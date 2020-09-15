Навальный хочет вернуться. Первое фото в "Шарите". Главное за вторник

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Российский оппозиционер Алексей Навальный, состояние которого улучшается, впервые после отравления опубликовал фото в "Инстаграме". New York Times пишет, что он намерен вернуться в Россию. В Кремле говорят, что не следят за состоянием здоровья политика. Глава российской Службы внешней разведки настаивает, что в России его отравить не могли. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Первое фото из клиники

В "Инстаграме" Алексея Навального появилась его первая фотография после того, как он впал в кому 20 августа и позже был доставлен в берлинскую клинику "Шарите". Накануне немецкая клиника сообщала, что состояние здоровья оппозиционера улучшилось, он может вставать с кровати и его отключили от ИВЛ.

На фото с Навальным - его жена Юлия и их дети.

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал Навальный.

В понедельник правительство Германии заявило, что наличие яда из группы "Новичок" в организме Навального подтвердили исследования независимых лабораторий Франции и Швеции. Немецкие власти вновь призвали Россию объяснить произошедшее с оппозиционером.

Как передают из Берлина корреспонденты Русской службы Би-би-си, больница "Шарите", где сейчас лежит Алексей Навальный остается под охраной. Здесь постоянно дежурит полицейский автобус.

У входа в здание - полицейские в полном обмундировании и с оружием, а также частные охранники в светоотражающих жилетах.

NYT: Навальный намерен вернуться в Россию

Навальный заявил, что не останется в Германии и намерен продолжить свою работу в России, пишет газета New York Times co ссылкой на анонимного представителя органов безопасности Германии.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш это подтвердила.

По данным газеты, Навальный встретился с представителем германской прокуратуры. В ходе этого разговора он подтвердил желание вернуться в Россию и отверг предложение российских властей о совместном расследовании произошедшего с ним.

Германия рассматривает различные варианты санкций в связи с отравлением Навального, в том числе запрет на въезд и замораживание банковских активов отдельных лиц. Берлин рассчитывает на поддержку стран Евросоюза.

Кремль: Путин не будет встречаться с Навальным

В Кремле будут рады возвращению Навального в Россию, но ни Путин, ни сотрудники администрации президента встречаться с ним не планируют. Так статью New York Times прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"И если какие-то негативные последствия будут ликвидированы уже с точки зрения состояния здоровья, уже поправлены берлинскими врачами, конечно, все будут только рады", - сказал Песков.

На вопрос о том, следит ли Кремль за состоянием здоровья Навального, он ответил отрицательно.

"Нет, мы, к сожалению, не имеем возможности отслеживать изменения в состоянии Навального. У нас нет такой возможности", - сказал Песков.

В этом же ключе он ответил и на вопрос о возможности встречи Навального с Путиным или представителями Кремля после возвращения.

Пресс-секретарь президента сказал: "Мы не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет".

С тех пор, как Навальный был госпитализирован, Песков впервые публично назвал его по фамилии - до сих пор он называл его берлинским пациентом и гражданином России.

Версия главы СВР: из России Навальный вылетел без отравления

Все запасы "Новичка" на территории России уничтожены, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он также сказал, что в организме Навального на момент вылета из страны якобы не содержалось отравляющих веществ, передает ТАСС.

"Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории РФ, в его организме каких-либо токсичных отправляющих веществ не содержалось. В этой связи у нас, конечно, много вопросов к немецкой стороне", - сказал Нарышкин.

Накануне стало известно, что немецкую версию об отравлении Навального "Новичком" поддержали эксперты из Франции и Швеции, а французский президент Эманнуэль Макрон даже лично сообщил об уверенности в отравлении этим боевым веществом российскому президенту Владимиру Путину.