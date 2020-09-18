Хасиды несколько дней ждали открытия границы Украины. Но теперь отчаялись

Правообладатель иллюстрации State Border Service of Ukraine Image caption Сотни хасидов возвращаются на территорию Беларуси

Паломники-хасиды, застрявшие на границе Украины с Беларусью, массово покидают нейтральную полосу и возвращаются на территорию Беларуси.

По данным украинских пограничников, в настоящее время напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи", где наблюдалось максимальное скопление паломников, остается около 600 человек - это вдвое меньше того количества хасидов, которые прибыли туда несколько дней назад.

Все они собирались доехать на празднование иудейского нового года в украинский город Умань, где расположена одна из главных хасидских святынь и место массового паломничества одного из течений хасидизма, могила цадика Нахмана.

Что именно стало решающим фактором, убедившим паломников покинуть нейтральную полосу, не известно. С одной стороны, украинские пограничники постоянно разъясняли им, что запрет въезда иностранцев на территорию страны, введенный в конце августа, продолжает действовать и у хасидов нет легальных оснований для пересечения границы. С другой - во второй половине дня в четверг в этой местности сильно испортилась погода: возле "Новых Яриловичей" похолодало и прошел дождь, и это могло повлиять на настрой хасидов, проведших несколько ночей под открытым небом.

Хасиды на границе

О том, что 570 хасидов, которые ранее пребывали на нейтральной полосе украинско-белорусской границы, сели в автобусы и проходят паспортный контроль, в пятницу утром "Радыё Свабода" (работает параллельно с "Радио Свобода", но на белорусском языке) сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

В ведомстве не исключили, что до вечера пятницы, когда иудеи начнут отмечать праздник Рош ха-Шана, паломников на границе не останется.

Правообладатель иллюстрации State border service of Ukraine Image caption Белорусские пограничники не исключают, что уже до вечера пятницы паломников на границе не останется

Постепенное возвращение хасидов на территорию Беларуси позже подтвердили и украинские пограничники, которые с 14 сентября несли службу в "Новых Яриловичах" в усиленном режиме.

В то же время украинская Госпогранслужба отрапортовала о пресечении нескольких попыток хасидов незаконно проникнуть на территорию страны через другие участки границы.

Так, в ночь на пятницу пограничники и полицейские на территории Закарпатской области задержали микроавтобус, в котором двое граждан Украины перевозили семерых хасидов - граждан Израиля и США. Перед этим паломники незаконно проникли на территорию Украины из Венгрии.

А на одном из пунктов пропуска на украинско-польской границе пограничники задержали мужчину 1985 года рождения, который попытался пройти на территорию Украины с использованием чужого украинского паспорта. На поверку он оказался гражданином Австрии, а свой настоящий паспорт спрятал под стелькой обуви.

Правообладатель иллюстрации State Border Service of Ukraine Image caption Один из паломников попыьался попасть на территорию Украины по чужому паспорту

Кроме того, украинская погранслужба со ссылкой на румынских коллег сообщила о задержании 10 граждан Израиля, которые пытались пробраться на территорию Украины в обход официальных пунктов пропуска.

"Совсем свихнулся"

Кризис с хасидами стал причиной обмена весьма жесткими заявлениями между Киевом и Минском.

Сначала пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Беларусь готова обеспечить паломников транспортом, на котором те могли бы добраться до еврейских святынь, при условии предоставления Украиной зеленого коридора для этих автобусов.

В ответ офис президента Украины призвал белорусские власти "прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные, обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев".

Правообладатель иллюстрации State border service of Ukraine Image caption Границу Украины в районе "Новых Яриловичей" усилили дополнительными подразделениями полиции и нацгвардии

А после того, как Лукашенко заявил об "усилении" границы с Украиной, один из самых влиятельных украинских политиков, министр внутренних дел Арсен Аваков написал в "Фейсбуке": "Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина".