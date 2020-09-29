Суд ужесточил приговор историку Юрию Дмитриеву в четыре раза - до 13 лет

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Верховный суд Карелии ужесточил приговор по делу историка Юрия Дмитриева. По итогам рассмотрения апелляции суд отменил решение суда нижестоящей инстанции, приговорившей историка к трем с половиной годам лишения свободы, и назначил ему 13 лет колонии строгого режима.

Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сообщал, что суд должен рассмотреть жалобы трех сторон: обвинения, защиты и потерпевшей стороны. Именно адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов первым сообщил журналистам о решении суда.

Основной адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев во вторник на суде не присутствовал - его интересы представлял адвокат по назначению Артем Черкасов. Он подтвердил агентству Интерфакс, что суд ужесточил наказание его подзащитному.

Защита в жалобе просила полностью оправдать Дмитриева. Потерпевшая сторона сочла приговор слишком мягким и попросила направить дело на новое рассмотрение.

В июле Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Суд назначил историку три с половиной года колонии строгого режима. По статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении огнестрельного оружия Дмитриев был оправдан.

По подсчетам адвоката, с учетом отбытого под стражей времени Дмитриев должен был выйти на свободу в ноябре.

Однако по итогам рассмотрения апелляции Дмитриеву ужесточили наказание по статье о насильственных действиях сексуального характера. Обвинение по другим статьям направлено на новое рассмотрение.

Дела против Дмитриева

Первое дело против Дмитриева было возбуждено в конце 2016 года. Внимание следователей привлекли снимки его приемного ребенка в обнаженном виде. Дмитриев объяснял, что фотографировал девочку без одежды для контроля ее физического развития в том случае, если органы опеки заинтересуются здоровьем ребенка.

Экспертизы, проведенные в первом процессе, заключили, что снимки не являются порнографическими, а сам Дмитриев не имеет наклонностей педофила. В апреле 2018 года суд оправдал его по обвинению в изготовлении порнографических снимков девочки и предоставил право на реабилитацию.

На свободе историк находился два с половиной месяца, а в июне 2018 года был снова арестован после заявления бабушки биологической матери ребенка. Та, якобы со слов дочери, заявила, что Дмитриев допускал в отношении девочки развратные действия. После того как следствие предъявило соответствующие обвинения, первый вердикт был отменен и дело о порнографии стало рассматриваться вновь.

Суть обвинений во втором процессе долгое время оставалась неизвестной - из-за того, что потерпевший - ребенок, процесс был закрыт для освещения. Однако "Новая газета" сообщала, что в вину Дмитриеву вменялось несколько эпизодов прикосновений к промежности ребенка. Подсудимый заявлял, что ощупывал белье ребенка, заподозрив что девочка, страдавшая недержанием, описалась.

Сторонники Дмитриева убеждены, что оба дела сфабрикованы и являются ответом властей на его жесткую позицию в том, что касается историй сталинских репрессий в Карелии.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, “Это наша история, от нее никуда не деться”

Кто такой Дмитриев

Имя Дмитриева связано прежде всего с обнаружением расстрельного полигона в Сандармохе, близ города Медвежъегорска. Там были найдены и исследованы 236 коллективных могил, в которых содержатся более шести тысяч тел заключенных, казненных в годы Большого террора.

Те, кто поддерживал Дмитриева и заявлял о его невиновности, говорят, что причиной его преследования могла быть публичная деятельность историка, писавшего и выступавшего на тему сталинских репрессий и привлекавшего зарубежные делегации для памятных визитов в Карелию.

В последние годы это все больше шло вразрез с позицией карельских властей. С 2016 года республиканские чиновники перестали посещать мемориал в Сандармохе в день поминальной церемонии 5 августа.

"Именно то, что Сандармох стал столь известным, что там происходили церемонии и туда приезжало столько людей, и стало одной из главных причин преследования Дмитриева, - считает председатель общества "Мемориал" Ян Рачинский. - В первую очередь потому, что эта известность стала международной. Наши власти стремятся историю репрессий считать нашим, внутренним делом и никого больше не касается. На самом деле это касается всего мира, это преступления против человечности".

Вскоре после ареста Дмитриева стала все чаще обсуждаться гипотеза о том, что в Сандармохе могли быть расстреляны и советские военнопленные из финских лагерей, стоявших у Медвежъегорска в годы войны.