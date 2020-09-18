Хасиды несколько дней ждали открытия границы Украины. Но теперь отчаялись
Паломники-хасиды, застрявшие на границе Украины с Беларусью, массово покидают нейтральную полосу и возвращаются на территорию Беларуси.
По данным украинских пограничников, в настоящее время напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи", где наблюдалось максимальное скопление паломников, остается около 600 человек - это вдвое меньше того количества хасидов, которые прибыли туда несколько дней назад.
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Все они собирались доехать на празднование иудейского нового года в украинский город Умань, где расположена одна из главных хасидских святынь и место массового паломничества одного из течений хасидизма, могила цадика Нахмана.
Что именно стало решающим фактором, убедившим паломников покинуть нейтральную полосу, не известно. С одной стороны, украинские пограничники постоянно разъясняли им, что запрет въезда иностранцев на территорию страны, введенный в конце августа, продолжает действовать и у хасидов нет легальных оснований для пересечения границы. С другой - во второй половине дня в четверг в этой местности сильно испортилась погода: возле "Новых Яриловичей" похолодало и прошел дождь, и это могло повлиять на настрой хасидов, проведших несколько ночей под открытым небом.
Хасиды на границе
О том, что 570 хасидов, которые ранее пребывали на нейтральной полосе украинско-белорусской границы, сели в автобусы и проходят паспортный контроль, в пятницу утром "Радыё Свабода" (работает параллельно с "Радио Свобода", но на белорусском языке) сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.
В ведомстве не исключили, что до вечера пятницы, когда иудеи начнут отмечать праздник Рош ха-Шана, паломников на границе не останется.
Постепенное возвращение хасидов на территорию Беларуси позже подтвердили и украинские пограничники, которые с 14 сентября несли службу в "Новых Яриловичах" в усиленном режиме.
В то же время украинская Госпогранслужба отрапортовала о пресечении нескольких попыток хасидов незаконно проникнуть на территорию страны через другие участки границы.
Так, в ночь на пятницу пограничники и полицейские на территории Закарпатской области задержали микроавтобус, в котором двое граждан Украины перевозили семерых хасидов - граждан Израиля и США. Перед этим паломники незаконно проникли на территорию Украины из Венгрии.
А на одном из пунктов пропуска на украинско-польской границе пограничники задержали мужчину 1985 года рождения, который попытался пройти на территорию Украины с использованием чужого украинского паспорта. На поверку он оказался гражданином Австрии, а свой настоящий паспорт спрятал под стелькой обуви.
Кроме того, украинская погранслужба со ссылкой на румынских коллег сообщила о задержании 10 граждан Израиля, которые пытались пробраться на территорию Украины в обход официальных пунктов пропуска.
"Совсем свихнулся"
Кризис с хасидами стал причиной обмена весьма жесткими заявлениями между Киевом и Минском.
Сначала пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Беларусь готова обеспечить паломников транспортом, на котором те могли бы добраться до еврейских святынь, при условии предоставления Украиной зеленого коридора для этих автобусов.
В ответ офис президента Украины призвал белорусские власти "прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные, обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев".
А после того, как Лукашенко заявил об "усилении" границы с Украиной, один из самых влиятельных украинских политиков, министр внутренних дел Арсен Аваков написал в "Фейсбуке": "Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина".