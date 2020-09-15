Правообладатель иллюстрации facebook.com/DPSUkraine Image caption На белорусско-украинской границе застряли около семи сотен хасидов

Около семисот паломников-хасидов застряли на нейтральной полосе белорусско-украинской границы и ждут, что пограничники разрешат им въезд на Украину. Хасиды традиционно приезжают праздновать еврейский новый год - Рош ха-Шана - на могиле рабби Нахмана в украинской Умани, но в этом году на их пути встал коронавирус.

29 августа Украина ввела запрет на въезд в страну иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции. Чиновники правительства уточняли неофициально, что настоящей причиной запрета было стремление не допустить массового приезда хасидов в разгар пандемии.

Украинские власти заявляли при этом, что граждане Беларуси, подвергающиеся давлению или преследованиям, могут получить защиту на Украине.

В связи со сложившейся ситуацией Госпогранслужба Украины ограничила работу пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Запрет на въезд

Украинская погранслужба сообщает, что после обеда в понедельник на границу Украины с Беларусью начали прибывать сотни паломников, в которых без труда можно было опознать хасидов.

После того как пограничники отказались их пропускать, ссылаясь на действующий запрет на допуск иностранцев, хасиды заняли проезжую часть, заблокировав движение людей и транспорта.

Для переговоров с паломниками на нейтральную полосу прибыл лично глава погранслужбы Сергей Дейнеко.

На видео, обнародованном украинскими пограничниками, видно, как он общается с хасидами, которые явно не соблюдают нормы социальной дистанции и не все из которых носят маски.

Правообладатель иллюстрации facebook.com/dpsukraine Image caption В конце августа Украина ввела запрет на въезд иностранцев из-за пандемии

"Я не знаю, кто кому обещал пропуск трех тысяч граждан. Есть постановление кабинета министров, четко запрещающее въезд иностранных граждан на территорию Украины… У каждого государства есть свои законы, и обязанность каждого гражданина… - выполнять эти законы". - говорит Дейнеко паломникам.

По данным Би-би-си, находящиеся на нейтральной полосе хасиды не настроены возвращаться в Беларусь и все еще надеются, что до 18 сентября - к началу празднования - их пропустят на Украину.

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, выезд из страны был оформлен для 734 людей. Из них 40 человек - дети до 12 лет, 98 - дети в возрасте от 12 до 18 лет. Украинская погранслужба оценивает количество хасидов на нейтральной полосе в 690 человек.

В ночь на вторник белорусский Красный крест предоставил хасидам теплые пледы, воду и палатки для детей. По данным Би-би-си, помощь поступила и от украинских еврейских организаций.

Для упреждения возможных эксцессов украинские власти стянули к "Новым Яриловичам" резервы пограничников, полицейских, нацгвардейцев и сотрудников Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Во вторник ситуацию с хасидами прокомментировали украинский и белорусский президенты.

Правообладатель иллюстрации gpk.gov.by Image caption Паломники-хасиды заблокировали движение по одному из пунктов пропуска на украинско-белорусской границе

Сначала близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого" написал, что Александр Лукашенко поручил оказать паломникам всю необходимую помощь.

Позже пресс-служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский обсудил ситуацию с паломниками с главой погранслужбы Сергеем Дейнеко. Из пресс-релиза следует, что украинские пограничники ожидают дальнейших проблем на границе с Беларусью.

"Прогнозируем прибытие к линии границы (с Беларусью) в Черниговской области до тысячи лиц, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысяч лиц. Ожидаем прибытие в Минск трех чартеров - более 600 иностранцев", - цитирует пресс-служба президента Украины Сергея Дейнеко.

Правообладатель иллюстрации facebook.com/dpsukraine Image caption Глава украинской Госпогранслужбы Сергей Дейнеко (справа) сказал паломникам, что пропускать иностранцев на территорию Украины у пограничников нет законных оснований

Могила цадика Нахмана

Каждый год последователи брацлавского течения хасидизма для празднования Рош-ха-Шаны (еврейского Нового года) съезжаются на могилу рабби Нахмана, расположенную в небольшом украинском городке - Умань.

В этом году Рош ха-Шана отмечается 18-20 сентября.

Согласно поверию, тем, кто отпразднует Рош ха-Шану возле могилы основателя этого течения цадика Нахмана, гарантирован счастливый следующий год.

Более 20 тысяч хасидов приезжают в Умань каждый год. Жители города по-разному относятся к такому наплыву паломников, но в период пандемии обеспечить нормы социального дистанцирования не представляется возможным.

Правообладатель иллюстрации facebook.com/dpsukraine Image caption К границе стянули дополнительные резервы силовиков

В августе этого года мэр Умани Александр Цебрий ночевал возле здания Офиса президента Украины в спальном мешке, чтобы добиться официального запрета паломничества в Умань в 2020 году. А правительства Украины и Израиля издали совместное заявление, в котором призвали хасидов воздержаться от посещения Умани из-за угрожающей эпидемической ситуации.

Тем не менее, паломники еще с начала месяца прибывали в город. 9 сентября в соцсетях распространили видео, изображающее, как группа хасидов ломает ограждение, призванное упорядочить проход паломников к могиле цадика Нахмана.

На следующий день заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что двух зачинщиков беспорядков, граждан Израиля выдворят из Украины.

Фонд имени рабби Нахмана, представляющий интересы брацлавских хасидов на Украине, выразил сожаление по поводу инцидента и пообещал провести разъяснительную работу с паломниками.