Коронавирус: мир отброшен на 20 лет назад, надежда - на нанотела из Калифорнии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники теории заговора винят в пандемии самого Билла Гейтса

Пандемия Covid-19 отбросила мир назад в развитии на 20 лет, говорят в фонде Билла Гейтса. Мир катастрофически не готов к еще одной пандемии нового вируса, говорят в структуре ВОЗ и Всемирного банка. Но есть и хорошие новости: в Калифорнии синтезировали искусственную белковую молекулу, которая может оказаться эффективным средством от Covid-19.

Количество заразившихся коронавирусом Covid-19 на планете приближается к 30 миллионам. Количество летальных исходов с начала пандемии - 929 тыс. человек. Выздоровели около 30 миллионов человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Вперед в прошлое

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Пандемия Covid-19 отбросила мир назад в развитии, и теперь эксперты спорят, на сколько лет. В большом ежегодном докладе, выпущенном в понедельник Фондом Билла и Мелинды Гейтс, речь идет о 20 годах.

В документе говорится, что несколько месяцев пандемии фактически отменили результаты, которых международные организации добивались годами. Количество людей, живущих в крайней нищете, за это время выросло на семь процентов.

Кроме того количество вакцинируемых от других болезней людей на планете упало на уровни 1990-х годов.

"Взаимно усугубляющие катастрофы" - так лучше всего описать пандемию Covid-19. Сначала появился сам вирус, потом правительства начали перераспределять ресурсы, чтобы с ним бороться, а затем люди перестали ходить к врачам из боязни заразиться: все это - элементы полноценной катастрофы в секторе здравоохранения", - говорится в докладе.

Несмотря на все это, сам Гейтс уверен, что упущенное можно наверстать за два-три года при условии, что воскреснет индустрия туризма, а Всемирный банк предоставит пострадавшим странам кредиты на восстановление.

В беседе с Би-би-си Гейтс также добавил, что его беспокоят возникшие в связи с Covid-19 теории заговора. Одна из них гласит, что сам Гейтс использует пандемию как предлог, чтобы под видом вакцинации внедрять людям микрочипы.

Еще один пессимистичный доклад сегодня был выпущен Глобальным советом по мониторингу готовности - совместной структурой Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка.

Организация, которая отслеживает, готов ли мир к новым эпидемиям, во вторник констатировала, что возможности возникновения новых вирусов, наподобие Covid-19, сегодня почти не уделяют внимания.

Нанотела из Калифорнии помогут бороться с вирусом

Правообладатель иллюстрации Walter and Manglik Labs/UCSF/HHMI Image caption Слева - человеческое антитело, справа разработанное в Калифорнии нанотело

Ученым из Университета Калифорнии в Сан-Франциско удалось создать белковую молекулу, которая способна эффективно обезвреживать коронавирус Sars-Cov-2. Если на ее основе удастся создать аэрозоль, этот препарат можно будет использовать как для лечения, так и для профилактики Covid-19.

Наряду с разработкой вакцины десятки научных коллективов по всему миру ведут поиски лекарства от нового коронавируса. Поскольку в клетки человека вирус проникает за счет шипов, расположенных на его поверхности, задача ученых сводится к тому, чтобы подобрать вещество, молекулы которого будут подходить к шипам вирусной короны, как ножны к кинжалу.

Такая молекула как бы насаживается на шип сверху, изменяя его форму - и такой "деформированный" вирус теряет способность к заражению, поскольку больше физически не может проникнуть в клетку и начать там размножаться.

Именно так работает наша иммунная система. Антитела, которые наш организм производит для борьбы с коронавирусом, - это как раз молекулы особой формы, которые действуют ровно по тому же принципу (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Антитела человека и большинства других млекопитающих довольно громоздкие по сравнению с крошечным вирусом, а вот у животных из семейства верблюдовых (особенно у лам) их размер значительно меньше, поэтому и действуют такие "нанотела" зачастую более эффективно.

Именно такую молекулу - только искусственного происхождения - и удалось разработать магистранту калифорнийского университета Майклу Шуфу. Проведенные в лаборатории эксперименты показали, что три нанотела, соединенные вместе, прекрасно нейтрализуют вирус, плотно оборачиваются вокруг шипа его короны.

Черновик научной статьи с описанием этих опытов был опубликован на сайте bioRxivo почти месяц назад и еще не прошел положенную независимую проверку научным сообществом. Однако ученые, предварительно ознакомившиеся с текстом, возлагают на открытие американского магистранта большие надежды и говорят, что оно может стать настоящим прорывом в борьбе с пандемией.

Сербский военный преступник Момчило Краишник умер от коронавируса

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Бывший премьер-министр Республики Сербской Момчило Краишник, приговоренный Гаагским трибуналом по бывшей Югославии к 20 годам заключения по обвинению в организации этнических чисток, умер от коронавируса.

75-летний Краишник находился на свободе. В 2013 году он был освобожден после отбытия большей части срока. Он умер в больнице в Баня-Луке, куда около недели назад его доставили с двусторонней пневмонией.

Краишник, магистр экономики из Сараево, был одним из ближайших соратников лидера боснийских сербов Радована Караджича. Он был арестован в 2000 году.

Самого Караджича в прошлом году Гаагский трибунал приговорил к пожизненному сроку, признав ответственным за организацию геноцида мусульман в Сребренице в 1995 году.

Изначально, в 2016 году, трибунал по бывшей Югославии приговорил экс-лидера боснийских сербов к 40 годам тюрьмы.

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В Испании и Франции продолжается быстрый рост суточного числа заражений. В больнице Марселя почти переполнено отделение реанимации и интенсивной терапии.

Марсель снова стал одним из двух очагов коронавируса в стране, второй очаг - в Бордо, на юго-западе Франции.