преступным деянием и создаются правовые основания для последующих процессуальных действий органов дознания, предварительного следствия и суда. О том, что для совместного расследования необходимо уголовное дело, ранее заявляла и немецкая сторона.

Басманный суд Москвы 4 сентября оставил без удовлетворения жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета России по заявлению об отравлении Навального. Соратники политика обжаловали это решение в Мосгорсуде. Рассмотрение их жалобы назначено на 28 сентября.

Юристы ФБК добиваются возбуждения дело по статья 30 УК РФ ("Покушение на преступление"), 105 УК РФ ("Убийство") и 277 УК РФ ("Посягательство на жизнь общественного деятеля"). СКР направил его для проверки в свое западно-сибирское управление на транспорте.

Что говорили эксперты

Эксперты также считают, что в России должно быть возбуждено уголовное дело.

Для уголовного расследования за пределами страны оснований пока нет, ведь отравление оппозиционера нельзя назвать преступлением против человечности или военным преступлением, говорил Би-би-си доцент департамента международного права Высшей школы экономики Глеб Богуш.

Богуш считает достаточными обстоятельства болезни Навального для возбуждения уголовного дела по факту покушения на жизнь. Это, по его словам, стремительное ухудшение состояния здоровья здорового человека, симптомы отравления нейропаралитическими ядами вкупе с информацией из лабораторий Германии, оснащенных современным оборудованием при отсутствии внятной альтернативной версии состояния больного.

Как сообщала российская прокуратура, запрос в Германию был направлен на основании Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам. Согласно конвенции, государства должны помогать друг другу в "вопросах уголовного преследования за преступления".

Германия должна выполнять по запросу России "поручения, касающиеся уголовных дел". Для "передачи вещественных доказательств, материалов или документов" Россия должна указать "определение преступления" с "кратким изложением фактов". Иными словами, обратиться к Берлину с запросом о правовой помощи Москвы может лишь в рамках проведения собственного расследования, которым доследственная проверка не является.

"При отсутствии уголовного дела возможность получения правовой помощи вызывает сомнение", - говорил Би-би-си руководитель международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев.