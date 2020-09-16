Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Самоуправляемая "Вольво" врезалась в пешехода на скорости 63 км/ч. Водитель смотрела шоу "Голос"

Водителю самоуправляемого такси, насмерть сбившего пешехода в американском штате Аризона в 2018 году, предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Следствие утверждает, что 46-летняя Рафаэла Васкес, сидевшая за рулем, смотрела серию шоу "Голос" на своем смартфоне в момент, когда машина сбила 49-летнюю Элейн Герцберг, катившая свой велосипед через дорогу в Темпи, пригороде Финикса.

Васкес не признает себя виновной. До вынесения вердикта она остается на свободе с электронным браслетом для слежки.

Авария в Темпи стала первым в истории смертельным ДТП с участием самоуправляемого автомобиля.

После трагедии Uber свернула эксперимент. Она избежала уголовной ответственности, но чиновники считают недостаточный контроль за экспериментом со стороны корпорации одной из причин трагедии.

Аналогичные испытания самоуправляемого такси с человеком за рулем с 2018 года проводит российская корпорация "Яндекс". Они начались в Иннополисе в Татарстане и инновационном центре Сколково, а с этого года проходят и на улицах Москвы.

Что произошло в Аризоне?

Правообладатель иллюстрации Tempe Police Department Image caption Кадр с видеорегистратора за секунды до аварии

В рамках экспериментальной программы, которую Uber проводила в Аризоне, автомобилем управлял бортовой компьютер, а водитель должен был следить и вмешиваться лишь в случае опасности.

В поездке, закончившейся смертельной аварией в мае 2018 года, Васкес находилась за рулем и должна была взять на себя управление автомобилем в случае необходимости.

Но она не следила за дорогой в секунды перед аварией, как утверждает полиция и следует из записи, сделанной видеорегистратором.

Данные сервиса Hulu также показали, что водитель в это время смотрела телепередачу на смартфоне.

Правообладатель иллюстрации Tempe Police Department Image caption Погибшая в объективе регистратора

Специалисты Национального совета США по безопасности на транспорте пришли к выводу, что авария произошло по вине человека.

В момент столкновения машина двигалась со скоростью 39 миль в час (63 км/ч).

В полицейском отчете утверждается, что аварии можно было бы избежать, если бы водитель следила за дорогой.

Американский совет безопасности на транспорте пришел к аналогичному выводу - авария произошла из-за того, что человек за рулем отвлекся на смартфон - и смотрел на него 34% времени поездки.

И хотя Uber избежала уголовной ответственности, совет безопасности на транспорте посчитал, что корпорация не просчитала риски и не осуществляла должного надзора за экспериментальными поездками. Эти ошибки стали одними из причин трагедии.

Кроме того, бортовой компьютер автомобиля, за рулем которого находилась Васкес, не среагировал на пешехода должным образом, говорится в докладе. Он должен был опознать неизбежность столкновения, однако этого не произошло.

Анализ

Рори Келлан-Джонс, корреспондент по вопросам технологий

Элейн Герцберг погибла в мае 2018 года, когда ожидания от самоуправляемых автомобилей достигли пика.

Все подряд, от Илона Маска до министра финансов Британии Филипа Хэммонда, утверждали, что такси-роботы и другие автономные машины выйдут на наши дороги уже через пару лет, уменьшат пробки и сделают дороги безопаснее.

Авария в Аризоне поставила эти прогнозы под сомнение.

Она показала, что каких бы успехов ни добивались системы машинного обучения, совмещение автоматизированного и человеческого управления на пути к полной автономии окажется непростой задачей.

Uber на время остановил свой эксперимент, а его конкуренты, вроде Waymo, дочерней компании Google, стали гораздо осторожнее в своих испытаниях.

Только сегодня стало известно, что китайская корпорация Baidu отложила выпуск полностью автоматизированных такси до 2025 года, в том числе из-за отсутствия четких правил.

Пока самоуправляемые машины требуют участия водителя за рулем, в случае аварии неизбежно будет возникать спор о том, кто виноват.

Но переход к полной автоматизации - это очень смелый шаг. Даже наиболее уверенным в своих силах технологическим корпорациям потребуется немало решимости, чтобы стать пионерами в этой области.

За несколько дней до столкновения менеджер Uber предупредил руководство компании, что их самоуправляемые машины часто попадают в аварии и не отвечают требованиям безопасности. Он также сомневался в качестве подготовки водителей.

Слушания по делу Васкес начнется в феврале 2021 года. Ее имя при рождении - Рафаэль Васкес, но она идентифицирует себя как женщина.

Вслед за аварией власти Аризоны отозвали разрешение на проведение эксперимента на общественных дорогах штата, и Uber приостановил испытания. В этом году корпорация получила разрешение на тестовые поездки в Калифорнии.