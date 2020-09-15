Коронавирус: мир отброшен на 20 лет назад, надежда - на нанотела из Калифорнии
Пандемия Covid-19 отбросила мир назад в развитии на 20 лет, говорят в фонде Билла Гейтса. Мир катастрофически не готов к еще одной пандемии нового вируса, говорят в структуре ВОЗ и Всемирного банка. Но есть и хорошие новости: в Калифорнии синтезировали искусственную белковую молекулу, которая может оказаться эффективным средством от Covid-19.
Количество заразившихся коронавирусом Covid-19 на планете приближается к 30 миллионам. Количество летальных исходов с начала пандемии - 929 тыс. человек. Выздоровели около 30 миллионов человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.
Вперед в прошлое
Пандемия Covid-19 отбросила мир назад в развитии, и теперь эксперты спорят, на сколько лет. В большом ежегодном докладе, выпущенном в понедельник Фондом Билла и Мелинды Гейтс, речь идет о 20 годах.
В документе говорится, что несколько месяцев пандемии фактически отменили результаты, которых международные организации добивались годами. Количество людей, живущих в крайней нищете, за это время выросло на семь процентов.
Кроме того количество вакцинируемых от других болезней людей на планете упало на уровни 1990-х годов.
"Взаимно усугубляющие катастрофы" - так лучше всего описать пандемию Covid-19. Сначала появился сам вирус, потом правительства начали перераспределять ресурсы, чтобы с ним бороться, а затем люди перестали ходить к врачам из боязни заразиться: все это - элементы полноценной катастрофы в секторе здравоохранения", - говорится в докладе.
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Несмотря на все это, сам Гейтс уверен, что упущенное можно наверстать за два-три года при условии, что воскреснет индустрия туризма, а Всемирный банк предоставит пострадавшим странам кредиты на восстановление.
В беседе с Би-би-си Гейтс также добавил, что его беспокоят возникшие в связи с Covid-19 теории заговора. Одна из них гласит, что сам Гейтс использует пандемию как предлог, чтобы под видом вакцинации внедрять людям микрочипы.
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Еще один пессимистичный доклад сегодня был выпущен Глобальным советом по мониторингу готовности - совместной структурой Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка.
Организация, которая отслеживает, готов ли мир к новым эпидемиям, во вторник констатировала, что возможности возникновения новых вирусов, наподобие Covid-19, сегодня почти не уделяют внимания.
Нанотела из Калифорнии помогут бороться с вирусом
Ученым из Университета Калифорнии в Сан-Франциско удалось создать белковую молекулу, которая способна эффективно обезвреживать коронавирус Sars-Cov-2. Если на ее основе удастся создать аэрозоль, этот препарат можно будет использовать как для лечения, так и для профилактики Covid-19.
Наряду с разработкой вакцины десятки научных коллективов по всему миру ведут поиски лекарства от нового коронавируса. Поскольку в клетки человека вирус проникает за счет шипов, расположенных на его поверхности, задача ученых сводится к тому, чтобы подобрать вещество, молекулы которого будут подходить к шипам вирусной короны, как ножны к кинжалу.
Такая молекула как бы насаживается на шип сверху, изменяя его форму - и такой "деформированный" вирус теряет способность к заражению, поскольку больше физически не может проникнуть в клетку и начать там размножаться.
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Именно так работает наша иммунная система. Антитела, которые наш организм производит для борьбы с коронавирусом, - это как раз молекулы особой формы, которые действуют ровно по тому же принципу (подробнее об этом можно прочитать здесь).
Антитела человека и большинства других млекопитающих довольно громоздкие по сравнению с крошечным вирусом, а вот у животных из семейства верблюдовых (особенно у лам) их размер значительно меньше, поэтому и действуют такие "нанотела" зачастую более эффективно.
Именно такую молекулу - только искусственного происхождения - и удалось разработать магистранту калифорнийского университета Майклу Шуфу. Проведенные в лаборатории эксперименты показали, что три нанотела, соединенные вместе, прекрасно нейтрализуют вирус, плотно оборачиваются вокруг шипа его короны.
Черновик научной статьи с описанием этих опытов был опубликован на сайте bioRxivo почти месяц назад и еще не прошел положенную независимую проверку научным сообществом. Однако ученые, предварительно ознакомившиеся с текстом, возлагают на открытие американского магистранта большие надежды и говорят, что оно может стать настоящим прорывом в борьбе с пандемией.
Сербский военный преступник Момчило Краишник умер от коронавируса
Бывший премьер-министр Республики Сербской Момчило Краишник, приговоренный Гаагским трибуналом по бывшей Югославии к 20 годам заключения по обвинению в организации этнических чисток, умер от коронавируса.
75-летний Краишник находился на свободе. В 2013 году он был освобожден после отбытия большей части срока. Он умер в больнице в Баня-Луке, куда около недели назад его доставили с двусторонней пневмонией.
Краишник, магистр экономики из Сараево, был одним из ближайших соратников лидера боснийских сербов Радована Караджича. Он был арестован в 2000 году.
Самого Караджича в прошлом году Гаагский трибунал приговорил к пожизненному сроку, признав ответственным за организацию геноцида мусульман в Сребренице в 1995 году.
Изначально, в 2016 году, трибунал по бывшей Югославии приговорил экс-лидера боснийских сербов к 40 годам тюрьмы.
В мире: Португалия снова под замком, Чехия в "черном списке" Словакии и Кипра
В Испании и Франции продолжается быстрый рост суточного числа заражений. В больнице Марселя почти переполнено отделение реанимации и интенсивной терапии.
Марсель снова стал одним из двух очагов коронавируса в стране, второй очаг - в Бордо, на юго-западе Франции.
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